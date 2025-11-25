Antena Căutare
Pe urmele lui Nicușor Dan – Prima confruntare în biroul Primarului General. Azi: Cătălin Drulă (USR), mâine: Ciprian Ciucu (PNL)

Pe urmele lui Nicușor Dan – Prima confruntare în biroul Primarului General. Azi: Cătălin Drulă (USR), mâine: Ciprian Ciucu (PNL)

Daniel Băluță a deschis seria Edițiilor Speciale Observator 19 cu o analiză dură a nevoilor orașului și prima listă de măsuri pentru București. Urmează: astăzi - Cătălin Drulă (USR), mâine - Ciprian Ciucu (PNL).

Publicat: Marti, 25 Noiembrie 2025, 11:04 | Actualizat Marti, 25 Noiembrie 2025, 11:09
Descoperă detalii despre „Pe urmele lui Nicușor Dan” și invitații ce vor veni să discute în biroul primarului general | Antena 1

Prima Ediție Specială Observator „Pe urmele lui Nicușor Dan”, un proiect jurnalistic unic prin care cei mai puternici candidați la Primăria Capitalei intră, pe rând, în biroul Primarului General, unde sunt puși față în față cu cele mai grele întrebări, l-a avut ca prim invitat pe Daniel Băluţă.

Candidatul PSD la Primăria Capitalei a discutat, cu Alessandra Stoicescu, despre problemele care trebuie rezolvate în Primăria Municipiului Bucureşti şi despre ce îşi doresc oamenii, de la căldură şi apă caldă, străzi reabilitate, trafic şi poluare reduse, la construcţia de şcoli şi grădiniţe. Traficul din București – un puzzle care trebuie reconstruit

Băluță a vorbit pe larg despre traficul Capitalei. El a insistat că lipsa unei viziuni comune pentru oraș și pentru zona metropolitană produce blocajele pe care bucureștenii le trăiesc zilnic. Candidatul PSD susține că proiectele esențiale sunt deja cunoscute. "Aş spune că ar trebui să rezolvăm problema autostradei A0, a şoselei de centură, să închidem inelul median, să facem cele şapte drumuri radiale, dar mai important decât toate lucrurile astea este viziunea pe care o avem despre ceea ce înseamnă dezvoltarea Bucureştiului.", susține candidatul PSD.

Băluță consideră că traficul este atât de blocat pentru că dezvoltarea orașului este"extrem de polarizată". "Nordul Bucureştiului este substanţial mai dezvoltat decât sudul. Ca atare, foarte mulţi oameni, nu doar din Bucureşti, ci şi din Ilfov, călătoresc din sud către nord, iar seara înapoi". Potrivit lui, orașul trebuie tratat ca un proiect unic, coerent: "Este un puzzle ce trebuie să fie pus cap la cap şi cam aceasta este şi filozofia pentru întregul oraş. Este un puzzle care are nevoie de viziunea concretă pentru a fi pus laolaltă".

Articolul continuă după reclamă

Soluția propusă pentru termoficare

Un alt subiect critic a fost sistemul de termoficare. Daniel Băluță a vorbit despre două linii majore care trebuie luate în considerare. "Soluţia este fuziunea ELCEN şi RADET. Intensifiarea ritmului de schimbare a ţevilor şi schimbarea tehnologiei. Nu este suficient doar să înlocuim ţevi, există şi alte modalităţi tehnice de a face această manoperă", susține candidatul PSD.

„Am adus în București cinci miliarde de euro” – bilanțul cu care Băluță intră în cursa pentru Capitală

Daniel Băluță a prezentat investițiile realizate în ultimii ani în Sectorul 4, afirmând că acestea reprezintă cartea sa de vizită în cursa pentru cel mai important mandat administrativ din România. "Cred că este o premieră în istoria alegerilor din Bucureşti în ultimii 35 de ani, legată de faptul că oamenii pot să aleagă, într-o majoritate covârşitoare, rezultate. Faptul că au în faţă un candidat care a reuşit să construiască spitale, să extindă linia de metrou, lucrează la altă linie de metrou, a făcut şcoli, licee, grădiniţe, a investit sute de milioane în bani europeni pentru combaterea excluziunii sociale, am adus în Bucureşti 5 miliarde de euro, astăzi lucrăm la Planşeul Unirii. Facem lucruri nu doar pentru comunitatea pe care o reprezint, ci este o realitate că, în ultimii 6-7 ani, am făcut foarte multe lucruri pentru toţi bucureştenii" – Daniel Băluță.

Moștenirea lui Nicușor Dan și „urgența urbană” a Bucureștiului

Candidatul PSD a recunoscut că fostul primar general, președintele Nicușor Dan, a avut un rol important în stoparea dezvoltării imobiliare haotice, o problemă care marca profund orașul. Dar, în același timp, Băluță a atras atenția că această frână urbanistică nu poate dura la nesfârșit. Este o mare diferenţă între a opri o dezvoltare haotică şi a opri dezvoltarea unui oraş, în general. Bucureştiul este un oraş care are nevoie să se extindă, pentru că în actualele graniţe este o realitate că nu se mai poate construi, nu mai este loc. Trebuie să ne extindem şi legislaţia trebuie să ţină cont de acest lucru.” Vorbind despre cum în Bucureşti s-a construit haotic în ultimii ani, Băluţă a spus că "lăcomia a generat situaţii imposibile. Lucrurile vor fi puse la punct, dar avem nevoie de elemente care reglementează."

Cartiere „uitate” ale Bucureștiului

Un capitol important al discuției a vizat cartierele din București care au rămas în urmă din punct de vedere al infrastructurii de bază. Băluță a vorbit despre situația din Henri Coandă, un cartier unde mii de bucureșteni trăiesc fără utilități, fără drumuri și fără iluminat public. Una dintre promisiunile făcute de Daniel Băluță a fost "finalizarea reţelei de utilităţi şi asfaltarea respectiv conectarea străzilor din cartierul Henri Coandă de restul oraşului".

Primele două măsuri promise

În biroul în care se iau deciziile majore pentru Capitală, Daniel Băluță a anunțat și primele două măsuri pe care le-ar considera prioritare dacă ar fi ales primar general. Primul gând este să ne ocupăm de oameni. Şi cred că cea mai mare problemă pe care o avem astăzi este să dăm înapoi oamenilor aflaţi în nevoie, acelor cu dizabilităţi obligaţiile pe care Primăria Municipiului Bucureşti nu le-a respectat faţă de ei. Există nişte indemnizaţii pe care oamenii nu le-au primit facem dreptate din punctul ăsta de vedere. Al doilea lucru, cei din strada Petre Ispirescu, din blocul din care a explicat trebuie să se întoarcă la locuinţele lor în calitate de proprietari şi nu de chiriaşi. Sunt primele două lucruri pe care le voi face”, a declarat candidatul PSD.

Ce urmează la Observator 19

Trei zile, trei candidați, același birou al puterii administrative, aceeași întrebare fundamentală: ce poate oferi fiecare Bucureștiului în următorii patru ani. Seria „Pe urmele lui Nicușor Dan” continuă în zilele următoare. Marți, candidatul USR Cătălin Drulă va răspunde întrebărilor Alessandrei Stoicescu, iar miercuri, Ciprian Ciucu, candidatul PNL, va încheia seria edițiilor speciale Observator din biroul primarului general.

Edițiile Speciale pot fi urmărite, la ora 19:00, în direct pe Antena 1 și antenaplay.ro.

În fiecare zi, Observator pune întrebările și arată faptele. Pentru ca românii să ia deciziile. Alege BINE pentru TINE! În fiecare zi.

Observator. Despre oameni. Ştirile aşa cum trebuie să fie

https://observatornews.ro/

https://www.facebook.com/ObservatorAntena1

https://www.instagram.com/observatorantena1/

https://www.tiktok.com/@observatorantena1?lang=en

https://www.youtube.com/@ObservatorTV

Observatornews.ro 20.000 de români, pe cale de a fi concediaţi. Companiile la care lucrează, închise pentru că sunt "găuri negre 20.000 de români, pe cale de a fi concediaţi. Companiile la care lucrează, închise pentru că sunt "găuri negre
O profesoară a fost condamnată la 10 ani de închisoare după ce s-a aflat ce făcea cu elevii ei O profesoară a fost condamnată la 10 ani de închisoare după ce s-a aflat ce făcea cu elevii ei

