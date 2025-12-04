Antena Căutare
Home Timp Liber Stiri Cadouri de Moș Nicolae cu un buget sub 100 de lei. Ce le putem cumpără celor dragi

Cadouri de Moș Nicolae cu un buget sub 100 de lei. Ce le putem cumpără celor dragi

În fiecare an, pe data de 6 decembrie 2025, cei mici îl așteaptă cu nerăbdare pe Moș Nicolae. Adesea, acesta aduce dulciuri sau cadouri mai puțin costisitoare, dar care pot face să zâmbească pe toată lumea.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 04 Decembrie 2025, 12:06 | Actualizat Joi, 04 Decembrie 2025, 12:56
În fiecare an, pe data de 6 decembrie 2025, cei mici îl așteaptă cu nerăbdare pe Moș Nicolae | Shutterstock

Data de 6 decembrie este magică pentru copii, dar și pentru adulții. Înainte cu câteva zile de Moș Nicolae, magazinele sunt pline de oameni în căutarea cadourilor perfecte, dar și ieftin pentru cei dragi.

Deși se oferă daruri simbolice și mai puțin costisitoare, unii români aleg să scoată din buzunar sume uriașe de bani pentru a-și răsfăța membrii familiei. În același timp, alții sunt foarte atenți la buget și aleg să cumpere obiecte simple ce aduc un zâmbet pe chipul celor care le primesc.

Alegerea cadourilor potrivite pentru Moș Nicolae nu este deloc ușoară, mai ales când trebuie să le oferim părinților, bunicilor, fraților sau chiar prietenilor. Dacă pe cei mici îi putem surprinde cu o jucărie, dulciuri sau fructe, ce le punem în ghetuțe adulților pe 6 decembrie?

Cinci idei de cadouri de Moș Nicolae cu un buget sub 100 de lei

Articolul continuă după reclamă

În continuarea acestui articol se găsesc cinci idei de cadouri cu un buget sub 100 de lei pe care le putem oferi de Moș Nicolae. Acestea pot surprinde pe oricine, aducând un moment de bucurie pentru cei dragi.

Seturi aromatice pentru relaxare (uleiuri esențiale, lumânări parfumate, săpunuri artizanale, parfum de cameră)

Seturile aromatice pentru relaxare rămân alegerea perfectă în materie de cadouri pentru Moș Nicolae. Uleiurile esențiale, lumânările parfumate, săpunurile artizanale sau parfumul de cameră sunt doar câteva dintre produsele pe care le putem oferi în dar pe 6 decembrie.

Citește și: Meteorologii anunță cum va arăta vremea în toată luna noiembrie 2025. Unde va ninge și cum va fi de Moș Nicolae

Astfel de cadouri se încadrează perfect într-un buget redus, sub 100 de lei. De asemenea, cei care le primesc se pot bucura de ele mai mult timp, potrivit click.ro.

Cană personalizată sau termos

Un alt dar cu care putem să-i răsfățăm pe cei dragi este o cană personalizată sau chiar un termos în care își pot pune băutura preferată: cafea, ciocolată caldă, ceai sau chiar vinul fiert. Cana sau termosul ar putea avea un mesaj drăguț sau un personaj adorabil pentru a capta atenția.

Accesorii de sezon (mănuși, fular, căciulă, șosete pufoase)

Pentru că frigul s-a instalat rapid, accesoriile de sezon rămân cadoul perfect pentru Moș Nicolae. Dacă ne dorim să ne încadrăm într-un buget mic, sub 100 de lei, șosetele pufoase, mănușile sau chiar fularele/eșarfele sunt ideale de dăruit pe 6 decembrie, conform sursei citate mai sus.

Ciocolată de calitate, ceaiuri aromatice sau cafea

Ciocolata premium, ceaiurile aromatice și cafea de specialitate sunt câteva dintre produsele pe care le putem pune în ghetele celor dragi în seara de 5 decembrie spre 6 decembrie. Acestea ar aduce un zâmbet pe buzele persoanelor care adoră dulciurile sau băuturile calde.

Citește și: Care este povestea lui Moș Nicolae și când îl așteaptă copiii

Cărți inspiraționale, puzzle-uri sau mini-jocuri

De asemenea, cărțile inspirtaționale, puzzle-urile sau mini-jocurile pot fi oferite de Moș Nicolae atât adolescenților, cât și adulților. Obiectele sunt perfecte într-un moment de relaxare sau pentru a rupe monotonia. În plus, acestea pot fi achiziționate la prețuri accesibile pentru toate buzunarele.

(P) 10 de cărți de beletristică recomandate copiilor între 12-14 ani: titluri pentru curiozitate, empatie și descoperire...
Înapoi la Homepage
AS.ro
Observatornews.ro Profesorul "gigolo" din Timişoara, acuzat de abuz sexual asupra unei eleve minore, și-a dat demisia Profesorul "gigolo" din Timişoara, acuzat de abuz sexual asupra unei eleve minore, și-a dat demisia
Antena 3 Femeia care și-a transformat viața într-un experiment. Terapiile extreme la care a ajuns Marcela din cauza fricii de bătrânețe Femeia care și-a transformat viața într-un experiment. Terapiile extreme la care a ajuns Marcela din cauza fricii de bătrânețe
SpyNews Cântăreață din România, hărțuită de un afacerist căsătorit! A cerut ordin de protecție în instanță Cântăreață din România, hărțuită de un afacerist căsătorit! A cerut ordin de protecție în instanță

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Patru cupluri au decis să-și testeze relația la Insula Iubirii | Brazilia. Vor rezista în fața tentației? Zilnic, ai un nou episod disponibil 💞
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Patru cupluri au decis să-și testeze relația la Insula Iubirii | Brazilia. Vor rezista în fața tentației? Zilnic, ai un nou episod disponibil 💞
Comentarii


Videoclipul zilei
Adi Vasile, unul dintre cei mai respectați antrenori și campioni din handbalul românesc, prezintă Survivor 2026! Emisiunea începe în curând pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
(P) 10 de cărți de beletristică recomandate copiilor între 12-14 ani: titluri pentru curiozitate, empatie și descoperire
(P) 10 de cărți de beletristică recomandate copiilor între 12-14 ani: titluri pentru curiozitate, empatie și...
Sydney Sweeney întoarce din nou privirile asupra sa. Vedeta a strălucit la propriu într-o rochie mulată cu decolteu adânc
Sydney Sweeney întoarce din nou privirile asupra sa. Vedeta a strălucit la propriu într-o rochie mulată cu... Catine.ro
Mădălina Bălan, în lumea bijuteriilor pe patru roți. Antena Stars, singura televiziune din România cu acces la Wynn Car Show
Mădălina Bălan, în lumea bijuteriilor pe patru roți. Antena Stars, singura televiziune din România cu acces la...
Thalía și Tommy Mottola au sărbătorit 25 de ani de căsnicie. Ce imagini celebre a publicat artista în mediul online
Thalía și Tommy Mottola au sărbătorit 25 de ani de căsnicie. Ce imagini celebre a publicat artista în mediul... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Răsturnare de situație în cel mai recent sondaj pentru Primăria București. Surprize importante în topul candidaților
Răsturnare de situație în cel mai recent sondaj pentru Primăria București. Surprize importante în topul... Libertatea.ro
Turiștii își modifică preferințele pentru călătoriile din 2026: Au apărut 7 tendințe noi care îi captivează
Turiștii își modifică preferințele pentru călătoriile din 2026: Au apărut 7 tendințe noi care îi... Ziare.com
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana AntenaSport
Nadia Comăneci, o mamă foarte mândră! Ce a dezvăluit despre fiul ei, Dylan, în vârstă de 19 ani: „Trebuie să își încerce identitatea, să vadă ce dorește…”
Nadia Comăneci, o mamă foarte mândră! Ce a dezvăluit despre fiul ei, Dylan, în vârstă de 19 ani: „Trebuie... Elle
Cântăreață din România, hărțuită de un afacerist căsătorit! A cerut ordin de protecție în instanță
Cântăreață din România, hărțuită de un afacerist căsătorit! A cerut ordin de protecție în instanță Spynews.ro
Simona Halep a aruncat internetul în aer cu oferta de Revelion 2026! Românii nu au iertat-o!
Simona Halep a aruncat internetul în aer cu oferta de Revelion 2026! Românii nu au iertat-o! BZI
Andreea Marin, în cea mai provocatoare apariție de până acum! Imagini incendiare cu vedeta! – GALERIE FOTO
Andreea Marin, în cea mai provocatoare apariție de până acum! Imagini incendiare cu vedeta! – GALERIE FOTO BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Prăjitură turnată cu cremă de nuci și scorțișoară, perfectă pentru sărbătorile de iarnă
Prăjitură turnată cu cremă de nuci și scorțișoară, perfectă pentru sărbătorile de iarnă HelloTaste.ro
Femeia care și-a transformat viața într-un experiment. Terapiile extreme la care a ajuns Marcela din cauza fricii de bătrânețe
Femeia care și-a transformat viața într-un experiment. Terapiile extreme la care a ajuns Marcela din cauza fricii... Antena3.ro
WhatsApp nu mai permite ChatGPT și Copilot pe platformă. Cum vor fi înlocuiți chatboții
WhatsApp nu mai permite ChatGPT și Copilot pe platformă. Cum vor fi înlocuiți chatboții useit
Horoscopul zilei de 3 decembrie 2025. Taurii sunt încrezători. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 3 decembrie 2025. Taurii sunt încrezători. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Acuzație gravă: comună inundată de Apele Române. Dezastru la Mogoșani, ignorat de autorități
Acuzație gravă: comună inundată de Apele Române. Dezastru la Mogoșani, ignorat de autorități Jurnalul
Cele mai frumoase pulovere de Crăciun pentru toată familia
Cele mai frumoase pulovere de Crăciun pentru toată familia Kudika
Cât scade factura la curent dacă treci la pompă de căldură în 2025. Calcul simplu pentru o casă de 100 mp
Cât scade factura la curent dacă treci la pompă de căldură în 2025. Calcul simplu pentru o casă de 100 mp Playtech
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București Redactia.ro
Ce au căutat cel mai des românii pe Google în 2025: de la alegeri și moartea lui Iliescu, la păpușa Labubu
Ce au căutat cel mai des românii pe Google în 2025: de la alegeri și moartea lui Iliescu, la păpușa Labubu Observator
5 medicamente uzuale care interacționează cu cafeaua. Ce reacții neașteptate pot apărea
5 medicamente uzuale care interacționează cu cafeaua. Ce reacții neașteptate pot apărea MediCOOL
Cele mai bune condimente pentru carnea de vită. Cum să o aromatizezi pentru gust ca la restaurant
Cele mai bune condimente pentru carnea de vită. Cum să o aromatizezi pentru gust ca la restaurant HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum îți dai seama că ai fost crescut de un părinte prea autoritar
Cum îți dai seama că ai fost crescut de un părinte prea autoritar DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din decembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din decembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Brioșe cu aromă de turtă dulce și cremă fină de vanilie - Gingerbread cupcakes
Brioșe cu aromă de turtă dulce și cremă fină de vanilie - Gingerbread cupcakes Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x