La 12 ani după dubla mastectomie, Angelina Jolie își arată cicatricile după operație. Pictorial emoționant

Angelina Jolie a luat decizia de a face publice cicatricile cu care a rămas după mastectomie. Iată curajoasa ședință foto a actriței.

Angelina Jolie, în vârstă de 50 de ani, a trecut prin bătălia cu cancerul în urmă cu mai bine de un deceniu. Ea a ales să facă o dublă mastectomie la vremea respectivă. Astăzi, este alături de milioane de femei din lumea întreagă, iar ședința foto la care a participat actrița vine în sprijinul lor.

Angelina Jolie, ședință foto emoționantă după mai bine de zece ani de la lupta cu cancerul

Angelina Jolie a pozat pentru TIME France, numărul din decembrie 2025, și a vorbit despre lupta cu boala nemiloasă, curaj, căutarea informațiilor corecte, prevenția bolii și femei. Aceasta a dezvăluit pentru prima dată în fața lumii cicatricile cu care a rămas după intervenția chirurgicală suferită în mai 2013.

„Am vrut să mă alătur lor, știind că TIME France va împărtăși informații despre sănătatea sânilor, prevenție și cunoștințe despre cancerul de sân”, a spus actrița, conform unei surse.

Numărul va apărea în Franța pe 18 decembrie 2025, iar pe copertă este Angelina Jolie într-un pulover negru cu un decolteu adânc. Aceasta își acoperă sânii cu o mână. Imaginea este una puternică, putând să se identifice cu ea fiecare femeie care a purtat lupta cu această boală nemiloasă.

Angelina Jolie a apelat la ajutorul medicilor pentru reconstrucție, după ce a aflat că are o genă cu mutații care ar putea crește șansele de cancer mamar cu slabe șanse de supraviețuire. La cele 87% șanse de risc de cancer, s-au adăugat și 50% șanse de cancer ovarian. În martie 2015, actrița a luat hotărârea curajoasă de a-și scoate ovarele și trompele uterine ca măsură preventivă împotriva dezvoltării cancerului ovarian.

Regizoarea și-a pierdut mama, Marcheline Bertrand, din cauza cancerului la vârsta de 56 de ani, în 2007. Bunica și mătușa ei au murit, de asemenea, din cauza cancerului.

În noul său interviu, Jolie a cerut ca testele să fie disponibile pentru fiecare femeie:

„Fiecare femeie ar trebui să poată întotdeauna să își determine propria cale în îngrijirea sănătății și să aibă informațiile necesare pentru a lua decizii informate: testele genetice și screening-ul ar trebui să fie accesibile și la prețuri rezonabile pentru femeile cu factori de risc clari sau cu un istoric familial semnificativ.

Când mi-am împărtășit experiența în 2013, a fost pentru a încuraja deciziile informate.

Deciziile legate de sănătate trebuie să fie personale, iar femeile trebuie să aibă informațiile și sprijinul necesar pentru a lua aceste decizii. Accesul la screening și îngrijire nu ar trebui să depindă de resursele financiare sau de locul în care trăiește cineva”, a spusea ea.

„Am trecut prin ceea ce îmi imaginez că au simțit mii de alte femei” a scris actrița în cartea în care povestește lupta cu diagnosticul și boala.

„Mi-am spus să rămân calmă, să fiu puternică și că nu am niciun motiv să cred că nu voi trăi să-mi văd copiii crescând și să-mi întâlnesc nepoții”, a mai adăugat ea.

De asemenea, a menționat că a ales să-și păstreze uterul pentru că nu există antecedente de cancer uterin în familia ei.

Angelina Jolie a vorbit anterior despre golul din viața ei pe care moartea mamei sale l-a lăsat - o durere care a determinat-o să ia decizia curajoasă de a face o dublă mastectomie, pentru ca copiii ei să nu fie nevoiți să simtă durerea prin care a trecut ea.

Mătușa actriței, Debbie Martin, a murit apoi de cancer la sân la vârsta de 61 de ani, la mai puțin de două săptămâni după ce actrița a dezvăluit că a trecut prin mastectomie.

Pentru a contracara pierderea ovarelor, Jolie a apelat la terapia de substituție hormonală și i s-a implantat un dispozitiv în uter.

„Indiferent de înlocuirile hormonale pe care le iau, sunt acum la menopauză. Nu voi mai putea avea copii și mă aștept la unele schimbări fizice. Dar mă simt împăcată cu ceea ce va veni, nu pentru că sunt puternică, ci pentru că aceasta este o parte a vieții. Nu este nimic de care să te temi. (...)

Știu că copiii mei nu vor trebui niciodată să spună: <<Mama a murit de cancer ovarian>>”, a adăugat ea.

Angelina Jolie dă viață în noul ei film, Couture, regizat de Alice Winocour, lui Maxine Walker, o regizoare americană diagnosticată cu cancer la sân. Filmul va avea premiera în Franța în februarie 2026, iar actrița vorbește despre „o situație personală” prezentată acolo.

Ea a adăugat că „a admirat întotdeauna munca lui Alice” și abordarea ei „unică” față de boală, lăudând-o pentru modul delicat în care tratează subiectele sensibile ale din Couture.

„Prea des, filmele despre luptele femeilor — în special cancerul — vorbesc despre finaluri și tristețe, rar despre viață,” a spus Angelina Jolie.

„Greutățile, bolile și durerea fac parte din existența noastră, dar ceea ce contează este modul în care le înfruntăm,” a adăugat ea.

„Mama mea a fost bolnavă ani de zile. Într-o seară, când era întrebată despre ședințele de chimioterapie, a devenit foarte emoțională și mi-a spus că ar fi preferat să vorbească despre altceva; simțea că boala îi devine întreaga identitate,” a continuat vedeta.

„Îmi place acest film pentru că spune o poveste care merge mult dincolo de călătoria unei persoane bolnave: arată viața. Această perspectivă luminoasă m-a impresionat și m-a făcut să vreau să joc acest rol”, a mărturisit Angelina Jolie.