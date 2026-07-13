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Adevărul despre identitatea lui Alex Stamate. Laura Bălan, detaliul care zdruncină tot ce se știa despre „cel mai detestat bărbat”

După ce a lansat piesa care a devenit cunoscută în online într-un timp record, Laura Bălan a dat un detaliu semnificativ despre Alex Stamate. Cântăreața a recunoscut că fostul iubit despre care vorbește în piesă nu are, de fapt, acest nume. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 13 Iulie 2026, 12:57 | Actualizat Luni, 13 Iulie 2026, 13:31
Adevărul despre identitatea „celui mai detestat bărbat de pe Internet”. Laura Bălan a dezvăluit detaliul care zdruncină tot ce se știa despre Alex Stamate | Instagram
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Piesa Alex Stamate lansată de Laura Bălan s-a viralizat rapid, o mulțime de oameni filmându-se pe ritmurile aceste melodii. Astfel, Alex Stamate a fost numit „Cel mai detestat bărbat de pe Internet”. Cântăreața în vârstă de 24 de ani a fost prezentă în emisiunea moderată de Really Rux, unde a spus povestea fostei relații despre care cântă, însă a precizat și un detaliu care dă peste cap tot ce se știa despre melodie, și anume că Alex Stamate este un nume fictiv. Laura Bălan a recunoscut că în piesă sunt detalii reale care se împletesc cu detaliile fictive.

Laura Bălan a precizat că ea și băiatul despre care cântă au avut o relație de scurtă durată și că a descoperit că, fără să știe, ea era amanta din poveste. De asemenea, Laura a mai precizat că detalii precum: „vecina de la etajul 8” nu sunt reale, ci de impact pentru firul narativ.

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Alex Stamate nu este real! Ce a recunoscut Laura Bălan despre „cel mai detestat bărbat de pe Internet”: „Mi s-a părut că sună bine și asta a rămas”

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„Piesa se adresează femeilor care au trecut prin experiențe și s-au simțit mici, dar de fapt nu ele sunt cele care ar fi trebuit să se simtă mici și ar trebui să dedice piesa asta persoanei care ar trebui să se simtă mică, de fapt! A fost o conexiune scurtă, deci n-a durat foarte mult.

A fost o relație, dar după o lună după ce ne-am cunoscut am aflat de o vecină a lui. Nu era de la etajul 8, nu știu la ce etaj stătea, dar sună mai bine pentru firul narativ să dau un detaliu mai exact, dar într-adevăr o altă vecină care stă lângă el mi-a zis: Hei, știu că mai vii pe la el, dar am mai văzut și pe altcineva care vine pe la el. Oare ar fi o problemă? Și inițial am ignorat, dar am venit din nou și am întâlnit-o iar pe doamna respectivă. I-am lăsat numărul de telefon și i-am zis că dacă mai vedeți ceva, mă anunțați și vin să înfruntăm situația.

M-a sunat, am luat un taxi, am venit și într-adevăr era cineva la el și aparent nici ea nu știa de existența mea, dar ea era iubita lui, de dinainte să mă cunoască pe mine. După ce am aflat asta nu am stat foarte mult la discuții, pur și simplu am plecat, i-am dat block peste tot”, a spus Laura Bălan în emisiunea Cine-i Janghina.

Laura Bălan a mărturisit că numele fostului iubit care a înșelat-o nu este Alex Stamate: „A fost o inspirație de moment, nu știu de unde a venit. Mi s-a părut că sună bine și asta a rămas (n.r. numele Alex Stamate)”, a spus cântăreața.

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Așadar, pe celebrul Alex Stamate nu-l cheamă așa, iar numele băiatului care a rănit-o pe cântăreață rămâne un mister.

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