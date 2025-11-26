Antena Căutare
Home TV Stiri TV „Pe urmele lui Nicușor Dan”. Prioritățile lui Cătălin Drulă pentru Capitală: primele măsuri, anunțate la Observator 19

„Pe urmele lui Nicușor Dan”. Prioritățile lui Cătălin Drulă pentru Capitală: primele măsuri, anunțate la Observator 19

Un oraș de milioane, un buget de miliarde, probleme pentru care bucureștenii așteaptă rezolvarea de ani de zile. O misiune grea pentru viitorul Primar General al Capitalei.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 26 Noiembrie 2025, 11:08 | Actualizat Miercuri, 26 Noiembrie 2025, 11:12
Galerie
Descoperă ce a declarat Cătălin Drulă pentru Observator | Antena 1

Aspiranții la cel mai vânat post din administrația locală sunt chemați să răspundă în fața telespectatorilor în biroul unde se iau deciziile care pot ridica sau prăbuși Capitala, în seria de Ediții Speciale „Pe urmele lui Nicușor Dan”.

Prioritățile lui Cătălin Drulă pentru Capitală: primele măsuri, anunțate la Observator 19

Aseară, Cătălin Drulă, candidatul USR, a fost față în față cu Alessandra Stoicescu. Drulă a venit în fața publicului cu ambiția de a „scoate la lumină” Bucureștiul și cu promisiunea unui mandat bazat pe investiții, rigoare administrativă și continuarea unor proiecte majore începute în perioada Nicușor Dan.

Siguranța rutieră — prima măsură după preluarea mandatului

Articolul continuă după reclamă

Cătălin Drulă a explicat că prima decizie pe care o va lua, imediat după instalarea în funcție, va fi una bugetară, dedicată pregătirii anului 2026, cu investiții masive în proiecte de infrastructură. Dar primul proiect concret, de substanță, va viza siguranța trecerilor de pietoni.

„Vreau să investim în siguranţa trecerilor de pietoni pentru că este inacceptabil ca în orașul nostru... Sunt intersecții unde nu există treceri de pietoni și unde... Sau nu sunt luminate, sau se merge cu 100 km pe oră și mămicile cu copii sunt expuse și atunci trebuie să găsim o metodă de a suprailumina, a calma puțin traficul, a pune semaforizare, ca să nu se mai întâmple tragedii pe străzile noastre”, a explicat candidatul USR.

Traficul — un blocaj care poate fi spart doar prin investiții

În discuția despre trafic, candidatul USR a fost tranșant: „Nu există soluție fără investiții.” Drulă a subliniat nevoia de bulevarde moderne, extinderea liniilor de tramvai, modernizarea rețelei de autobuze și integrarea mobilității București–Ilfov. Fragmentarea administrativă, diferențele de viziune și bugetele insuficiente sunt, în opinia lui, cauze majore ale blocajului permanent în care se află orașul.

Nu există nicio soluţie fără a investi, avem nevoie să investim în reţeaua de bulevarde, în modernizări, în extiderea liniilor de tramvai, în zona de autobuze. Avem o lipsă de investiţie. Oraşul are bani, dar ei merg la primăriile de sectoare şi la Primăria Ilfov de vreo 2 ani. O parte din taxele bucureştenilor se duc acolo. Fără aceste resurse nu se pot face aceste investiţii.” - Cătălin Drulă

Reforma bugetară, în centrul programului

Bugetul Capitalei a fost în centrul discuției. Drulă consideră că problema structurală a Bucureștiului nu este lipsa potențialelor resurse, ci direcționarea lor.

„Taxele și impozitele bucureștenilor înseamnă aproximativ 15 miliarde de lei. Astăzi, zece miliarde se duc către sectoare și doar cinci rămân la Primăria Generală. Proporția trebuie inversată.”, a declarat Drulă.

El a explicat că implementarea referendumului inițiat de Nicușor Dan ar asigura Primăriei Capitalei aproximativ cinci miliarde de lei anual în plus, bani care ar putea finanța infrastructură rutieră, tramvaie, pasaje, rețele de utilități, parcuri și investiții care astăzi rămân doar proiecte pe hârtie.

În zece ani, acest plus ar însemna 100 de miliarde de lei pentru oraș. (...) De aceea am depus în Parlament legea de implementare a referendumului, discutată și agreată cu președintele Nicușor Dan. Avem deja avizul Consiliului Legislativ. Este primul pas spre normalitate.” - Cătălin Drulă.

Dimitrie Pompeiu — exemplul unei capitale blocate de lipsa resurselor

Unul dintre cele mai elocvente exemple discutate a fost Bulevardul Dimitrie Pompeiu, o arteră în care lucrează sute de mii de oameni și care, zi de zi, devine un simbol al haosului rutier. Drulă a explicat că modernizarea bulevardului, pasajele care trebuie construite și reluarea circulației tramvaiului sunt blocate doar de lipsa finanțării necesare.

Pentru linia de tramvai de pe Dimitrie Pompeiu, lipsește doar un ordin de începere. De ce nu e dat ordinul de începere? Pentru că nu are resurse primăria în acest moment. Bani. Bucureştiul, de fapt, plătește taxe și impozite suficient de multe cât să acopere aceste nevoi .” - Cătălin Drulă

El a făcut și o promisiune concretă: dacă referendumul bugetar este implementat, modernizarea bulevardului Dimitrie Pompeiu va fi în execuție sau aproape finalizată până la finalul mandatului — ori finalizat, ori la 80% progres fizic.

Drulă a explicat și de ce își dorește să conducă Bucureștiul. Nu din ambiție personală — spune el — ci din responsabilitatea de a întări instituția centrală a orașului.
Îmi doresc să facem lucruri pentru Bucureşti, scaunul e mai puţin important. Ar trebui să întărim această instituţie care acum este una din cele şapte primării, e ruda săracă. Pentru a pune în practică proiectele mari de care bucureştenii au nevoie, într-un parteneriat cu Nicuşor Dan, chestiunea bugetară şi de urbanism, sistemele care suferă în Capitală sunt cele mari ale oraşului, sistemul de transport, termie, trafic. Au ţinut de o Primărie a Capitalei care a rămas fără resurse pentru că a fost locul unde Guvernul a alocat bani după ce a dat bani la sectoare. De aceea am avut un referendum care să corecteze aceste lucruri. (...) Sunt inginer, mă pricep la studii de fezabilitate, la ceea ce are nevoie un oraş să se dezvolte". - Cătălin Drulă

Ce urmează în seria „Pe urmele lui Nicușor Dan”, la Observator

După Daniel Băluță și Cătălin Drulă, seria Edițiilor Speciale continuă, în această seară, cu Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei. Interviul va avea loc în același birou, al Primarului General — spațiul simbolic în care candidații trebuie să demonstreze că înțeleg miza alegerilor de pe 7 decembrie și că pot continua transformarea Bucureștiului într-o capitală funcțională și modernă.

Ediția Specială poate fi urmărită, la ora 19:00, în direct pe Antena 1 și antenaplay.ro. Declarațiile vor fi disponibile pe observatornews.ro, Youtube Observator, Facebook Observator, Instagram Observator și Tik Tok Observator. Informații de ultimă oră vă stau la dispoziție non-stop pe canalul de WhatsApp Observator și în Aplicația Observator News, care poate fi descărcată din Google Play sau din App Store.

În fiecare zi, Observator pune întrebările și arată faptele. Pentru ca românii să ia deciziile. Alege BINE pentru TINE! În fiecare zi.

Observator. Despre oameni. Ştirile aşa cum trebuie să fie

https://observatornews.ro/

https://www.instagram.com/observatorantena1/

https://www.tiktok.com/@observatorantena1?lang=en

colaj foto cu alessandra stoicescu si catalin drula
+2
Mai multe fotografii

https://www.youtube.com/@ObservatorTV

Pe urmele lui Nicușor Dan – Prima confruntare în biroul Primarului General. Azi: Cătălin Drulă (USR), mâine: Ciprian Ciu...
Înapoi la Homepage
AS.ro
Observatornews.ro Explozie într-un bloc din Buftea: 6 victime. Există risc de prăbuşire Explozie într-un bloc din Buftea: 6 victime. Există risc de prăbuşire
Descoperire rară la Vidraru, după ce a fost secat barajul: Epava unui vapor dispărut a ieșit la suprafață. Imaginile au ajuns virale Descoperire rară la Vidraru, după ce a fost secat barajul: Epava unui vapor dispărut a ieșit la suprafață. Imaginile au ajuns virale

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Momente intense și limite încălcate. Insula Iubirii | Argentina & Chile e în AntenaPLAY. Ai episod nou în fiecare zi!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Momente intense și limite încălcate. Insula Iubirii | Argentina & Chile e în AntenaPLAY. Ai episod nou în fiecare zi!
Comentarii


Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
Pe urmele lui Nicușor Dan – Prima confruntare în biroul Primarului General. Azi: Cătălin Drulă (USR), mâine: Ciprian Ciucu (PNL)
Pe urmele lui Nicușor Dan – Prima confruntare în biroul Primarului General. Azi: Cătălin Drulă (USR), mâine:...
Adăugarea acestui condiment ar putea îmbunătăți sănătatea intestinală, spun experții în nutriție
Adăugarea acestui condiment ar putea îmbunătăți sănătatea intestinală, spun experții în nutriție Catine.ro
Ministrul Energiei, la Observator, despre cum a ajuns România la mila „băieţilor deştepţi” din energie: „România plătește”
Ministrul Energiei, la Observator, despre cum a ajuns România la mila „băieţilor deştepţi” din energie:...
Fiica lui William Levy a debutat ca actriță la cei 15 ani. A jucat alături de tatăl său celebru
Fiica lui William Levy a debutat ca actriță la cei 15 ani. A jucat alături de tatăl său celebru Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Românii, șocați de prețurile din Bulgaria: „ Îi invidiez pe cei care stau în Giurgiu”
Românii, șocați de prețurile din Bulgaria: „ Îi invidiez pe cei care stau în Giurgiu” Libertatea.ro
Diplomații lui Trump au fost păcăliți: S-a aflat cum trepădușul lui Putin, școlit la Harvard, a dat lovitura
Diplomații lui Trump au fost păcăliți: S-a aflat cum trepădușul lui Putin, școlit la Harvard, a dat lovitura Ziare.com
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana AntenaSport
Irina Shayk, dezvăluiri rare despre modul în care ea și Bradley Cooper o cresc pe fiica lor, Lea. Ce reguli au stabilit: „Are foarte puțin acces la...”
Irina Shayk, dezvăluiri rare despre modul în care ea și Bradley Cooper o cresc pe fiica lor, Lea. Ce reguli au... Elle
Încă un caz de otrăvire în Turcia! O tânără luptă acum pentru viață, după ce a băut o cafea într-un local din Istanbul
Încă un caz de otrăvire în Turcia! O tânără luptă acum pentru viață, după ce a băut o cafea într-un... Spynews.ro
Andreea Marin, în cea mai provocatoare apariție de până acum! Imagini incendiare cu vedeta! – GALERIE FOTO
Andreea Marin, în cea mai provocatoare apariție de până acum! Imagini incendiare cu vedeta! – GALERIE FOTO BZI
Mădălina Ghenea a surprins pe toată lumea! Cum a putut diva să iasă dintr-un hotel bucureștean – GALERIE FOTO
Mădălina Ghenea a surprins pe toată lumea! Cum a putut diva să iasă dintr-un hotel bucureștean – GALERIE... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Prăjitură de post cu mere cuburi, aromată și plină de bucăți fructate
Prăjitură de post cu mere cuburi, aromată și plină de bucăți fructate HelloTaste.ro
Un copil-geniu român face istorie la doar 10 ani: record mondial la calculul mintal
Un copil-geniu român face istorie la doar 10 ani: record mondial la calculul mintal Antena3.ro
Valve a anunțat noua consolă Steam Machine. Când va ajunge pe piață
Valve a anunțat noua consolă Steam Machine. Când va ajunge pe piață useit
Horoscopul zilei de 24 noiembrie 2025. Vărsătorii vor mai multe de la viitorul lor. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 24 noiembrie 2025. Vărsătorii vor mai multe de la viitorul lor. Află ce se întâmplă cu... Catine
Dragostea autentică bate la ușă: 3 zodii își găsesc iubirea adevărată până la finalul lui 2025
Dragostea autentică bate la ușă: 3 zodii își găsesc iubirea adevărată până la finalul lui 2025 Jurnalul
25 noiembrie: Ziua Internaţională pentru Eliminarea Violenţei asupra Femeilor
25 noiembrie: Ziua Internaţională pentru Eliminarea Violenţei asupra Femeilor Kudika
Taxele pe care le plăteşti când vinzi un apartament sau o casă. Acte necesare în 2025
Taxele pe care le plăteşti când vinzi un apartament sau o casă. Acte necesare în 2025 Playtech
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București Redactia.ro
"Salariile nu se taie cu 10%". Reacţia Guvernului despre reducerea cheltuielilor la stat Observator
Trigliceride mărite: ce valori normale au trigliceridele, de ce cresc și care sunt riscurile pentru sănătate
Trigliceride mărite: ce valori normale au trigliceridele, de ce cresc și care sunt riscurile pentru sănătate MediCOOL
Tocănița de pui cu vinete și roșii. Rețeta mediteraneană pe care trebuie să o încerci
Tocănița de pui cu vinete și roșii. Rețeta mediteraneană pe care trebuie să o încerci HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Copilul cere apă înainte de culcare. De ce apare acest obicei și ce înseamnă cu adevărat
Copilul cere apă înainte de culcare. De ce apare acest obicei și ce înseamnă cu adevărat DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din noiembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din noiembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Rețetă de maioneză de post de la mănăstirea Chiroiu. Cum o prepară măicuța Alexandra
Rețetă de maioneză de post de la mănăstirea Chiroiu. Cum o prepară măicuța Alexandra Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x