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„Alex Stamate e tipul care m-a rănit”, piesa care a cucerit internetul! Cum a ajuns un nume necunoscut să devină un fenomen online

Nimeni nu știe sigur dacă chiar există, însă Alex Stamate a ajuns cel mai detestat bărbat de pe internet, după ce o melodie, care a devenit virală, îi pronunță insistent numele.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 08 Iulie 2026, 21:24 | Actualizat Miercuri, 08 Iulie 2026, 21:46
„Alex Stamate e tipul care m-a rănit”, piesa care a cucerit internetul! Cum a ajuns un nume necunoscut să devină un fenomen online | Captură Youtube
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„O să strig în gura mare... Ești un nesimțit! Alex Stamate e tipul care m-a rănit!” este refrenul care se aude tot mai des pe TikTok, în ultimele zile. Piesa, apărută aproape de nicăieri, a reușit să creeze o poveste în jurul unui personaj despre care publicul nu știe aproape nimic.

De asemenea, melodia are toate ingredientele unei povești care prinde ușor: o despărțire, o trădare și un personaj despre care publicul simte că trebuie să afle mai multe.

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„Alex Stamate e tipul care m-a rănit”, melodia care a dat naștere unui fenomen online

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Mai departe, lucrurile au luat o întorsătură pe care nici artista nu o anticipa. Utilizatorii TikTok au început să folosească melodia în propriile videoclipuri, să o cânte, să o transforme în glume și să se întrebe dacă există cu adevărat acest Alex Stamate, potrivit adevarul.ro.

„M-a înșelat cu tipa de la etajul opt! Bătrânica de alături mi-a spus că i-a văzut de atâtea ori... Dar nu am crezut până nu am văzut cu propriii mei ochi”, sunt alte câteva versuri care au cucerit internetul.

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Pe TikTok, oamenii au început să interpreteze povestea în felul lor. În timp ce unii fac videoclipuri dramatice, intrând în rolul persoanei înşelate, alții folosesc refrenul pentru a face glume cu prietenii lor, mai ales dacă vreunul poartă numele Alex Stamate.

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Surpriza vine, însă, pentru cei care chiar poartă acest nume. Câțiva au povestit că s-au trezit etichetați de cunoscuți sau întrebați dacă chiar sunt „Alex Stamate din melodie”.

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Între timp, fenomentul „Alex Stamate” ia amploare în fiecare zi, comentariile înmulțindu-se:

„Foarte tare idee”/ „Toți prietenii mei îl urăsc pe Alex Stamate”/ „Foarte frumos compusă, bravo! Continuă, ești peste «cântăreții» din România”/ „Bravo, fată! Producția e excelentă, iar nivelul de răzbunare este absolut delicios”/ „Alex Stamate sigur nu s-a așteptat niciodată la așa ceva”/ „Alex Stamate nu e chiar un nume atât de rar și specific, deci…”/ „E ok, există mai multe adevăruri. Așteptăm versiunea domnului Alex Stamate”/ „Frate, dar să spună unul în comentarii care faza”/ „Mereu este un Alex…”/ „Cine e Alex ăsta și ce a făcut?”, acestea fiind doar câteva dintre comentariile lăsate de curioşi, potrivit sursei citate mai sus.

Până și marile branduri au intrat în jocul viral

„Alex Stamate” nu este binevenit nici la Farmacia Tei, potrivit unui videoclip postat tot pe Tiktok. În imagini apar o fată şi doi băieţi care transmit clar acest mesaj, în timp ce pe fundal se aude refrenul viral.

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Chiar şi Lidl a intrat în acest „joc” și a început mesajul publicitar tot cu numele celebrului „Alex Stamate”.

„Nu e o zi bună să te cheme Alex Stamare, dar e o zi bună să vii la Lidl”, sună reclama.

IMAGINEA AICI:

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