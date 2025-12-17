Antena Căutare
Ce avere a lăsat în urmă Rodica Stănoiu. Fostul ministru al Justiției încasa două pensii și deținea mai multe proprietăți

Rodica Stănoiu, fostul ministru al Justiției, a decedat pe 3 decembrie, lăsând în urmă un soț cu 30 de ani mai tânăr decât ea.

Publicat: Miercuri, 17 Decembrie 2025, 12:57 | Actualizat Miercuri, 17 Decembrie 2025, 14:11
Regretata Rodica Stănoiu deținea mai multe proprietăți, atât în țară, cât și în străinătate. | Hepta

Rodica Stănoiu a decedat la vârsta de 86 de ani, după ce s-a confruntat mai multă vreme cu probleme cardiace, Alzheimer și demență. Rudele îndurerate au cerut deschiderea unui dosar de moarte suspectă, după ce au aflat că soțul ei, un bărbat cu 30 ani mai tânăr decât ea, ar fi putut fi implicat în moartea ei.

În urmă cu două zile a avut loc deshumarea trupului Rodicăi Stănoiu pentru ca medicii legiști să execute o necropsie și un examen toxicologic pentru a stabili exact cauzele decesului fostului ministru al Justiției.

Ce avere deținea Rodica Stănoiu

Rodica Stănoiu rămâne în memoria colectivă ca senatoare timp de trei mandate și ministru al Justiției în Guvernul Adrian Năstase. Neavând copii, rudele au presupus că în testament vor apărea ca moștenitori doar soțul ei și probabil și nepoții acesteia.

Rodica Stănoiu a lăsat în urmă o avere considerabilă, cu proprietăți de milioane de euro. Tocmai de aceea apropiații au speculat că soțul ei, Marius Calotă, ar fi putut să o escrocheze pentru a intra în posesia bunurile ei.

Citește și: Motivul pentru care rudele vor să o dezgroape pe Rodica Stănoiu, fostul Ministru al Justiției. Ce s-a întâmplat

Primele rezultate ale necropsiei, după analiza medicilor legiști, arată că „Nu există nimic care să indice o suspiciune de agresiune. Procurorul de caz va decide ce se va întâmpla mai departe cu ancheta, deschisă pentru ucidere din culpă și acces ilegal la un sistem informatic”, după cum au declarat surse judiciare pentru HotNews.

Procurorii au cerut documentele medicale de la spitalele Obregia și Floreasca. Înainte de a deceda, cu doar câteva zile, Rodica Stănoiu ar fi prezentat semne de lovituri în zona ochilor și a capului, pe timpul internării sale la spitalul Alexandru Obregia. Medicii care s-au ocupat de cazul ei nu au sesizat poliția, iar la scurt timp aceasta a fost externată pe semnătura soțului ei.

Pe trupul Rodicăi Stănoiu nu au fost descoperite leziuni care să fi avut legătură cu decesul fostului ministru al Justiției. Prin urmare, raportul legiștilor a arătat că moartea Rodicăi Stănoiu nu a fost una violentă. În prezent, legiștii încă așteaptă rezultatele examenului toxicologic.

Faptul că Rodica Stănoiu și-a petrecut ultimii 5 ani din viață în compania unui bărbat cu 53 de ani mai tânăr decât ea le-a făcut pe rude să îl suspecteze pe acesta că relația lor ar fi avut doar implicații financiare și că e posibil ca el să fi fost implicat în moartea fostei senatoare. Apropiații ei au încercat să se opună relației, dar se pare că fostul ministru al Justiției nu i-a ascultat.

Citește și: Trupul Rodicăi Stănoiu a fost deshumat pe motiv de moarte suspectă. Ce se întâmplă și ce au decis rudele

Rodica Stănoiu a lăsat în urmă o avere considerabilă. Ea încasa două pensii, una de fost senator și o pensie specială, amândouă ajungând lunar la suma de 35.0000 lei.

Rodica Stănoiu mai are în proprietate o vilă în Mamaia Sat, una în Pipera și o casă moștenită în centru Bucureștiului. Se pare că fostul ministru mai avea o casă și un teren de 2500 mp pe care le-ar fi vândut ulterior companiei Petrom pentru suma de 100.000 de dolari. De asemenea, se pare că Rodica Stănoiu deținea și o proprietate în Nisa, Franța, acolo unde mergea adesea cu soțul ei.

În anul 2005, Evenimentul Zilei scria că Rodica Stănoiu avea un venit cumulat de 1,1 miliarde de lei vechi pe an, mare parte din această sumă venind din pensia de magistrat, potrivit Viva.

Pe lânga acestea, Rodica Stănoiu activa și drept consilier la Cotroceni, primea indemnizație de senator și era șef de catedră la trei universități private, obținând astfel remunerații care îi rotunjeau venitul.

Citește și: Rezultatele necropsiei după deshumarea regretatei Rodica Stănoiu. Care e concluzia medicilor legiști

