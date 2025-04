One United Properties se alătură unui grup select de branduri comerciale și de business care se remarcă prin reputație solidă și cultura lor de branding impecabilă.

(P) Compania One United Properties, desemnată Superbrand în categoria Business – Real Estate/Properties Development & Management | One United Properties

One United Properties (BVB: ONE), principalul investitor și dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidențiale, de birouri și mixte de ultimă generație din România, a fost desemnat Superbrand în categoria Real Estate/Properties Development & Management. Recunoașterea vine ca urmare a unei analize de piață riguroase realizate de Ipsos, partenerul oficial de cercetare al Superbrands în România. Prin această distincție, One United Properties se alătură unui grup select de branduri comerciale și de business care se remarcă prin reputație solidă și cultura lor de branding impecabilă.

Printre criteriile luate în considerare în procesul de selecție s-au numărat reputația, încrederea, calitatea, diferențierea pe piață, dar și sustenabilitatea, un element care face parte din ADN-ul dezvoltatorului. Ștampila Superbrands 2024 face de acum parte din identitatea de brand a One United Properties, care va fi onorată cu trofeul Superbrands la Gala din luna mai a acestui an, alăturându-se astfel unei elite globale de branduri de excelență.

Fondată de Victor Căpitanu și Andrei Diaconescu, One United Properties este o companie 100% românească, ce și-a propus să devină mai mult decât un simplu dezvoltator imobiliar, ci un adevărat creator de comunități durabile. Clădirile multifuncționale cu spații de locuit moderne și arhitectură contemporană, birourile certificate și tehnologizate, precum și facilitățile comerciale și de agrement de ultimă generație propuse de One United Properties au redefinit traiul urban al Capitalei.

„Faptul că One United Properties a primit statutul de Superbrand în programul 2024-2025 reprezintă o recunoaștere valoroasă a angajamentului nostru continuu față de calitate, design excepțional, locație excelentă și sustenabilitate în domeniul imobiliar. Este o apreciere a efortului nostru de a oferi dezvoltări contemporane care îmbunătățesc orașul. Această onoare nu numai că validează obiectivele noastre de a redefini standardele în industria imobiliară din România, dar întărește și încrederea clienților noștri în brandul ONE”, a declarat Victor Căpitanu, cofondator și co-CEO al companiei.

„În prezent, brandul joacă un rol esențial în domeniul imobiliar. Pe o piață care se dezvoltă și se maturizează, acesta devine sinonim cu garanția calității, cu seriozitatea unui dezvoltator și cu încrederea în produsele pe care le oferă compania. One United Properties este recunoscut ca lider în dezvoltarea de proprietăți sustenabile, iar această distincție ne motivează să ne continuăm misiunea de a crea comunități durabile, care aduc valoare pe termen lung tuturor partenerilor, inclusiv orașului nostru”, a adăugat Andrei Diaconescu, cofondator și co-CEO.

De-a lungul anilor, dezvoltatorul și-a diversificat portofoliul pentru a include dezvoltări rezidențiale, de birouri, retail și ospitalitate, creând comunități moderne și integrate. Listarea la bursă din 2021 i-a accelerat traiectoria de creștere, oferindu-i capitalul necesar pentru a se extinde în dezvoltări de referință. IPO-ul din 2021 a fost urmat până în prezent de trei majorări de capital, totalizând peste 173 de milioane de euro, sumă reinvestită integral în creșterea companiei și în dezvoltarea orașului. Acesta rămâne cel mai mare capital atras vreodată prin emiterea de noi acțiuni pe piața locală, un exemplu rar de investiție orientată spre dezvoltare, nu spre exit.

Pe măsură ce Bucureștiul continuă să se transforme într-o destinație globală de investiții, dezvoltările imobiliare moderne, sustenabile joacă un rol esențial în creșterea atractivității orașului. Dezvoltările la scară largă ale One United Properties generează un impact semnificativ asupra economiei locale, contribuind cu 0,42% la PIB-ul României și cu 1,5% la PIB-ul Bucureștiului. Numai în 2024, compania a asigurat locuri de muncă pentru 17.000 de persoane pe 13 șantiere active. Cu peste 665.000 mp în construcție în prezent - depășind suprafața livrată de la înființarea companiei – One United Properties are în față cel mai important an în ceea ce privește livrările rezidențiale, va finaliza tot în 2025 One Gallery (restaurarea primei fabrici Ford din România) și se va îndrepta către ocuparea completă a portofoliului său de birouri, care era închiriat în proporție de 96% la finalul anului 2024.

