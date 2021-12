Finala X Factor 2021. Andrei Duțu și Lora, interpretarea de neuitat a piesei „My Love Is Your Love”. Cum au reacționat jurații

Andrei Duțu se numără printre concurenții sezonului 10 X Factor care au reușit să facă show pe scenă atunci când au ajuns în fața juraților. Concurentul a impresionat cu talentul său de fiecare dată și nu a încetat să lupte pentru a ajunge în Marea Finală.

Vocea l-a adus cât mai departe în competiție, iar în Finală a pregătiti un moment de neuitat alături de Lora. Cei doi au repetat foarte mult pentru a interpreta piesa la perfecție, iar artista l-a ajutat cu sfaturi pe tânăr.

„Sunt flatată că am fost chemată, din punctul meu de vedere, pentru cea dintre cele mai bune voci din concurs de anul acesta. (...) E și frumușel, ca să nu fim nedrepte, și cântă de înțepenești, și transmite, ceea ce e foarte important. Mie mi se face pielea de găină de câte ori deschide gura și cântă. Sper să-i port noroc”, a spus Lora, vizibil entuziasmată.

Andrei Duțu și Lora au cântat împreună piesa „My Love Is Your Love”, în Marea Finală a sezonului 10 X Factor

Andrei Duțu și Lora au avut un duet de-a dreptul memorabil în Marea Finală X Factor a sezonului 10. Cei doi au încântat jurații cu piesa „My Love Is Your Love”, iar toate privirile au fost ațintite asuprea lor.

Finalistul lui Ștefan Bănică și artista au făcut show total cu vocile lor, care „s-au potrivit perfect” împrună. Publicul și jurații nu vor uita prea curând spectaculosul moment realizat de ei într-o manieră spectaculoasă.

Ce au spus jurații despre duetul dintre Andrei Duțu și Lora, din Marea Finală X Factor sezonul 10

Concurentul și invitata sa specială din această seară i-au lăsat cu gura căscată pe cei patru jurați, în mod special pe Ștefan Bănică, care nu s-a putut abține și a exclamat de mai multe ori: „Wow, wow, wow”.

„S-au potrivit senzațional vocile! Andrei e unul dintre preferații mei și cred că a fost una dintre cele mai bune voci masculine, dacă nu cea mai bună la categoria lui din concurs. V-ați potrivit bine. Bine energia, felicitări!”, a spus Florin Ristei.

„M-am bucurat să vă văd împreună.”, a mai adăugat Delia.

„Foarte frumos momentul, vă potriviți. Felicitări!”, a mai mărturisit și Loredana.

Ștefan Bănică a avut numai cuvinte de laudă despre momentul finalistului său: „A fost o pată de culoare! A fost un moment fără artifici, fără absolut nimic, doar ei doi care au cântat pe scenă. Eu n-am ce să mai spun, a fost un moment de nota 10”

Cine este Andrei Duțu de la X Factor 2021 sezon 10

Andrei Duțu este din București, însă a locuit șase ani în Londra. ”Eu am vrut tare mult să-mi descopăr talentul cu adevărat. M-a atras mereu asta, plecarea spre Anglia. Mi s-a părut că e o școală potrivită pentru ce voiam eu să fac. Am făcut BIN. Am dat niște audiții, m-au plăcut și mi-au propus să vin, dacă pot să-mi susțin traiul.”, a povestit Andrei în audițiile X Factor 2021.

A reușit să se descurce. În dorința de a se putea întreține, s-a alăturat unui artist care performa pe stradă.

”Am găsit un cântăreț pe stradă și m-am alăturat lui. În câteva minute am primit ofertă să cânt într-un pub. Lucram la grădinărit, la gătit, tot felul de ajutor, cărat lucruri de colo colo, ceva mic. Am avut o șansă imensă de a învăța acolo. Sunt un om care a muncit și a înțeles ce înseamnă muncă. Vreau să arăt că nu am plecat degeaba și este momentul ca povestea mea să fie auzită.”, a explicat concurentul.

Cum se alege câștigătorul X Factor 2021

În finala sezonului 10 X Factor, publicul este cel care decide cine va obține marele premiu. Potrivit regulamentului concursului, oamenii își pot vota preferatul în Marea Finală X Factor 2021, prin voturile trimise prin SMS la 1313.

Votul va fi unic, astfel încât de pe un număr de telefon se poate trimite un singur vot.

Așadar, pentru a-l vota pe Nick Casciaro trebuie să trimiteți SMS la 1313 cu textul „NICK”.

Pentru a-i vota pe Jomajii trebuie să trimiteți SMS la 1313 cu textul „JOMAJII”.

Pentru a-l vota pe Andrei Duțu trebuie să trimiteți SMS la 1313 cu textul „ANDREI”.

Pentru a o vota pe Bryana Holingher trebuie să trimiteți SMS la 1313 cu textul „BRYANA”.

Finalistul care va obține numărul cel mai mare de voturi din partea telespectatorilor va fi declarat marele câștigător al Concursului și va obține premiul în valoare de 50.000 de euro. Votul va fi permis de la începutul Finalei.