Primele imagini cu Antonia după externare și recuperare. Cum arată acum artista care a suferit de curând o intervenție dificilă

Antonia a trecut recent prin clipe dificile din cauza unor complicații suferite în urma unei intervenții estetice la nivelul posteriorului.

Antonia și-a făcut recent curaj să vorbească despre o perioadă dificilă din viața ei care a marcat-o și care i-a fost aproape fatală.

Primele imagini cu Antonia după externarea din spital

Antonia a povestit recent pe rețelele de socializare că o decizie greșită din trecut a făcut-o să treacă printr-o suferință groaznică, soră cu moartea. Cântăreața a povestit că după cea de-a treia naștere începea să nu își mai recunoască corpul și și-a dorit să scape rapid de kilogramele în plus, să arate brusc mai tonifiată și a ales să își injecteze fillere în fesieri pentru a-și oferi un boost de încredere.

Se pare, însă, că această decizie avea să o coste mult ani mai târziu. Recent, ea a ajuns cu probleme grave de sănătate la spital din cauza acelor fillere. Ea apelase la Aquafilling, o procedură des întâlnită în rândul vedetelor care au intervenit asupra posteriorului lor pentru schimbarea formei sau pentru a oferi un aspect mai bombat.

Corpul ei a respins substanța injectată în fesieri și a avut acum nevoie de 3 operații și 11 zile petrecute în spital pentru a se recupera complet și a scăpa de efectele nocive ale procedurii estetice. Antonia s-a recuperat acum după ce a suferit complicații severe și a vorbit deschis despre ce înseamnă pentru ea stima de sine și ce imagine tind să își creeze femeile despre propriul corp după ce devin mame.

De asemenea, cântăreața a vorbit și despre faptul că multe artiste încearcă să fie în linie cu standardele de frumusețe impuse de societate, iar presiunea de a arăta din nou ca înainte de a naște le face pe multe vedete să apeleze la metode mai rapide sau așa-zise scurtături care uneori le pot afecta grav sănătatea, atât cea mentală, cât și cea fizică.

Acum artista este pregătită să își reia activitatea după perioada grea prin care a trecut, când a avut familia alături. Antonia a depășit cu greu șocul emoțional și a avut nevoie de toată iubirea și suportul copiilor ei și partenerului ei, Alex Velea, iar acum se bucură din nou de faptul că e sănătoasă.

Chiar dacă procesul de recuperare e unul dificil, Antonia e încrezătoare că este pe drumul cel bun. Ea se află acasă și și-a reluat treptat o parte dintre colaborările cu brandurile de top pe care le are. Machiată și aranjată, artista a pozat pentru fanii ei de pe Instagram, făcând o comparație cu felul în care arată când se afla pe patul de spital. Acum cu un ten luminos, radiind de bucurie că s-a terminat cu bine coșmarul ei medical, Antonia și-a arătat din nou zâmbetul, iar fanii au fost încântați să vadă că e bine.

