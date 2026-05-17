Piesa câștigătoare a Bulgariei de la Eurovision 2026, compusă de un român! Cine este Cristian Tarcea

Bulgaria a ocupat primul loc în cea de-a 70-a ediție Eurovision! Artista bulgară DARA a reușit să câștige competiția cu o piesă compusă de un român. În spatele melodiei „Bangaranga” se află Cristian Tarcea.

Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 17 Mai 2026, 11:14 | Actualizat Duminica, 17 Mai 2026, 12:00
Bulgaria a ocupat primul loc în cea de-a 70-a ediție Eurovision | Capturi Facebook
Marea finală Eurovision 2026 a adus pe micile ecrane ale publicului o mulțime de momente spectaculoase. Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României, a intrat în istorie cu un punctaj spectaculos, ocupând locul trei în concurs.

Israel s-a clasat pe locul doi în competiție, în timp ce Bulgaria a plecat acasă cu trofeul. Artista bulgară DARA a făcut senzație cu piesa „Bangaranga”. Puțini sunt cei care știu că în spatele melodiei câștigătoare de la Eurovision 2026 de află un român.

Reprezentanta Buglariei a primit 516 puncte, ocupând detașat prima poziție în clasament. Momentul său a fost apreciat de jurați și de telespectatori, care au decis să o trimită pe DARA în top.

Cine este Cristian Tarcea, românul care a compus piesa câștigătoare de la Eurovision 2026

Piesa „Bangaranga” a fost lansată pe 28 februarie 2026, fiind compusă de DARA împreună cu Anne Judith Wik și celebrul producător grec Dimitris Kontopoulos. La această melodie a lucrat și un român, Cristian Tarcea (Monoir), care este producător muzical, compozitor și DJ.

La vârsta de 33 de ani, românul care a compus piesa câștigătoare de la Eurovision 2026 se mândrește cu o carieră de succes în industria artistică. Cristian Tarcea este fondatorul casei de discuri independente Thrace Music, potrivit observatornews.ro.

Artistul constănțean a ieșit rapid în evidență datorită stilului său deosebit, care îmbină pop-ul modern cu influențe balcanice. Melodiile sale de pe YouTube au strâns miliarde de vizualizări și au ajuns în topurile din Grecia, Rusia, Turcia și India.

„The Violin Song", „Lost in Istanbul” și „Sugar & Brownies” se numără printre cele mai cunoscute și ascultate piese ale sale.

Mai mult, Cristian Tarcea are o relație specială cu DARA, pe numele complet Darina Yotova. După ce a obținut primul loc la Eurovision 2026, acesta a transmis un mesaj emoționant pe rețelele sociale.

„Te știu de când aveai 16 ani. Am știut mereu că ai ceva special, iar acum ai demonstrat asta în fața întregii lumi. Sunt mândru de noi toți! Felicitări întregii echipe! Hai, Bangarangaaa”, a scris artistul român în mediul online.

Povestea piesei care a câștigat Eurovision 2026. Ce înseamnă „Bangaranga”

Printre cele mai controversate apariții de la Eurovision 2026 se numără și cea a artistei bulgare DARA. Tânăra în vârstă de 27 de ani a făcut istorie în competiția concursului de muzică de la Viena cu energia pozitivă, ținuta excepțională, dar și cu piesa interpretată.

De curând, artista a explicat ce înseamnă melodia „Bangaranga”. Conform acesteia, piesa provine din argoul jamaican și descrie zgomotul, haosul, agitația și energia necontrolată. De asemenea, producția a fost inspirată dintr-un ritual bulgăresc.

Colaj cu DARA și Cristian Tarcea la Eurovision

„Este o dezordine frumoasă. O energie care te lovește înainte să o poți explica”, a explicat DARA, potrivit libertatea.ro.

