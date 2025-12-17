Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Primele imagini cu Antonia după externare și recuperare. Cum arată acum artista care a suferit de curând o intervenție dificilă

Primele imagini cu Antonia după externare și recuperare. Cum arată acum artista care a suferit de curând o intervenție dificilă

Antonia a trecut recent prin clipe dificile din cauza unor complicații suferite în urma unei intervenții estetice la nivelul posteriorului.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 17 Decembrie 2025, 12:14 | Actualizat Miercuri, 17 Decembrie 2025, 12:56
Galerie
Antonia s-a externat și este acum în recuperare acasă, începând să își reia treptat activitatea. | Instagram

Antonia și-a făcut recent curaj să vorbească despre o perioadă dificilă din viața ei care a marcat-o și care i-a fost aproape fatală.

Primele imagini cu Antonia după externarea din spital

Antonia a povestit recent pe rețelele de socializare că o decizie greșită din trecut a făcut-o să treacă printr-o suferință groaznică, soră cu moartea. Cântăreața a povestit că după cea de-a treia naștere începea să nu își mai recunoască corpul și și-a dorit să scape rapid de kilogramele în plus, să arate brusc mai tonifiată și a ales să își injecteze fillere în fesieri pentru a-și oferi un boost de încredere.

Citește și: Corsetul din dantelă transparentă purtat de Antonia a pus pe jar inimile fanilor. Cum a apărut pe rețelele de socializare

Articolul continuă după reclamă

Se pare, însă, că această decizie avea să o coste mult ani mai târziu. Recent, ea a ajuns cu probleme grave de sănătate la spital din cauza acelor fillere. Ea apelase la Aquafilling, o procedură des întâlnită în rândul vedetelor care au intervenit asupra posteriorului lor pentru schimbarea formei sau pentru a oferi un aspect mai bombat.

Corpul ei a respins substanța injectată în fesieri și a avut acum nevoie de 3 operații și 11 zile petrecute în spital pentru a se recupera complet și a scăpa de efectele nocive ale procedurii estetice. Antonia s-a recuperat acum după ce a suferit complicații severe și a vorbit deschis despre ce înseamnă pentru ea stima de sine și ce imagine tind să își creeze femeile despre propriul corp după ce devin mame.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

De asemenea, cântăreața a vorbit și despre faptul că multe artiste încearcă să fie în linie cu standardele de frumusețe impuse de societate, iar presiunea de a arăta din nou ca înainte de a naște le face pe multe vedete să apeleze la metode mai rapide sau așa-zise scurtături care uneori le pot afecta grav sănătatea, atât cea mentală, cât și cea fizică.

Citește și: Antonia, „în mijlocul unui coșmar medical”, după o intervenție estetică. Ce a pățit artista: „Putea fi un final tragic”

Acum artista este pregătită să își reia activitatea după perioada grea prin care a trecut, când a avut familia alături. Antonia a depășit cu greu șocul emoțional și a avut nevoie de toată iubirea și suportul copiilor ei și partenerului ei, Alex Velea, iar acum se bucură din nou de faptul că e sănătoasă.

Chiar dacă procesul de recuperare e unul dificil, Antonia e încrezătoare că este pe drumul cel bun. Ea se află acasă și și-a reluat treptat o parte dintre colaborările cu brandurile de top pe care le are. Machiată și aranjată, artista a pozat pentru fanii ei de pe Instagram, făcând o comparație cu felul în care arată când se afla pe patul de spital. Acum cu un ten luminos, radiind de bucurie că s-a terminat cu bine coșmarul ei medical, Antonia și-a arătat din nou zâmbetul, iar fanii au fost încântați să vadă că e bine.

colaj antonia
+14
Mai multe fotografii

Citește și: Antonia, reacție dură după ce fanii au criticat-o pentru intervenția estetică de la nivelul feselor. Ce mesaj tranșant a transmis

Ce legătură există între Hannelore, fosta concurentă de la Insula Iubirii, și Cătălin Botezatu. Ce detaliu a ieșit la iv... La 12 ani după dubla mastectomie, Angelina Jolie își arată cicatricile după operație. Pictorial emoționant...
Înapoi la Homepage
AS.ro Cine este marea dragoste a lui Mircea Lucescu. Anunţul făcut de Neli Lucescu după 58 de ani de căsnicie Cine este marea dragoste a lui Mircea Lucescu. Anunţul făcut de Neli Lucescu după 58 de ani de căsnicie
Observatornews.ro TIR încărcat cu aproape 200 de porci, răsturnat pe un drum din Cluj TIR încărcat cu aproape 200 de porci, răsturnat pe un drum din Cluj
Antena 3 Cazul Rodicăi Stănoiu devine tot mai ciudat. Ea va fi înmormântată a doua oară, nepoata a fost audiată și și-a schimbat declarația Cazul Rodicăi Stănoiu devine tot mai ciudat. Ea va fi înmormântată a doua oară, nepoata a fost audiată și și-a schimbat declarația
SpyNews Cum își făceau apariția Rodica Stănoiu și iubitul cu 50 de ani mai tânăr. Cum se comportau unul cu celălalt în public Cum își făceau apariția Rodica Stănoiu și iubitul cu 50 de ani mai tânăr. Cum se comportau unul cu celălalt în public

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Există iubire adevărată care să învingă tentația? Vezi episoadele Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Există iubire adevărată care să învingă tentația? Vezi episoadele Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY.
Videoclipul zilei
Adi Vasile, unul dintre cei mai respectați antrenori și campioni din handbalul românesc, prezintă Survivor 2026! Emisiunea începe în curând pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Ce legătură există între Hannelore, fosta concurentă de la Insula Iubirii, și Cătălin Botezatu. Ce detaliu a ieșit la iveală
Ce legătură există între Hannelore, fosta concurentă de la Insula Iubirii, și Cătălin Botezatu. Ce detaliu a...
De ce este folia de aluminiu ideală pentru congelarea alimentelor. Trucul pe care toate gospodinele îl știu
De ce este folia de aluminiu ideală pentru congelarea alimentelor. Trucul pe care toate gospodinele îl știu Catine.ro
Actrița Amy Schumer și soțul ei, Chris Fischer, au anunțat că divorțează. Cei doi erau căsătoriți de 7 ani și au un fiu
Actrița Amy Schumer și soțul ei, Chris Fischer, au anunțat că divorțează. Cei doi erau căsătoriți de 7 ani...
Burak Yamantürk vorbește despre căsnicia cu Özge Özpirinçci: „Nu o las pe Ozge în bucătărie”
Burak Yamantürk vorbește despre căsnicia cu Özge Özpirinçci: „Nu o las pe Ozge în bucătărie” Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei Giurgiu | VIDEO
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei... Libertatea.ro
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a susţinut”
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a... AntenaSport
Noi informații despre starea de sănătate a lui Justin Timberlake după ce a fost diagnosticat cu boala Lyme într-o formă „debilitantă”. Ce au dezvăluit apropiații artistului
Noi informații despre starea de sănătate a lui Justin Timberlake după ce a fost diagnosticat cu boala Lyme... Elle
Cum își făceau apariția Rodica Stănoiu și iubitul cu 50 de ani mai tânăr. Cum se comportau unul cu celălalt în public
Cum își făceau apariția Rodica Stănoiu și iubitul cu 50 de ani mai tânăr. Cum se comportau unul cu celălalt... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Cozonac cu umplutură de ciocolată și nuci. Desertul sărbătorilor cu miros cuceritor
Cozonac cu umplutură de ciocolată și nuci. Desertul sărbătorilor cu miros cuceritor HelloTaste.ro
Cazul Rodicăi Stănoiu devine tot mai ciudat. Ea va fi înmormântată a doua oară, nepoata a fost audiată și și-a schimbat declarația
Cazul Rodicăi Stănoiu devine tot mai ciudat. Ea va fi înmormântată a doua oară, nepoata a fost audiată și... Antena3.ro
Cele mai frecvente întrebări Alexa în 2025. Ce curiozități au avut utilizatorii
Cele mai frecvente întrebări Alexa în 2025. Ce curiozități au avut utilizatorii useit
Horoscopul zilei de 18 decembrie 2025. Peștii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 18 decembrie 2025. Peștii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Marea bulibășeală: Nouă programă de Limba și literatura română pentru clasa a IX-a
Marea bulibășeală: Nouă programă de Limba și literatura română pentru clasa a IX-a Jurnalul
Roxana Nemeș renunță la bone pentru gemenii ei. Cum a ajuns la această decizie: Suntem 100% noi doi, cât sunt încă mici...
Roxana Nemeș renunță la bone pentru gemenii ei. Cum a ajuns la această decizie: Suntem 100% noi doi, cât sunt... Kudika
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga Justiție! «Aseară la ora 20...»
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga... Redactia.ro
Reacţia unei chinezoaice stabilite în Bacău: România este o ţară periculoasă pentru fete
Reacţia unei chinezoaice stabilite în Bacău: România este o ţară periculoasă pentru fete Observator
Cum arde corpul tău grăsimea. Ce trebuie să știi pentru a slăbi eficient
Cum arde corpul tău grăsimea. Ce trebuie să știi pentru a slăbi eficient MediCOOL
Choux-uri aperitiv cu avocado și somon afumat. Eleganță simplă pentru mese festive
Choux-uri aperitiv cu avocado și somon afumat. Eleganță simplă pentru mese festive HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Testul oglinzii la bebeluși. Ce înseamnă și când ar trebui să îl faci
Testul oglinzii la bebeluși. Ce înseamnă și când ar trebui să îl faci DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
The Game Awards 2025. Ce titlu a luat premiul pentru Cel mai bun joc al anului
The Game Awards 2025. Ce titlu a luat premiul pentru Cel mai bun joc al anului UseIT
Rețeta de turtă dulce de la Martha Stewart. Ce ingrediente folosește
Rețeta de turtă dulce de la Martha Stewart. Ce ingrediente folosește Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x