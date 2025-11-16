Cât a investit Mihai Bendeac în filmul „Băieți de oraș”. Ce dezvăluiri a făcut actorul: „Are un buget...”

Mihai Bendeac a dezvăluit că filmul „Băieți de oraș” se bucură de un buget îndeajuns de generos.

Revenit în acest an, în calitate de jurat, în emisiunea „The Ticket”, de pe Antena 1, Mihai Bendeac s-a concentrat, în ultimii ani, pe proiectele din actorie. El le-a pregătit fanilor o surpriză, „Băieți de oraș” fiind noul său film, care promite să captiveze spectatorii.

Mihai Bendeac, despre bugetul filmului „Băieți de oraș”

La finalul anului trecut, Mihai Bendeac lansa „Căsătoria”, un film care s-a bucurat de un real succes. Cu toate că a cunoscut succesul în televiziune, el nu renunță la marea lui iubire: actoria. Mihai Bendeac joacă în continuare în piese de teatru, iar, în această toamnă, a filmat și pentru „Băieți de oraș”, filmul care urmează să fie lansat.

Filmările au început în luna septembrie, iar Mihai Bendeac a mărturisit, încă de pe acum, că mai au un film în plan. Actorul a dezvăluit că nu a investit nimic în filmul „Băieți de oraș”, pentru că nu este el producătorul. Totuși, el a adăugat că bugetul a fost unul generos.

„Pe 15 septembrie am început filmările la <<Băieți de Oraș>>, filmul. După care mai avem încă unul în plan. În <<Băieți de Oraș>> eu nu am investit, pentru că nu sunt producătorul filmului, dar are un buget îndeajuns de generos pentru ce avem noi nevoie. O să fie un film care o să arate foarte bine”, a declarat Mihai Bendeac pentru Libertatea, citat de Cancan.

„Băieți de oraș” este produs de Vertical Content, aceeași echipă care a produs și „Căsătoria”, primul lungmetraj al lui Mihai Bendeac, dar și filmul „Cursa”, lansat recent pe marile ecrane.

Filmul „Băieți de oraș” va putea fi urmărit în cinematografele din toată țara la începutul anului 2026.

Anca Dinicu și Micutzu joacă și ei în filmul lui Mihai Bendeac

„O să fie, clar, toate personajele principale din serial. Mă refer la cele interpretate de Vlad Drăgulin, de Anca Dinicu, de Lorena Luchian, de Micutzu… Și, bineînțeles, o să mai avem actori invitați. Pentru mine e o foarte mare bucurie, pentru că mi-am dat seama că, după atâta timp, personajele astea au rămas cumva în conștiința publicului. Încă apar peste tot, pe TikTok, pe Facebook, pe Instagram, peste tot.

Și, efectiv, mie mi-a fost un pic teamă de faptul că n-am mai făcut personajul de șapte ani și nu mi-am dat seama dacă mai sunt acolo, să mai intru în pielea lui. Dar să știi că la prima lectură, la primul schimb de replici cu Vlad Drăgulin, aveam senzația că ieri ne-am oprit. De-a lungul timpului, eu m-am îndepărtat de zona asta, pentru că zona asta de sketch-uri și așa mai departe este foarte time-consuming. Și atunci, în momentul în care faci treaba aia, ai foarte puțin timp să mai faci alte lucruri”, a mai declarat Mihai Bendeac pentru Libertatea.