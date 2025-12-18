Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 15, 18 decembrie 2025. Alex a dispărut, iar Damian și Basti apar în presă: Traficanți de copii!

În episodul 16 din sezonul 2 al serialului Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, Ana și Damian trăiesc un șoc atunci când descoperă că patul în care trebuia să se afle Alex este gol. În același timp, Basti află că numele lui și al lui Damian au apărut în presă. „A apărut un articol despre tine și Damian... traficanți de copii! Este peste tot la știri”, iar reacția lui a fost: „Ana!”.

Joi, 18.12.2025, 23:23