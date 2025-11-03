Antena Căutare
Home Timp Liber Film Premiera filmului Cravata Galbenă la Sala Palatului din Capitală. John Malkovich și Sean Bean, printre actorii prezenți

Premiera filmului Cravata Galbenă la Sala Palatului din Capitală. John Malkovich și Sean Bean, printre actorii prezenți

Filmul “Cravata galbenă” a avut premiera în acest weekend în București, iar doi dintre actorii principali au fost prezenți la Sala Palatului.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 03 Noiembrie 2025, 11:58 | Actualizat Luni, 03 Noiembrie 2025, 12:46
Galerie
Pelicula despre viața dirijorului român a avut un buget de 20 milioane de euro, iar printre invitații prezenți la premieră s-au numărat regizorul Tim Burton și mulți alți actori români. | Profimedia

Filmul care îl are în rol principal pe celebrul actor de la Hollywood John Malkovich spune povestea faimosului dirijor român Sergiu Celibidache. Producția de mare anvergură a avut premiera pe 1 noiembrie, la Sala Palatului, acolo unde mai mulți actori români și vedete au fost prezente pe covorul galben.

Premiera filmului “Cravata galbenă” la Sala Palatului, București

A fost o seară emoționantă, în care au dominat eleganța și emoția de la Hollywood la București. Nume mari precum Sean Bean și John Malkovich au fost prezenți pe scenă pentru a prezenta filmul la care au lucrat.

Citește și: Connect Casting caută figurație pentru filmul biografic „Cravata Galbenă”. Cum te poți înscrie pentru a face parte din poveste

Articolul continuă după reclamă

“Cravata galbenă” este o peliculă dedicată vieții dirijorului Sergiu Celibidache, urmărind cariera lui încă de la începuturi, până la finalul vieții sale. Filmul a fost realizat pe o perioadă de 7 ani, iar actorii au pus multă pasiune și dedicare în tot ce a însemnat producția.

Actorul Ben Schnetzer este cel care îl interpretează pe dirijorul Sergiu Celibidache în tinerețe și, chiar dacă nu a fost prezent la premieră, a transmis un mesaj emoționant tuturor celor care au fost în sală.

Rolul dirijorului la bătrânețe este interpretat de John Malkovich, celebrul actor cu vastă carieră la Hollywood.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„Cea mai dificilă parte a fost cu siguranță să dirijez, pentru că nu sunt dirjor. A trebuit să învăț foarte multe ca să iasă bine. Celibidache a fost o personalitate foarte importantă în cultura românească și a avut o viață fascinantă!”, a dezvăluit celebrul actor, potrivit Libertatea.

Actorul Sean Bean interpretează rolul tatălui lui Sergiu Celibidache în tinerețe, un tată exigent care are pretenții mari de la fiul său și care i-a modelat drumul artistic. Actorul a lăudat munca echipei de machiaj care l-a ajutat să pară mult mai bătrân special pentru acest rol.

Citește și: Sean Bean și Miranda Richardson se alătură lui John Malkovich în distribuția filmului „Cravata galbenă”

„A trebuit să par mult mai bătrân decât sunt. Am început cu un aspect tânăr, cât am putut. Și apoi, cumva, am construit totul, până la părul cărunt și ridurile realizate atât de bine de minunata echipă de machiaj. A fost minunat să pot să joc un astfel de rol”, a povestit cu emoție Sean Bean.

Pelicula despre viața dirijorului român a avut un buget de 20 milioane de euro, iar printre invitații prezenți la premieră s-au numărat regizorul Tim Burton și mulți alți actori români.

Din distribuția filmului “Cravata galbenă” mai fac parte actori precum Olivia Popica, Kate Phillips și Miranda Richardson.

Olivia Popica interpretează rolul surorii lui Sergiu Celibidache, fiind un punct esențial de echilibru în dinamica dintre fratele și tatăl ei.

„O interpretez pe sora lui Sergiu Celibidache, a fost un rol foarte interesant pentru că Sonia este cea care mediază într-un fel relația dintre Sergiu și tatăl lor”, a explicat actrița.

colaj john malkovitch
+1
Mai multe fotografii

Citește și: John Malkovich, actorul care va interpreta rolul dirijorului Sergiu Celibidache într-un nou film, are rădăcini românești

Înapoi la Homepage
AS.ro Afacerile care i-au adus lui Mircea Lucescu o avere fabuloasă. Puţini români au banii selecţionerului Afacerile care i-au adus lui Mircea Lucescu o avere fabuloasă. Puţini români au banii selecţionerului
Observatornews.ro Livrator străin, agresat şi umilit în stradă de doi tineri, în Popeşti-Leordeni. Răspunsul victimei Livrator străin, agresat şi umilit în stradă de doi tineri, în Popeşti-Leordeni. Răspunsul victimei
Un muncitor de la o fabrică a primit din greșeală toate salariile colegilor și a refuzat să returneze banii. Apoi s-a mutat în alt oraș Un muncitor de la o fabrică a primit din greșeală toate salariile colegilor și a refuzat să returneze banii. Apoi s-a mutat în alt oraș

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
Când se lansează continuarea filmului „Patimile lui Hristos”, în regia lui Mel Gibson. Informații despre a doua parte a producției
Când se lansează continuarea filmului „Patimile lui Hristos”, în regia lui Mel Gibson. Informații despre a...
Care este cea mai sănătoasă legumă din lume. Cum ar trebui consumată, potrivit specialiștilor
Care este cea mai sănătoasă legumă din lume. Cum ar trebui consumată, potrivit specialiștilor Catine.ro
Premiera serialului turcesc Curajul de a renaște, la Happy Channel: primele două episoade, diseară, de la ora 20:00
Premiera serialului turcesc Curajul de a renaște, la Happy Channel: primele două episoade, diseară, de la ora 20:00
Noi detalii despre actorul Selahattin Paşalı din serialul Ömer. Ce mai face protagonistul îndrăgit
Noi detalii despre actorul Selahattin Paşalı din serialul Ömer. Ce mai face protagonistul îndrăgit Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Averea strânsă de un judecător retras la 48 de ani, cu pensie specială: s-a opus arestărilor preventive în dosarul Nordis
Averea strânsă de un judecător retras la 48 de ani, cu pensie specială: s-a opus arestărilor preventive în... Libertatea.ro
Dezvăluiri din Rusia: Maria Zaharova și-a luat pe ascuns un apartament de un milion de dolari într-o capitală
Dezvăluiri din Rusia: Maria Zaharova și-a luat pe ascuns un apartament de un milion de dolari într-o capitală Ziare.com
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a putut întâmpla
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a... AntenaSport
Ce ocupație are Elena Boncea, fiica Loredanei Groza. La 27 de ani, are o carieră de succes complet diferită de cea a mamei sale: „O parte importantă...”
Ce ocupație are Elena Boncea, fiica Loredanei Groza. La 27 de ani, are o carieră de succes complet diferită de cea... Elle
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență Spynews.ro
Familia lui Felix Baumgartner a scos la vânzare colecția lui de mașini. Cât costă fiecare bolid de lux
Familia lui Felix Baumgartner a scos la vânzare colecția lui de mașini. Cât costă fiecare bolid de lux BZI
Irina Columbeanu le răspunde dur celor care o acuză că nu-și ajută tatăl: „Niște frustrați, nu avem ce discuta!“
Irina Columbeanu le răspunde dur celor care o acuză că nu-și ajută tatăl: „Niște frustrați, nu avem ce... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Bulgur cu carne de pui și legume. Un preparat plin de aromă și culoare
Bulgur cu carne de pui și legume. Un preparat plin de aromă și culoare HelloTaste.ro
Un muncitor de la o fabrică a primit din greșeală toate salariile colegilor și a refuzat să returneze banii. Apoi s-a mutat în alt oraș
Un muncitor de la o fabrică a primit din greșeală toate salariile colegilor și a refuzat să returneze banii.... Antena3.ro
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit useit
Horoscopul zilei de 3 noiembrie 2025. Gemenii comunică deschis. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 3 noiembrie 2025. Gemenii comunică deschis. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Guvernul închide gura sindicatelor și patronatelor cu 300 de lei la salariu
Guvernul închide gura sindicatelor și patronatelor cu 300 de lei la salariu Jurnalul
Marilu revine în România, împreună cu iubitul ei! Business-ul cu care vrea să dea lovitura
Marilu revine în România, împreună cu iubitul ei! Business-ul cu care vrea să dea lovitura Kudika
Românii ar putea avea o nouă zi liberă legală în 2026. Când ar urma să fie introdusă
Românii ar putea avea o nouă zi liberă legală în 2026. Când ar urma să fie introdusă Playtech
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este personajul care a tulburat liniștea pelerinilor
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este... Redactia.ro
Momentul în care un poliţist, băut la volan, face zob două maşini parcate în Constanţa. Se întorcea de la club
Momentul în care un poliţist, băut la volan, face zob două maşini parcate în Constanţa. Se întorcea de la club Observator
Ce schimbări produce statul în casă. Modificările pe care le poate avea atât fizic, cât și mintal
Ce schimbări produce statul în casă. Modificările pe care le poate avea atât fizic, cât și mintal MediCOOL
Cevapi. Rețeta preparatului pentru care se aprind grătarele în Balcani
Cevapi. Rețeta preparatului pentru care se aprind grătarele în Balcani HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Înstrăinarea copiilor de părinți: de ce copiii adulți „divorțează” de părinții lor
Înstrăinarea copiilor de părinți: de ce copiii adulți „divorțează” de părinții lor DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1 UseIT
Cannelloni cu ricotta și spanac în sos de roșii. Un preparat clasic al bucătăriei italiene
Cannelloni cu ricotta și spanac în sos de roșii. Un preparat clasic al bucătăriei italiene Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x