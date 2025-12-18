Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 15, 18 decembrie 2025. Alex recunoaște răpirea și face dezvăluiri șocante: Nu pot să trec peste faptul că tata are un alt copil!

În episodul 16 din sezonul 2 al serialului Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, Ana se trezește speriată și blocată în mașină. Alex își face apariția și recunoaște că el este cel care a atacat-o și explică și de ce. ”Mă răpești și apoi spui că vrei să vorbim?”, i-a spus Ana, iar răspunsul lui Alex a fost: ”Așa m-a învățat Damian. Dacă vrei să obții ceva, faci orice! Îmi vreau doar tatăl înapoi. Nu pot să trec peste faptul că tata are un alt copil”.

Joi, 18.12.2025, 22:15