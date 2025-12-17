Antena Căutare
Home Timp Liber Film Ce buget impresionant s-a investit în Avatar 3. În câte zile intră în cinematrografele din România

Ce buget impresionant s-a investit în Avatar 3. În câte zile intră în cinematrografele din România

Avatar a cucerit întreaga planetă încă de la prima parte și reușește să se mențină în topul celor mai mari încasări din istorie în materie de bilete, chiar și la 16 ani distanță de la debut. Regizorul James Cameron a dezvăluit câte părți va avea producția de fapt și a vorbit inclusiv despre cele mai recente cheltuieli.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 17 Decembrie 2025, 12:56 | Actualizat Miercuri, 17 Decembrie 2025, 14:45
Galerie
Ce buget impresionant s-a investit în filmul Avatar 3 | profimediaimages.ro

După ce primul film Avatar apărut în 2009 a făcut istorie în adevăratul sens al cuvântului în întreaga lume, regizorul canadian James Cameron a decis că trebuie să continue povestea fenomen care a ținut cu sufletul la gură întreaga planetă, luând în calcul încă patru filme menite să ajungă la același succes incontestabil.

Fanii au așteptat timp de 13 ani continuarea primul film, timp în care echipa de producție a lucrat intens la efectele vizuale mult mai avansate, dar și la diferite tehnologii care să aducă în atenția spectatorilor noi medii, creaturi și culturi complexe, mult mai detaliate.

Acum, la alți trei ani distanță de la Avatar: The Way of Water (2022), cei care își doresc să afle continuare poveștii sunt invitați să vizioneze în cinematografe cea de-a treia parte a filmului fenomen, intitulată Avatar: Fire and Ash, care urmează să ruleze pe marile ecrane în foarte scurt timp.

Citește și: Filmele de Crăciun din AntenaPLAY. La ce să te uiți de sărbători împreună cu familia

Articolul continuă după reclamă

Filmul Avatar: Fire and Ash apare în cinematografe pe 19 decembrie 2025. Câți bani s-au investit pentru continuarea SF-ului care a făcut istorie la nivel mondial

În cea de-a treia călătorie a lui James Cameron în Pandora s-au investit peste 400 de milioane de dolari, fapt care a dus la plasarea filmului în topul unora dintre cele mai scumpe producții din lume.

Potrivit unei surse, calculele din industrie indică faptul că cea de-a treia parte a filmului trebuie să obțină aproximativ 1,2 miliarde de dolari pentru a recuperara investiția, însă așteptările sunt destul de pozitive, deoarece filmele anterioare au atins încasări de peste 2 miliarde de dolari fiecare.

În 2022, regizorul a mărturisit că scenariul pentru Avatar 4 a fost de fapt prima continuare a producției, însă totul a luat o turnură neașteptată, deoarece, în urma mai multor discuții, s-a ajuns la concluzia că filmul se va întinde într-un final pe cinci părți de-a dreptul impresionante.

„Lucram la trei scenarii și apoi s-au transformat în patru (…) fiindcă numărul doi a ajuns să fie împărțit în doi și trei”, a declarat regizorul canadian într-un interviu acordat pentru Discussing Film.

Citește și: Cât a investit Mihai Bendeac în filmul „Băieți de oraș”. Ce dezvăluiri a făcut actorul: „Are un buget...”

Cât despre povestea care urmează să facă din nou istorie în lumea cinematografică, James Cameron nu a dezvăluit prea multe detalii. Totuși, el a ținut să îi asigure pe curioși că totul va fi la un alt nivel, devenind din ce în ce mai bun de la un scenariu la altul.

„Nu pot să vă spun detaliile, dar tot ce pot spune este că atunci când am predat scenariul pentru The Way of Water, studioul mi-a dat trei pagini de observații (..), iar când am predat scenariul pentru al treilea, mi-au dat o pagină de observații, deci deveneam mai bun” spunea aceasta în 2022, potrivit Collider, sursă citată de Hotnews.

„Când am predat scenariul pentru 4, directorul de studio, directorul creativ pe filme, mi-a scris un email în care spunea: « O, Dumnezeule! », iar eu am zis: « Bun, și unde sunt observațiile? », iar el a răspuns: « Alea sunt observațiile »”.

Citește și: Cum au reacționat cei doi copii ai lui Macaulay Culkin când l-au văzut pe tatăl lor în "Singur Acasă"

Sam Worthington și Zoe Saldana în rolul lui Jake Sully si al lui Neytiri în Avatar
+7
Mai multe fotografii

Așadar, cei care vor să revadă primele două parți ale filmului mai au timp la dispoziție doar două zile, deoarece premiera Avatar: Fire and Ash are loc în toată țara, vineri, 19 decembrie 2025.

Înapoi la Homepage
AS.ro Cine este marea dragoste a lui Mircea Lucescu. Anunţul făcut de Neli Lucescu după 58 de ani de căsnicie Cine este marea dragoste a lui Mircea Lucescu. Anunţul făcut de Neli Lucescu după 58 de ani de căsnicie
Observatornews.ro TIR încărcat cu aproape 200 de porci, răsturnat pe un drum din Cluj TIR încărcat cu aproape 200 de porci, răsturnat pe un drum din Cluj
Antena 3 Cazul Rodicăi Stănoiu devine tot mai ciudat. Ea va fi înmormântată a doua oară, nepoata a fost audiată și și-a schimbat declarația Cazul Rodicăi Stănoiu devine tot mai ciudat. Ea va fi înmormântată a doua oară, nepoata a fost audiată și și-a schimbat declarația
SpyNews Cum își făceau apariția Rodica Stănoiu și iubitul cu 50 de ani mai tânăr. Cum se comportau unul cu celălalt în public Cum își făceau apariția Rodica Stănoiu și iubitul cu 50 de ani mai tânăr. Cum se comportau unul cu celălalt în public

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Există iubire adevărată care să învingă tentația? Vezi episoadele Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Există iubire adevărată care să învingă tentația? Vezi episoadele Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY.
Comentarii


Videoclipul zilei
Adi Vasile, unul dintre cei mai respectați antrenori și campioni din handbalul românesc, prezintă Survivor 2026! Emisiunea începe în curând pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Noul serial turcesc Cealaltă soție, povestea unei iubiri răvășitoare, marcate de săvârșirea unei crime, de azi, la Happy Channel
Noul serial turcesc Cealaltă soție, povestea unei iubiri răvășitoare, marcate de săvârșirea unei crime, de...
De ce este folia de aluminiu ideală pentru congelarea alimentelor. Trucul pe care toate gospodinele îl știu
De ce este folia de aluminiu ideală pentru congelarea alimentelor. Trucul pe care toate gospodinele îl știu Catine.ro
Premiera filmului Cravata Galbenă la Sala Palatului din Capitală. John Malkovich și Sean Bean, printre actorii prezenți
Premiera filmului Cravata Galbenă la Sala Palatului din Capitală. John Malkovich și Sean Bean, printre actorii...
Burak Yamantürk vorbește despre căsnicia cu Özge Özpirinçci: „Nu o las pe Ozge în bucătărie”
Burak Yamantürk vorbește despre căsnicia cu Özge Özpirinçci: „Nu o las pe Ozge în bucătărie” Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei Giurgiu | VIDEO
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei... Libertatea.ro
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a susţinut”
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a... AntenaSport
Noi informații despre starea de sănătate a lui Justin Timberlake după ce a fost diagnosticat cu boala Lyme într-o formă „debilitantă”. Ce au dezvăluit apropiații artistului
Noi informații despre starea de sănătate a lui Justin Timberlake după ce a fost diagnosticat cu boala Lyme... Elle
Cum își făceau apariția Rodica Stănoiu și iubitul cu 50 de ani mai tânăr. Cum se comportau unul cu celălalt în public
Cum își făceau apariția Rodica Stănoiu și iubitul cu 50 de ani mai tânăr. Cum se comportau unul cu celălalt... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Cozonac cu umplutură de ciocolată și nuci. Desertul sărbătorilor cu miros cuceritor
Cozonac cu umplutură de ciocolată și nuci. Desertul sărbătorilor cu miros cuceritor HelloTaste.ro
Cazul Rodicăi Stănoiu devine tot mai ciudat. Ea va fi înmormântată a doua oară, nepoata a fost audiată și și-a schimbat declarația
Cazul Rodicăi Stănoiu devine tot mai ciudat. Ea va fi înmormântată a doua oară, nepoata a fost audiată și... Antena3.ro
Cele mai frecvente întrebări Alexa în 2025. Ce curiozități au avut utilizatorii
Cele mai frecvente întrebări Alexa în 2025. Ce curiozități au avut utilizatorii useit
Horoscopul zilei de 18 decembrie 2025. Peștii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 18 decembrie 2025. Peștii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Marea bulibășeală: Nouă programă de Limba și literatura română pentru clasa a IX-a
Marea bulibășeală: Nouă programă de Limba și literatura română pentru clasa a IX-a Jurnalul
Roxana Nemeș renunță la bone pentru gemenii ei. Cum a ajuns la această decizie: Suntem 100% noi doi, cât sunt încă mici...
Roxana Nemeș renunță la bone pentru gemenii ei. Cum a ajuns la această decizie: Suntem 100% noi doi, cât sunt... Kudika
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga Justiție! «Aseară la ora 20...»
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga... Redactia.ro
Reacţia unei chinezoaice stabilite în Bacău: România este o ţară periculoasă pentru fete
Reacţia unei chinezoaice stabilite în Bacău: România este o ţară periculoasă pentru fete Observator
Cum arde corpul tău grăsimea. Ce trebuie să știi pentru a slăbi eficient
Cum arde corpul tău grăsimea. Ce trebuie să știi pentru a slăbi eficient MediCOOL
Choux-uri aperitiv cu avocado și somon afumat. Eleganță simplă pentru mese festive
Choux-uri aperitiv cu avocado și somon afumat. Eleganță simplă pentru mese festive HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Testul oglinzii la bebeluși. Ce înseamnă și când ar trebui să îl faci
Testul oglinzii la bebeluși. Ce înseamnă și când ar trebui să îl faci DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
The Game Awards 2025. Ce titlu a luat premiul pentru Cel mai bun joc al anului
The Game Awards 2025. Ce titlu a luat premiul pentru Cel mai bun joc al anului UseIT
Rețeta de turtă dulce de la Martha Stewart. Ce ingrediente folosește
Rețeta de turtă dulce de la Martha Stewart. Ce ingrediente folosește Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x