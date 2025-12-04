Care sunt genurile muzicale în topul preferințelor românilor în 2025 pe platformele de streaming. Ce arată datele

Antena Căutare
Spre finalul anului, toate platformele de streaming pe care tinerii ascultă muzică fac un top al celor mai ascultați artiști.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 04 Decembrie 2025, 08:38 | Actualizat Joi, 04 Decembrie 2025, 14:55

Platforme precum Spotify, YouTube și Apple Music arată care sunt preferințele muzicale ale românilor în 2025. Se pare, însă, că mulți dintre românii care au văzut topul muzical au fost apoi dezamăgiți de artiștii care apar acolo.

Topul preferințelor muzicale ale românilor în 2025

Majoritatea românilor au ascultat în 2025 manele și muzică trap, iar mulți dintre cei care nu sunt de acord cu acest clasament condamnă lipsa de educație care a dus la alegerea manelelor în topul preferințelor.

Potrivit G4 media, iată care este topul celor 10 artiști din 2025 pe Spotify în România: Pe locul 1 se află Tzanca Uraganu, urmat pe locul 2 de Rava, pe locul 3 se află Dani Mocanu, pe 4 apare Ministerul Manelelor, pe locul este The Weekend, pe locul 6 apare Oscar, pe 7 este Aerozen, pe locul 8 Bogdan DLP, pe poziția 9 apare Travis Scott, iar pe ultimul loc în topul preferințelor românilor este Iuly Neamțu.

La nivel global, cei mai ascultați artiști pe Spotify în acest an sunt: 1. Bad Bunny; 2.Taylor Swift; 3. The Weekend, 4.Drake; 5. Billie Eilish; 6. Kendrick Lamar; 7.Rose; 8. Ariana Grande; 9. Arijth Singh; 10. Fuerza Regida.

Iată și care este topul celor mai ascultate 10 piese din România pe Spotify în 2025:

1.Babasha – Cât vrei tu

2. Dani Mocanu – Vino să te f

3. Tzanca Uraganu, Mr. Juve – Damaelo

4. Denis Râmniceanu, Ministerul Manelelor – Bipolară

5. Gya, Babasha – Baklava

6. Tzanca Uraganu, Costel Biju – Meneaito

7. Iuly Neamțu, Manele Mentolate – Mercedes

8. rareș, Tzanca Uraganu – Regele

9. Johnny Romano – E mult, e greu

10. DZWS. VANILLA, Dj Nattan – Prietena ta

Mulți dintre internauții care au văzut preferințele muzicale ale românilor au condamnat alegerile stilurilor muzicale predominate, manele și trap, pe motiv că nu promovează cultura.

Alții au spus că ei nu ascultă muzică pe Spotify și că se pot lăuda că ascultă muzică clasică și piese ale unor artiști cu adevărat mari, care au făcut istorie în lumea muzicii.

Unii au spus că muzica din aceste topuri muzicale promovează „destrăbălare, hoție și violență”, subliniind și faptul că nu ar trebui să ne mai mirăm că țara noastră este așa cum e, având în vedere versurile pieselor care au ajuns preferatele românilor.

„Asta spune totul despre nivelul actual de educație!!!”, a mai scris un alt utilizator în secțiunea de comentarii.

„Ce rușine absolută pentru școala românească, muzică ascultată și politicienii votați la alegeri”, apare scris într-un alt comentariu.

„Intr-o tara cu peste 50% analfabeti functionali, nici nu te astepti la altceva...”, scrie un alt utilizator.

În timp ce părerile sunt împărțite, mulți spun că sunt, cu siguranță, ascultători care aleg și alte stiluri muzicale clasice, cu versuri creative, care au inspirat generații întregi.

