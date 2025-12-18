Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 15, 18 decembrie 2025. Cerința Alexiei pentru a-i salva viața Anei: Dacă nu vine, nu calc în spital!

În episodul 16 din sezonul 2 al serialului Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, Basti este foarte îngrijorat de starea de sănătate a Alinei, iar singura lui speranță vine de la Alexia, care are o cerere aproape imposibilă: ”Dacă Tudor vrea să-i salvez sora, atunci să nu se mai vadă cu Ana. Nimic nu este gratis!”, i-a spus aceasta lui Basti.

Joi, 18.12.2025, 21:30