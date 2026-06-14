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Olanda - Japonia 0-0. Meciul se vede liveVIDEO pe Antena 1 și AntenaPLAY!

Olanda și Japonia se reîntâlnesc în primul meci al grupei F de la Campionatul Mondial din 2026, după o pauză de 16 ani, cele două fiind adversare și la turneul final din 2010. Partida este transmisă în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Publicat: Duminica, 14 Iunie 2026, 22:50 | Actualizat Duminica, 14 Iunie 2026, 23:50
Olanda – Japonia, unul dintre cele mai așteptate jocuri din faza grupelor la Campionatul Mondial | Sursa foto: gettyimages
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Cele mai importante faze pot fi urmărite în format LIVE Video și TEXT și pe site-ul a1.ro

Se termină prima repriză!

min. 43: Ocazie mare pentru Japonia! Nakamura trimite foarte aproape de bară.

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min. 34: Ocazie pentru Olanda! Lovitura de cap a lui Malen este respinsă de portarul Suzuki.

min. 15: Ocazie pentru Japonia! Maeda nu reușește să reia spre poartă o centrare din flancul stâng.

min. 2: Suzuki are o paradă de senzație la un şut bun al lui Malen.

A început meciul!

Olanda debutează la Cupa Mondială 2026, turneu final programat în Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic între 11 iunie și 19 iulie, și o are adversară pe Japonia.

Portocala mecanică pornește cu prima șansă în fața niponilor. Ultima dată când cele două s-au întâlnit a fost în 2013, într-o partidă amicală terminată cu scorul de 2-2. Anterior, olandezii au câștigat celelalte două dueluri, 1-0 în 2010 și 3-0 în 2009.

Cele două naționale fac parte din Grupa F la turneul final, alături de Suedia și Tunisia. Disputa va avea loc pe AT&T Stadium (Arlington, Texas).

Echipele de start:

Olanda (4-3-3): Vertbruggen - Dumfries, van de Ven, van Dikj, van Hecke - Gravenberch, de Jong, Reijnders - Summerville, Malen, Gakpo
Rezerve: Flekken, Ake, Brobbey, Depay, De Roon, Geertruida, Hato, Kluivert, Koopmeiners, Lang, Roefs, Til, Timber, Weghorst, Wieffer. Selecționer: Ronald Koeman

Japonia (3-4-2-1): Zion Suzuki - Watanabe, Taniguchi, Ito - Doan, Kamada, Sano, Nakamura - Kubo, Maeda - Ueda
Rezerve: Hayakawa, Goto, Itakura, Ito, Machino, Nagatomo, Ogawa, Osako, Seko, Shiogai, Sugawara, J. Suzuki, Y. Suzuki, Tanaka, Tomiyasu. Selecționer: Hajime Moriyasu

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