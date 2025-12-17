Ce buget impresionant s-a investit în Avatar 3. În câte zile intră în cinematrografele din România

Avatar a cucerit întreaga planetă încă de la prima parte și reușește să se mențină în topul celor mai mari încasări din istorie în materie de bilete, chiar și la 16 ani distanță de la debut. Regizorul James Cameron a dezvăluit câte părți va avea producția de fapt și a vorbit inclusiv despre cele mai recente cheltuieli.

După ce primul film Avatar apărut în 2009 a făcut istorie în adevăratul sens al cuvântului în întreaga lume, regizorul canadian James Cameron a decis că trebuie să continue povestea fenomen care a ținut cu sufletul la gură întreaga planetă, luând în calcul încă patru filme menite să ajungă la același succes incontestabil.

Fanii au așteptat timp de 13 ani continuarea primul film, timp în care echipa de producție a lucrat intens la efectele vizuale mult mai avansate, dar și la diferite tehnologii care să aducă în atenția spectatorilor noi medii, creaturi și culturi complexe, mult mai detaliate.

Acum, la alți trei ani distanță de la Avatar: The Way of Water (2022), cei care își doresc să afle continuare poveștii sunt invitați să vizioneze în cinematografe cea de-a treia parte a filmului fenomen, intitulată Avatar: Fire and Ash, care urmează să ruleze pe marile ecrane în foarte scurt timp.

Citește și: Filmele de Crăciun din AntenaPLAY. La ce să te uiți de sărbători împreună cu familia

Articolul continuă după reclamă

Filmul Avatar: Fire and Ash apare în cinematografe pe 19 decembrie 2025. Câți bani s-au investit pentru continuarea SF-ului care a făcut istorie la nivel mondial

În cea de-a treia călătorie a lui James Cameron în Pandora s-au investit peste 400 de milioane de dolari, fapt care a dus la plasarea filmului în topul unora dintre cele mai scumpe producții din lume.

Potrivit unei surse, calculele din industrie indică faptul că cea de-a treia parte a filmului trebuie să obțină aproximativ 1,2 miliarde de dolari pentru a recuperara investiția, însă așteptările sunt destul de pozitive, deoarece filmele anterioare au atins încasări de peste 2 miliarde de dolari fiecare.

În 2022, regizorul a mărturisit că scenariul pentru Avatar 4 a fost de fapt prima continuare a producției, însă totul a luat o turnură neașteptată, deoarece, în urma mai multor discuții, s-a ajuns la concluzia că filmul se va întinde într-un final pe cinci părți de-a dreptul impresionante.

„Lucram la trei scenarii și apoi s-au transformat în patru (…) fiindcă numărul doi a ajuns să fie împărțit în doi și trei”, a declarat regizorul canadian într-un interviu acordat pentru Discussing Film.

Citește și: Cât a investit Mihai Bendeac în filmul „Băieți de oraș”. Ce dezvăluiri a făcut actorul: „Are un buget...”

Cât despre povestea care urmează să facă din nou istorie în lumea cinematografică, James Cameron nu a dezvăluit prea multe detalii. Totuși, el a ținut să îi asigure pe curioși că totul va fi la un alt nivel, devenind din ce în ce mai bun de la un scenariu la altul.

„Nu pot să vă spun detaliile, dar tot ce pot spune este că atunci când am predat scenariul pentru The Way of Water, studioul mi-a dat trei pagini de observații (..), iar când am predat scenariul pentru al treilea, mi-au dat o pagină de observații, deci deveneam mai bun” spunea aceasta în 2022, potrivit Collider, sursă citată de Hotnews.

„Când am predat scenariul pentru 4, directorul de studio, directorul creativ pe filme, mi-a scris un email în care spunea: « O, Dumnezeule! », iar eu am zis: « Bun, și unde sunt observațiile? », iar el a răspuns: « Alea sunt observațiile »”.

Citește și: Cum au reacționat cei doi copii ai lui Macaulay Culkin când l-au văzut pe tatăl lor în "Singur Acasă"

Așadar, cei care vor să revadă primele două parți ale filmului mai au timp la dispoziție doar două zile, deoarece premiera Avatar: Fire and Ash are loc în toată țara, vineri, 19 decembrie 2025.