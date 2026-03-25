(P) Cancer oral: cauze, simptome, diagnosticare și tratament

Cancerul oral afectează țesuturile din interiorul gurii – limba, gingiile, obrajii, buzele, cerul gurii sau zona de sub limbă.

Deși poate părea un diagnostic rar, numărul cazurilor este în creștere, iar multe persoane ajung la medic târziu, după ce simptomele persistă luni întregi. În rândurile următoare găsești informații clare, explicate pe înțelesul tău, astfel încât să poți lua decizii informate pentru sănătatea ta.

1. Cauze și factori de risc

Cancerul oral nu apare dintr-o singură cauză. De obicei, mai mulți factori acționează împreună.

1.1. Fumatul

Fumatul rămâne principalul factor de risc. Țigările, trabucurile, pipa sau tutunul de mestecat expun mucoasa bucală la numeroase substanțe toxice.

1.2. Consumul de alcool

Alcoolul irită mucoasa gurii și facilitează pătrunderea substanțelor nocive în celule. Asocierea dintre alcool și tutun multiplică riscul.

1.3. Infecția cu HPV

HPV-ul se asociază cu unele cancere din zona gurii și gâtului.

1.4. Expunerea la soare

Expunerea îndelungată la soare, fără protecție, crește riscul de cancer la nivelul buzei inferioare.

1.5. Igiena orală deficitară și iritațiile cronice

Dinții fracturați, protezele nepotrivite sau inflamațiile gingivale netratate pot menține o stare de iritație constantă.

1.6. Alimentația săracă în fructe și legume

O dietă dezechilibrată, săracă în vitamine și antioxidanți, poate reduce capacitatea organismului de a repara celulele afectate.

2. Simptomele cancerului oral

Semnele timpurii pot fi discrete. Fii atent la orice modificare care persistă.

2.1. Leziuni care nu se vindecă

Un ulcer care nu dispare în 2–3 săptămâni reprezintă cel mai frecvent semn. Poate avea margini îngroșate, culoare neuniformă (alb, roșu sau mixt) și consistență dură. Spre deosebire de o aftă, nu răspunde la tratamentele obișnuite.

2.2. Pete albe sau roșii

leucoplazia – pată albă care nu se desprinde la frecare;

eritroplazia – zonă roșie intensă, cu risc mai mare de transformare malignă.

2.3. Noduli sau umflături

Un nodul pe limbă, gingie sau obraz, ori un ganglion mărit la nivelul gâtului care persistă, trebuie investigat. Ganglionii duri și fixați pot indica extinderea bolii.

2.4. Alte semne posibile

durere la mestecat sau înghițire;

amorțeală la nivelul limbii sau buzelor;

sângerări fără cauză clară;

mobilitatea neobișnuită a dinților;

modificări persistente ale vocii;

dificultăți la purtarea protezei.

3. Diagnosticarea cancerului oral

Un diagnostic corect presupune mai mulți pași clari.

3.1. Examinarea clinică

Medicul stomatolog sau ORL examinează atent cavitatea bucală și palpează ganglionii de la nivelul gâtului. Dacă identifică o zonă suspectă, recomandă investigații suplimentare.

3.2. Biopsia

Biopsia confirmă diagnosticul. Medicul prelevează un fragment mic de țesut, sub anestezie locală, iar laboratorul îl analizează la microscop. Rezultatul stabilește dacă leziunea este benignă, precanceroasă sau malignă.

3.3. Investigații imagistice

Dacă biopsia confirmă cancerul, urmează evaluarea extinderii prin:

CT;

RMN;

ecografie pentru ganglionii cervicali;

PET-CT în cazuri selectate.

3.4. Stabilirea stadiului

Medicii folosesc sistemul TNM pentru a evalua dimensiunea tumorii, afectarea ganglionilor și prezența metastazelor. Pe baza acestor date, stabilesc stadiul bolii și planul terapeutic. Pentru stabilirea conduitei corecte, este recomandat să discuți cazul tău într-o echipă multidisciplinară. Poți apela la un medic oncolog in Bucuresti pentru evaluare completă și recomandări personalizate.

4. Tratamentul cancerului oral

Planul de tratament se adaptează stadiului bolii, localizării și stării tale generale de sănătate.

4.1. Chirurgia

Intervenția chirurgicală urmărește îndepărtarea completă a tumorii. În stadiile incipiente, procedura poate fi limitată și cu impact funcțional redus. În formele avansate, medicul poate îndepărta și ganglionii afectați.

4.2. Radioterapia

Radioterapia utilizează radiații pentru a distruge celulele canceroase. Se poate administra:

după operație, pentru reducerea riscului de recidivă; ca tratament principal în anumite situații; înainte de intervenție, pentru micșorarea tumorii.

4.3. Chimioterapia

Chimioterapia presupune administrarea de medicamente care distrug celulele canceroase. Se poate asocia cu radioterapia sau se poate folosi în stadii avansate. Efectele secundare pot include greață, oboseală și scăderea temporară a imunității.

4.4. Terapii moderne

În anumite cazuri, medicii recomandă terapii țintite sau imunoterapie. Acestea acționează asupra unor mecanisme specifice ale celulelor canceroase sau stimulează sistemul imunitar să le recunoască și să le distrugă.

5. Prevenție: ce poți face concret

Reducerea riscului începe cu pași practici:

renunță la fumat;

limitează consumul de alcool;

vaccinează-te împotriva HPV, dacă te încadrezi în recomandări;

mergi la control stomatologic la fiecare 6 luni;

protejează-ți buzele de soare;

adoptă o alimentație bogată în legume și fructe;

examinează-ți lunar cavitatea bucală.

Cancerul oral este o afecțiune serioasă, dar șansele de tratament eficient cresc considerabil atunci când este depistat în stadii incipiente. Recunoașterea simptomelor persistente, eliminarea factorilor de risc și controalele medicale regulate pot face diferența în evoluția bolii. Informarea corectă și prezentarea la medic la primele semne suspecte reprezintă pași esențiali pentru diagnostic precoce și stabilirea unui plan terapeutic adecvat.

Disclaimer: Acest articol are un rol pur informativ și nu înlocuiește sub nicio formă sfatul avizat al medicului specialist. Dacă te confrunți cu manifestări posibil asociate acestei afecțiuni, programează-te pentru o investigație medicală amănunțită la Memorial România!