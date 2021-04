Restaurantul The GRILL este #UnulPentruAltul

Prin aplicația eatZZ suntem cu toții #UnulPentruAltul și vom susține restaurantele și bucătarii preferați cu fiecare comandă nouă, cu fiecare livrare făcută. eatZZ.ro este singura aplicație care îi îndeamnă pe toți utilizatorii, inclusiv pe chefi, ospătari, livratori și patroni de restaurante, să recomande alte restaurante și preparate favorite, într-un efort comun de a schimba trendul industriei în mai bine.

Împreună putem oferi încredere și stabilitate afacerilor HoReCa în această perioadă dificilă. Motiv pentru care îți aducem aproape poveștile oamenilor din spatele acestor afaceri și-ți servim pe tavă măiestriile culinare, efortul de echipă și provocările lor.

Deschidem seria articolelor #UnulPentruAltul cu Dani Oțil, de data aceasta în rol de manager The GRILL, unul dintre cele mai fine restaurante de pe scena gastronomică a Bucureștiului.

eatZZ.ro: De cât timp sunteți în industrie și care este specializarea voastră?

Dani Oțil, manager The GRILL: Sunt în industria HoReCa de 4 ani, ne-am apucat de treabă cu gândul la o cafenea, un loc de socializare, unde să degustăm preparate, să vină multă lume, să plece multă lume. Apoi am găsit mai multe idei și locația și ne-am dat seama că ar fi prea puțin o cafenea. Așa că am făcut restaurant.

Partenerul meu are experiență anterioară bogată, ceea ce este un puternic avantaj. A făcut acest lucru mulți ani în alte țări, dintre care ultimii aproape 10 ani în Londra, unde a avut și restaurant, și cafenea. Sigur, s-au adunat 4 ani de experiență și la mine, dintre care un an de pandemie se anulează, dar am suport în experiența lui.

Astfel că meniul nostru are o varietate de preparate, printre cele mai apreciate fiind: creveții Argentina la tigaie, salata The GRILL cu vită, ravioli The GRILL, cocoșel de munte și cartofi gratinați, rasol de berbecuț gătit lent cu piure de păstârnac și pulpă de rata confit și piure cu trufe. La acestea se adaugă, bineînteles, varietăți de burger și pește.

eatZZ.ro: Care este impactul pandemiei asupra ta, la nivel personal? Dar asupra ta profesional?

Dani Oțil: Pe mine în pandemie, după prima lună în care cred că am intrat cu toții de la restaurant în depresie, m-a ținut cu motoarele pornite emisiunea. Noi mergeam la emisiune deși nu aveam invitați, dar ne străduiam să facem content, nu știam ce o să urmeze. Dar după emisiune, mă duceam la restaurant și încercam să punem pe picioare o treabă care nouă nu ne-a funcționat niciodată, și anume – delivery.

Fiind restaurant din nordul orașului, oamenii erau obișnuiți să vină la restaurant, rar să-și ia mâncarea la pachet. Secțiunea To Go nu a mers mai niciodată, iar delivery nu a funcționat pur și simplu. Ne-a luat aproape două luni să facem să meargă acest lucru și cred că efortul de a porni delivery a contat pentru noi; ne-am pus mintea la contribuție mai mulți colegi și efortul ăsta ne-a ținut în viață.

După ce am dat drumul la treabă și piața s-a modificat de la sine, practic organic, iar lumea a cerut tot mai mult delivery, am început să ne relaxăm. Consider că povestea asta a fost ca un calmant pentru ceea ce am trăit în acele momente: ospătarii nu știau dacă vor mai veni la muncă, în bucătărie nu se știa nimic, noi susțineam business-ul din buzunar și nu știam pentru câte luni putem să o facem.

eatZZ.ro: Ce mănânci foarte des din bucătăria voastră? Ce fel de mâncare ne recomanzi din bucătăria voastră?

Dani Oțil: Mănânc zilnic de la restaurant, eu nu gătesc acasă. Practic, în calculul de eficiență eu am inclus acest lucru, adică sumele colosale pe care le plăteam restaurantelor înainte de a avea restaurant. Și cred că în felul acesta susțin un mic business.

Sunt un personaj carnivor și consum multă carne. La restaurant avem carne bună, importăm carne din Argentina și America, dar avem și surse de carne din România. Mă laud cu vita românească, dar pe care trebuie să știi să o prepari.

De curând am schimbat furnizorul și pentru vegetale pentru că avem post lung în România și trebuie să ne adaptăm; stăm foarte bine și pe partea asta.

De două ori pe săptămână primim pește din Italia, așa am învățat să mănânc și pește. Mie nu mi-a plăcut peștele în copilărie, nu am mâncat fructe de mare până la 30 și ceva de ani, dar încet-încet am învățat să le mănânc și chiar le apreciez. De câte ori primim pește sau fructe de mare proaspete din Italia, schimb carnea pe pește.

eatZZ.ro: Suntem convinși că ești mare iubitor al preparatelor voastre, dar când ai poftă de altceva, ce alegi?

Dani Oțil: Eu în marele lockdown sunt recunoscut în HoReCa că am comandat, cel puțin o dată pe săptămână, de la unul dintre colegi. Era chiar funny cum, în perioada aceea când se făcea livrare chiar cu personalul, venea șeful de sală de la niște vecini și i se părea tare ciudat să aducă mâncare de la ei la noi, tot într-un restaurant. Adică nu comandam pe o adresă de casă, ci tot pe o adresă de restaurant. Am mâncat de la arăbesc în lockdown, am mâncat preparate românești, am mâncat de la Zexe.

Îmi plac mâncărurile de la ZEXE pentru că nu le găsești oriunde, de exemplu: au sărmăluțe de mistreț în foi de varză, au sărmăluțe din piept de gâscă, au fălcuțe, au coadă de tăuraș, ceea ce găsești rar la un spaniol din București pentru că ei o pregătesc foarte bine. Fiind carnivor, m-am mutat în zona asta cu meniul și mi-e foarte bine.

eatZZ.ro: Ai un mesaj pentru noi? O poveste? Un sfat?

Dani Oțil: Un mesaj pentru cei care se uită acum la Horeca oarecum nedumeriți este că fiecare masă, fie ea comandată, fie la restaurant, ar trebui să fie apreciată 120%. Pentru că a trebuit să vină 2020 să ne dăm seama că prețuim cu adevărat restaurantele și Horeca acum, când știm că nu le putem avea.

