Andrea Muj a transmis emoție pură pe scena X Factor. A mizat pe timbrul său vocal și a cucerit jurații: „Noi vrem să te păstrăm!”

Andrea Muj, ultima concurentă din ediția 6 a sezonului 11 X Factor de pe 2 martie 2025, a impresionat jurații cu talentul său deosebit. La vârsta de 22 de ani, tânăra a venit din Franța pentru a-și vedea visul devenit realitate.

„M-am născut în Franța, acolo am crescut, iar părinții mei sunt din Maramureș. Eu și sora mea mai mică am crescut în Franța. Am început să cânt din clasa a VI-a. Părinții și prietenii mi-au spus că aș avea un talent, eu nu provin dintr-o familie de muzicieni. De atunci nu m-am lăsat de cântat. (...) În Franța sunt studentă, am făcut trei ani de Business Internațional, am dat licența acolo. Muzica a fost un plan B până acum 2 ani, pentru că trebuia să am și eu un job sigur. Anul trecut am decis să mă concentrez mai mult pe muzică!”, a povestit concurenta.

Încă de la primele cuvinte pe care le-a rostit, jurații și-au dat seama că Andrea Muj are o voce armonioasă. Aceștia au așteptat cu nerăbdare să afle ce moment le-a pregătit tânăra, iar ce a urmat i-a uimit.

Concurenta a interpretat perfect piesa „Voila”, transmițând o emoție pură pe întreaga scenă X Factor. Delia, Marius Moga, Puya și Ștefan Bănică au fost fascinați de timpul său vocal.

Andrea Muj a mizat pe voce și a luat 4 x DA în ediția 6 din sezonul 11 X Factor, de pe 2 martie 2025

Andrea Muj a fost o adevărată apariție pe scena X Factor în ediția 6 din sezonul 11, de pe 2 martie 2025. Ștefan Bănică a rămas cu gura căscată atunci când a auzit-o pe tânăra cântânt în franceză.

Emoțiile au atins cote maxime în culise, acolo unde familia concurentei se afla. Mama acesteia și-a stăpânit cu greu lacrimile. Până și publicul a fost impresionat peste măsură de talentul fetei.

Delia, Puya și Marius Moga s-au ridicat în picioare și au aplaudat-o furtunos pe Andrea Muj.

„Wow, incredibil cânți! Ești wow”, i-a spus jurata.

„Mi-a plăcut, transmiți o emoție pe care mulți oameni încearcă să o transmită, dar nu reușesc. Nu știu la ce te-ai gândit. Pe mine m-a cucerit timbrul ăsta și mi-ar plăcea să lucrez cu un timbru ca al tău, în studio. Păi și cum facem? Te muți în România sau ce faci?”, i-a dezvăluit și Marius Moga.

„Dacă aveți propuneri bune...”, a răspuns ea la întrebarea juratului.

„Noi vrem să te păstrăm aici! Ești foarte bună, locul tău este la X Factor. Ești o voce rară!”, a mai completat Delia.

Andrea Muj a primit 4 x DA din partea juraților.

