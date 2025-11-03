Premiera filmului Cravata Galbenă la Sala Palatului din Capitală. John Malkovich și Sean Bean, printre actorii prezenți

Filmul “Cravata galbenă” a avut premiera în acest weekend în București, iar doi dintre actorii principali au fost prezenți la Sala Palatului.

Pelicula despre viața dirijorului român a avut un buget de 20 milioane de euro, iar printre invitații prezenți la premieră s-au numărat regizorul Tim Burton și mulți alți actori români. | Profimedia

Filmul care îl are în rol principal pe celebrul actor de la Hollywood John Malkovich spune povestea faimosului dirijor român Sergiu Celibidache. Producția de mare anvergură a avut premiera pe 1 noiembrie, la Sala Palatului, acolo unde mai mulți actori români și vedete au fost prezente pe covorul galben.

Premiera filmului “Cravata galbenă” la Sala Palatului, București

A fost o seară emoționantă, în care au dominat eleganța și emoția de la Hollywood la București. Nume mari precum Sean Bean și John Malkovich au fost prezenți pe scenă pentru a prezenta filmul la care au lucrat.

“Cravata galbenă” este o peliculă dedicată vieții dirijorului Sergiu Celibidache, urmărind cariera lui încă de la începuturi, până la finalul vieții sale. Filmul a fost realizat pe o perioadă de 7 ani, iar actorii au pus multă pasiune și dedicare în tot ce a însemnat producția.

Actorul Ben Schnetzer este cel care îl interpretează pe dirijorul Sergiu Celibidache în tinerețe și, chiar dacă nu a fost prezent la premieră, a transmis un mesaj emoționant tuturor celor care au fost în sală.

Rolul dirijorului la bătrânețe este interpretat de John Malkovich, celebrul actor cu vastă carieră la Hollywood.

„Cea mai dificilă parte a fost cu siguranță să dirijez, pentru că nu sunt dirjor. A trebuit să învăț foarte multe ca să iasă bine. Celibidache a fost o personalitate foarte importantă în cultura românească și a avut o viață fascinantă!”, a dezvăluit celebrul actor, potrivit Libertatea.

Actorul Sean Bean interpretează rolul tatălui lui Sergiu Celibidache în tinerețe, un tată exigent care are pretenții mari de la fiul său și care i-a modelat drumul artistic. Actorul a lăudat munca echipei de machiaj care l-a ajutat să pară mult mai bătrân special pentru acest rol.

„A trebuit să par mult mai bătrân decât sunt. Am început cu un aspect tânăr, cât am putut. Și apoi, cumva, am construit totul, până la părul cărunt și ridurile realizate atât de bine de minunata echipă de machiaj. A fost minunat să pot să joc un astfel de rol”, a povestit cu emoție Sean Bean.

Din distribuția filmului “Cravata galbenă” mai fac parte actori precum Olivia Popica, Kate Phillips și Miranda Richardson.

Olivia Popica interpretează rolul surorii lui Sergiu Celibidache, fiind un punct esențial de echilibru în dinamica dintre fratele și tatăl ei.

„O interpretez pe sora lui Sergiu Celibidache, a fost un rol foarte interesant pentru că Sonia este cea care mediază într-un fel relația dintre Sergiu și tatăl lor”, a explicat actrița.

