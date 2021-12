Finala X Factor 2021. Andrei Duțu și Ștefan Bănică au cântat „Nu trece zi” și au adus emoție pe scenă: „A fost concert, concert!”

Andrei Duțu și Ștefan Bănică au ales să interpreteze în Marea Finală a sezonului 10 X Factor o piesă în limba română. Finalistul și mentorul său s-au pregătit din greu la repetiții pentru a impresiona publicul și jurații cu momentul lor.

„Și-a dorit să cânte în română pentru că el 6 ani a cântat numai în engleză.”, a mărturisit mentorul concurentului.

La repetiții, Andrei Duțu a conștientizat faptul că nu poate cânta piesa fără să se emoționeze: „Mi-am dat seama că nu pot să duc piesa fără să mă emoționez, pentru că vorbeam de întoarcerea acasă, Crăciunul acasă și în ultima perioadă n-am mai ajuns să am Crăciun acasă.”

Andrei Duțu și Ștefan Bănică, duet emoționant pe piesa „Nu trece zi”, în Marea Finală X Factor sezonul 10

Andrei Duțu și Ștefan Bănică au făcut un duet de neuitat pe scenă în ultima etapă a sezonului 10 X Factor. Cei doi au adus pe scenă prin piesa lor magia Crăciunului de acasă și le-au amintit juraților de cele mai frumoase momente alături de persoanele dragi.

Finalistul și mentorul său făcut show cu melodia „Nu trece zi”. Aceștia au transmis emoție pură și au oferit un concert memorabil. Publicul și cei trei jurați i-au privit cu atenție și au ascultat cu drag interpretarea spectaculoasă.

Concurentul a reușit să țină pasul cu Ștefan Bănică și a dovedit că își merită locul în Marea Finală a show-ului.

Ce au spus Delia, Florin Ristei și Loredana despre duetul dintre Andrei Duțu și Ștefan Bănică

Momentul memorabil dintre Andrei Duțu și Ștefan Bănică a fost extrem de apreciat de jurații X Factor. Cei doi au primit o mulțime de aplauze din partea publicului, telespectatorilor din fața micilor ecrane, dar și din partea celor de la masa juriului.

„Am uitat pentru o secundă că sunt la X Factor! Am uitat de concurs, am uitat de tot și m-am bucurat așa cum nu m-am mai bucurat de vreo 2 ani de un concert bun. A fost concert, concert! Felicitări. Crăciunul acasă e totul!”, a spus Florin Ristei, vizibil surprins.

„A fost foarte frumos și foarte pur”, a mai adăugat Delia.

De asemenea, în timpul jurizărilor, Ștefan Bănică și-a dat seama că o cunoaște pe mama lui Andrei Dutu și că au fost colegi de platou la „Extemporal la dirigenție”: „Am jucat în același film, iar după ani și ani de zile, practic, eu și băiatul ei ne înâlnim pe scenă.”

Cine este Andrei Duțu de la X Factor 2021 sezon 10

Andrei Duțu este din București, însă a locuit șase ani în Londra. ”Eu am vrut tare mult să-mi descopăr talentul cu adevărat. M-a atras mereu asta, plecarea spre Anglia. Mi s-a părut că e o școală potrivită pentru ce voiam eu să fac. Am făcut BIN. Am dat niște audiții, m-au plăcut și mi-au propus să vin, dacă pot să-mi susțin traiul.”, a povestit Andrei în audițiile X Factor 2021.

A reușit să se descurce. În dorința de a se putea întreține, s-a alăturat unui artist care performa pe stradă.

”Am găsit un cântăreț pe stradă și m-am alăturat lui. În câteva minute am primit ofertă să cânt într-un pub. Lucram la grădinărit, la gătit, tot felul de ajutor, cărat lucruri de colo colo, ceva mic. Am avut o șansă imensă de a învăța acolo. Sunt un om care a muncit și a înțeles ce înseamnă muncă. Vreau să arăt că nu am plecat degeaba și este momentul ca povestea mea să fie auzită.”, a explicat concurentul.

Cum se alege câștigătorul X Factor 2021

În finala sezonului 10 X Factor, publicul este cel care decide cine va obține marele premiu. Potrivit regulamentului concursului, oamenii își pot vota preferatul în Marea Finală X Factor 2021, prin voturile trimise prin SMS la 1313.

Votul va fi unic, astfel încât de pe un număr de telefon se poate trimite un singur vot.

Așadar, pentru a-l vota pe Nick Casciaro trebuie să trimiteți SMS la 1313 cu textul „NICK”.

Pentru a-i vota pe Jomajii trebuie să trimiteți SMS la 1313 cu textul „JOMAJII”.

Pentru a-l vota pe Andrei Duțu trebuie să trimiteți SMS la 1313 cu textul „ANDREI”.

Pentru a o vota pe Bryana Holingher trebuie să trimiteți SMS la 1313 cu textul „BRYANA”.

Finalistul care va obține numărul cel mai mare de voturi din partea telespectatorilor va fi declarat marele câștigător al Concursului și va obține premiul în valoare de 50.000 de euro. Votul va fi permis de la începutul Finalei.