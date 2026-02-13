(P) RNG și fair play: cum garantează cazinourile online corectitudinea jocurilor

Antena Căutare
Când joci la un cazino fizic, vezi cum dealerul amestecă cărțile sau cum bila ruletei sare pe roată. În mediul online, aceste acțiuni sunt simulate de algoritmi.

Publicat: Vineri, 13 Februarie 2026, 13:58
Cum poți avea încredere că rezultatele sunt corecte? Răspunsul stă în tehnologia RNG și în sistemele riguroase de certificare.

Ce este un generator de numere aleatorii

RNG este prescurtarea pentru generator de numere aleatorii. Acest sistem software produce secvențe de numere complet imprevizibile, care determină rezultatul fiecărei runde de joc.

Fie că vorbim de cărțile distribuite la blackjack, simbolurile de pe role la sloturi sau numărul pe care se oprește bila la ruletă, totul depinde de RNG.

Algoritmii folosiți în industria jocurilor de noroc sunt de tip PRNG, adică generatoare de numere pseudo-aleatorii. Aceștia utilizează formule matematice complexe și valori inițiale pentru a produce rezultate care, deși tehnic determinate, sunt practic imposibil de prezis sau de manipulat.

Cum funcționează în practică

La fiecare acțiune relevantă din joc, sistemul solicită un număr de la RNG. Acest număr este generat în fracțiuni de milisecundă și corespunde unui rezultat specific. Procesul este complet automat și nu poate fi influențat nici de operator, nici de jucător.

De exemplu, la un slot cu 5 role și 20 de simboluri pe fiecare rolă, RNG-ul generează 5 numere între 1 și 20 la fiecare rotire. Aceste numere determină ce simbol apare pe fiecare rolă. Totul se întâmplă instantaneu, iar rezultatul este stabilit în momentul în care apeși butonul de rotire.

Certificarea și auditul extern

Pentru a opera legal, un casino online Romania trebuie să demonstreze că sistemele sale RNG funcționează corect. Acest lucru se face prin audituri realizate de laboratoare independente acreditate.

Cele mai cunoscute organizații de testare includ eCOGRA, iTech Labs, GLI și BMM Testlabs. Aceste companii analizează codul sursă al algoritmilor, rulează milioane de simulări și verifică dacă rezultatele corespund probabilităților teoretice declarate.

Auditurile nu sunt un eveniment singular, ci un proces continuu. Operatorii sunt verificați periodic, iar rapoartele sunt adesea publicate pe site pentru transparență. Orice abatere de la normele de corectitudine poate duce la retragerea licenței.

Procentul de returnare și volatilitatea

Două concepte importante legate de RNG sunt procentul de returnare către jucător și volatilitatea. Procentul de returnare indică ce proporție din pariuri este redistribuită jucătorilor pe termen lung. Un slot cu returnare de 96% va reține statistic 4% pentru operator.

Volatilitatea descrie cum sunt distribuite câștigurile. Un joc cu volatilitate mare oferă câștiguri rare dar substanțiale, în timp ce unul cu volatilitate mică oferă câștiguri frecvente dar modeste. Ambele caracteristici sunt determinate de configurația RNG-ului.

Cum te protejează această tehnologie

RNG-ul corect certificat garantează că fiecare jucător are exact aceleași șanse. Nu există favoritisme, nu există manipulare și nu există posibilitatea ca operatorul să influențeze rezultatele în defavoarea ta. Când alegi o platformă licențiată care oferă un bonus de bun venit atractiv, poți fi sigur că jocurile sunt corecte. Verifică întotdeauna dacă site-ul afișează siglele laboratoarelor de testare și dacă deține licență validă de la o autoritate recunoscută.

Concluzie

Tehnologia RNG este fundația pe care se construiește încrederea în jocurile de noroc online. Algoritmii certificați, auditurile independente și reglementările stricte asigură că fiecare rotire, fiecare carte și fiecare rezultat este complet aleatoriu și corect. Jucătorii informați aleg platforme licențiate tocmai pentru această garanție de fair play.

