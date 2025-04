X Factor sezonul 11, 6 aprilie 2025. Magda Suciu a cântat piesa "For your love"

În episodul 11 al sezonului 11 - X Factor, din data de 6 aprilie 2025, Magda Suciu a interpretat piesa "For your love". Concurenta își găsește alinarea în muzică, iar visul său cel mai mare este să ajute oamenii prin talentul său: „Eu am venit aici să fiu reală!”.

Duminica, 06.04.2025, 22:20