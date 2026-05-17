Eurovision 2026. Pe ce loc s-a clasat România. Alexandra Căpitănescu a intrat in istorie. Cine a câștigat marea finală

Marea finală Eurovision 2026 a fost spectaculoasă! Alexandra Căpitănescu a reușit să impresioneze publicul cu momentul său, făcând istorie cu cel mai bun scor din istoria participării noastre într-un astfel de concurs.

Competiția a fost strânsă la Eurovision 2026, iar Alexandra Căpitănescu a făcut România mândră. Aceasta a obținut un rezultat remarcabil în cea de-a 70-a ediție a concursului de muzică, desfășurată la Viena.

„Publicul v-a acordat 232 de puncte. România conduce în momentul de fața”, a fost mesajul prezentatorului TV care a dat speranțe artistei noastre.

Pe ce loc s-a clasat România la Eurovision 2026

Românii au sperat până în ultimul moment la primul loc. România s-a clasat abia pe locul 13 după notele juriului, însă oamenii de acasă au răsturnat situația, aducând-o pe Alexandra Căpitănescu în top.

Articolul continuă după reclamă

La final, România s-a clasat pe locul trei la Eurovision cu un scor de 296 de puncte. Un lucru este cert, Alexandra Căpitănescu a obținut cel mai bun punctaj din istoria participării noastre, făcând performanță pe scenă.

Citește și: Cum arăta Alexandra Căpitănescu la preselecțiile X Factor. Cât de mult s-a schimbat reprezentanta României la Eurovision

Momentul său artistic a fost apreciat și de către presa internațională. Alexandra Căpitănescu a fost comparată cu stilul extravagant și energic al lui Lady Gaga. Atmosfera pe care a creat-o și energia pozitivă au fost greu de ignorat.

Pentru Eurovision 2026, reprezentanta României a interpretat o piesă rock cu inflexiuni de operă. Aceasta a atras atenția rapid cu timbrul său vocal, dar și cu ținuta senzațională din piele.

Cine a câștigat Eurovision 2026

Și Bulgaria a făcut istorie la Eurvision 2026. Țara a câștigat pentru prima dată concursul cu o piesă compusă de un român.

Melodia „Bangaranga” a făcut furori în rândul telespectatorilor. Așadar, Bulgaria a obținut un total de 516 puncte cu momentul său ce a transmis un mesaj puternic.

„Uitați ce am aici. De când am început să fac muzică, misiunea mea a fost să unesc oamenii, de aceea m-am simțit ca acasă aici, pentru că știu că sunteți uniți prin muzică și, indiferent de orice, și voi iubiți muzica.”, a mărturisit DARA, reprezentanta Eurovision Bulgaria.

Citește și: A doua semifinală Eurovision 2026. La ce oră va urca pe scenă Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României

Anul acesta, Finlanda s-a aflat în topurile fanilor, însă a ocupat abia locul șase în concursul de muzică.

Spania, Irlanda, Islanda, Olanda și Slovenia au decis să nu își trimită artiști în acest sezon la Eurovision 2026 pe fondul războiului din Gaza.

„Suntem de partea cea bună a istoriei. Spania nu participă la Concursul Eurovision deoarece angajamentul nostru față de drepturile omului și dreptul internațional se exprimă și prin cultură.”, a declarat Pedro Sanchez, premierul Spaniei, potrivit observatornews.ro.