Câți copii vrea Ianis Hagi. Viața fotbalistului s-a schimbat de când el și Elena au devenit părinți: „Îl avem pe Georgios acum...”

Ianis Hagi a făcut dezvăluiri despre noua ipostază de tătic, dar și despre cea de bunic în care se regăsește acum tatăl lui, Gică Hagi. „Prințul” și „Regele” trec printr-o perioadă extrem de fericită de mai bine de patru luni.

Ianis Hagi și-a surprins fanii cu noile declarații despre viața de tătic. Viața fotbalistului s-a schimbat radical de când Georgios a venit pe lume, iar toată atenția lui se îndreaptă acum spre micuțul său prinț.

Descoperă în rândurile de mai jos cât de frumos a vorbit internaționalul român despre familia pe care și-a întemeiat-o alături de soția lui, Elena, dar și ce a spus despre ipostaza de bunic în care se regăsește acum Gică Hagi.

Câți copii vrea Ianis Hagi. Viața fotbalistului s-a schimbat de când el și Elena au devenit părinți:

Într-un interviu acordat recent pentru Federația Română de Fotbal, Ianis Hagi a vorbit deschis despre felul în care i s-a schimbat viața în ultimele luni.

El a devenit tată în luna august a acestui an, iar de atunci viața pare că a căpătat un alt sens, atât pentru el, cât și pentru soția lui, Elena.

Cei doi sunt mai fericiți ca niciodată, mai ales că au început să se descopere mai mult de când Georgios a venit pe lume, aducându-le multă bucurie și recunoștință pentru tot ce se întâmplă în viața lor.

Omul de bază în naționala lui Mircea Lucescu și mijlocaș ofensiv la Alanyaspor în Turcia a recunoscut că fiul lui l-a făcut să își mai dorească și alți copii, fiind extrem de bucuros de toată experiența prin care trece de patru luni.

El a povestit despre planurile de viitor și a surprins cu discursul său emoționant, mai ales atunci când a vorbit despre micuțul lor prinț.

„În viața privată îmi doresc să fim sănătoși ca și familie, să ne putem crește unul pe celălalt. Îl avem pe Georgios acum alături de noi, vrem să îl creștem și să îl ajutăm să devină o persoană cu încredere, să fie sănătos. În același timp, el are 4 luni, iar noi tot 4 luni avem de când suntem părinți, vrem să creștem împreună cu el, să învățăm.” spunea aceasta în interviul oferit pentru FRF.

Întrebat dacă s-a acomodat în ipostaza de tătic, acesta a răspuns într-un mod emoționant, de asemenea:

„Da, m-am acomodat. Este, probabil, lucrul cel mai frumos care mi s-a întâmplat de când m-am născut. Eu și soția mea Elena ne doream foarte mult acest lucru. Acesta a fost și motivul pentru care am făcut pasul de a ne căsători, cu gândul de a crea o familie sănătoasă” a explicat el.

„O să ne dedicăm viața lui și, să dea Domnul, în viitor să avem și al doilea, al treilea copil. Mi s-a schimbat total viața și acum eu și Elena am trecut pe locul doi, el este pe primul loc și toată atenția este asupra lui”, a mai adăugat fotbalistul de la echipa națională de fotbal a României.

Cât despre ipostaza de bunic în care se regăsește acum Gică Hagi, tânărul fotbalist a recunoscut că „Regele” este foarte schimbat.

„Am 27 de ani și credeam că îl cunosc pe tata, dar așa nu l-am văzut niciodată. Este total diferit de cum credeam eu că va fi. La mama mă așteptam să fie așa, dar tata e total schimbat și mă bucură asta. Sunt fericit că am putut să îi aduc această fericire. Nu poate sta departe, la câteva săptămâni vine în vizită, vine pentru el, stă cu el tot timpul, și ziua, și noaptea” a explicat el.

