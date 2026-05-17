Antena Căutare
Home Timp Liber Muzica Eurovision 2026. Pe ce loc s-a clasat România. Alexandra Căpitănescu a intrat in istorie. Cine a câștigat marea finală

Eurovision 2026. Pe ce loc s-a clasat România. Alexandra Căpitănescu a intrat in istorie. Cine a câștigat marea finală

Marea finală Eurovision 2026 a fost spectaculoasă! Alexandra Căpitănescu a reușit să impresioneze publicul cu momentul său, făcând istorie cu cel mai bun scor din istoria participării noastre într-un astfel de concurs.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 17 Mai 2026, 09:43 | Actualizat Duminica, 17 Mai 2026, 10:11
Galerie
Marea finală Eurovision 2026 a fost spectaculoasă | Profimedia
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Competiția a fost strânsă la Eurovision 2026, iar Alexandra Căpitănescu a făcut România mândră. Aceasta a obținut un rezultat remarcabil în cea de-a 70-a ediție a concursului de muzică, desfășurată la Viena.

„Publicul v-a acordat 232 de puncte. România conduce în momentul de fața”, a fost mesajul prezentatorului TV care a dat speranțe artistei noastre.

Pe ce loc s-a clasat România la Eurovision 2026

Românii au sperat până în ultimul moment la primul loc. România s-a clasat abia pe locul 13 după notele juriului, însă oamenii de acasă au răsturnat situația, aducând-o pe Alexandra Căpitănescu în top.

Articolul continuă după reclamă

La final, România s-a clasat pe locul trei la Eurovision cu un scor de 296 de puncte. Un lucru este cert, Alexandra Căpitănescu a obținut cel mai bun punctaj din istoria participării noastre, făcând performanță pe scenă.

Citește și: Cum arăta Alexandra Căpitănescu la preselecțiile X Factor. Cât de mult s-a schimbat reprezentanta României la Eurovision

Momentul său artistic a fost apreciat și de către presa internațională. Alexandra Căpitănescu a fost comparată cu stilul extravagant și energic al lui Lady Gaga. Atmosfera pe care a creat-o și energia pozitivă au fost greu de ignorat.

Pentru Eurovision 2026, reprezentanta României a interpretat o piesă rock cu inflexiuni de operă. Aceasta a atras atenția rapid cu timbrul său vocal, dar și cu ținuta senzațională din piele.

Cine a câștigat Eurovision 2026

Și Bulgaria a făcut istorie la Eurvision 2026. Țara a câștigat pentru prima dată concursul cu o piesă compusă de un român.

Melodia „Bangaranga” a făcut furori în rândul telespectatorilor. Așadar, Bulgaria a obținut un total de 516 puncte cu momentul său ce a transmis un mesaj puternic.

„Uitați ce am aici. De când am început să fac muzică, misiunea mea a fost să unesc oamenii, de aceea m-am simțit ca acasă aici, pentru că știu că sunteți uniți prin muzică și, indiferent de orice, și voi iubiți muzica.”, a mărturisit DARA, reprezentanta Eurovision Bulgaria.

Citește și: A doua semifinală Eurovision 2026. La ce oră va urca pe scenă Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României

Anul acesta, Finlanda s-a aflat în topurile fanilor, însă a ocupat abia locul șase în concursul de muzică.

Spania, Irlanda, Islanda, Olanda și Slovenia au decis să nu își trimită artiști în acest sezon la Eurovision 2026 pe fondul războiului din Gaza.

Alexandra Capitanescu la Eurovision 2026
+2
Mai multe fotografii

„Suntem de partea cea bună a istoriei. Spania nu participă la Concursul Eurovision deoarece angajamentul nostru față de drepturile omului și dreptul internațional se exprimă și prin cultură.”, a declarat Pedro Sanchez, premierul Spaniei, potrivit observatornews.ro.

Convenție dedicată exclusiv culturii K-pop. Unde va avea loc și când...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Cine este românul care i-a interzis visul Alexandrei Căpitănescu de a scrie istorie la Eurovision Cine este românul care i-a interzis visul Alexandrei Căpitănescu de a scrie istorie la Eurovision
Observatornews.ro Aurul nu mai e rege la amanet. Ce lasă românii gaj: "Avem inclusiv icoane" Aurul nu mai e rege la amanet. Ce lasă românii gaj: "Avem inclusiv icoane"
Antena 3 Două firme cu zero angajați iau milioane de euro din SAFE pentru drone. Au fost înființate în 2024 și 2025 Două firme cu zero angajați iau milioane de euro din SAFE pentru drone. Au fost înființate în 2024 și 2025
SpyNews Cum arătau Florinel de la Chefi la cuțite și Ioana când s-au lansat în muzică! Puțini i-ar mai recunoaște Cum arătau Florinel de la Chefi la cuțite și Ioana când s-au lansat în muzică! Puțini i-ar mai recunoaște
Jocuri de culise, spionaj & decizii riscante. Urmărește Secret Service, un serial intens, plin de suspans
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Jocuri de culise, spionaj & decizii riscante. Urmărește Secret Service, un serial intens, plin de suspans
Comentarii


Videoclipul zilei
Campionatul Mondial de Fotbal se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY!
Citește și
Convenție dedicată exclusiv culturii K-pop. Unde va avea loc și când
Convenție dedicată exclusiv culturii K-pop. Unde va avea loc și când
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Lista completă a celor 12 piese finaliste de la Eurovision România 2026. Doi artiști au primit wild card. Cum au reacționat
Lista completă a celor 12 piese finaliste de la Eurovision România 2026. Doi artiști au primit wild card. Cum au...
Fiul artistei Paulina Rubio o acuză pe aceasta de consum de substanțe interzise. Ce se întâmplă cu procesul pentru custodia lui Andrea Nicolas
Fiul artistei Paulina Rubio o acuză pe aceasta de consum de substanțe interzise. Ce se întâmplă cu procesul... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Momentul în care Cristi Borcea a ajuns să se “împrumute” pentru o aventură cu o femeie celebră. Cine l-a ajutat
Momentul în care Cristi Borcea a ajuns să se “împrumute” pentru o aventură cu o femeie celebră. Cine... AntenaSport
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea copil al său: „Bun venit în lume, fiule”
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea... Elle
Cum arătau Florinel de la Chefi la cuțite și Ioana când s-au lansat în muzică! Puțini i-ar mai recunoaște
Cum arătau Florinel de la Chefi la cuțite și Ioana când s-au lansat în muzică! Puțini i-ar mai recunoaște Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor HelloTaste.ro
Două firme cu zero angajați iau milioane de euro din SAFE pentru drone. Au fost înființate în 2024 și 2025
Două firme cu zero angajați iau milioane de euro din SAFE pentru drone. Au fost înființate în 2024 și 2025 Antena3.ro
Samsung lansează o nouă actualizare Android gratuită. Ce funcții inedite include
Samsung lansează o nouă actualizare Android gratuită. Ce funcții inedite include useit
Este hotărât să distrugă tot! Ilie Bolojan anunță noi pachete de concedieri!
Este hotărât să distrugă tot! Ilie Bolojan anunță noi pachete de concedieri! BZI
Condică electronică de prezență pentru doctori. Timpul petrecut în spital va fi calculat la secundă
Condică electronică de prezență pentru doctori. Timpul petrecut în spital va fi calculat la secundă Jurnalul
Un elev român a impresionat Europa la Olimpiada Internațională de Limba Latină. Performanța obținută în orașul lui Cicero
Un elev român a impresionat Europa la Olimpiada Internațională de Limba Latină. Performanța obținută în... Kudika
Ce înseamnă „Bangaranga”, piesa cu care Bulgaria a câștigat Eurovision 2026
Ce înseamnă „Bangaranga”, piesa cu care Bulgaria a câștigat Eurovision 2026 Redactia.ro
Cum se antrenează viitorii polițiști și militari:
Cum se antrenează viitorii polițiști și militari: "O secundă face diferența". Mii de posturi scoase la concurs Observator
Proprietățile medicinale ale ceaiului de mușețel. Efectele benefice ale acestei băuturi
Proprietățile medicinale ale ceaiului de mușețel. Efectele benefice ale acestei băuturi MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să abordezi subiectul sănătății mentale cu adolescenții
Cum să abordezi subiectul sănătății mentale cu adolescenții DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Funcția Instagram care a nemulțumit utilizatorii. De ce a fost comparată cu Snapchat
Funcția Instagram care a nemulțumit utilizatorii. De ce a fost comparată cu Snapchat UseIT
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x