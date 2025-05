Primele declarații făcute de Elena Lasconi după ce a obținut un procent de doar 2,68%. Președinta USR a demisionat: „Îmi doresc din toată inima ca USR să meargă mai departe pe drumul cel bun”.

Elena Lasconi a anunțat luni, 5 mai 2025, demisia sa din funcția de președintă a Uniunii Salvați România (USR)!

Candidata la alegerile prezidențiale 2025 a obținut doar 252 708 voturi la primul tur, adică un procent de doar 2,68%.

Descoperă în rândurile de mai jos primele declarații ale Elenei Lasconi cu privire la demisia sa, dar și mesaj transmis de USR după decizia drastică!

Elena Lasconi și-a anunțat demisia din funcția de președintă USR: „Demisionez cu inima împăcată!”

„A venit momentul unei decizii grele. Demisionez din funcția de președinte USR. Așa consider că este corect, firesc și bine în acest moment. Demisionez cu inima împăcată că în ultimul an am făcut tot ce a ținut de mine pentru ca România să fie mai bine.” a scris aceasta pe Facebook în urmă cu scurt timp.

Mai mult decât atât, Eelena Lasconi a lansat și un videoclip prin intermediul căruia „a subliniat angajamentul față de valorile care au stat la baza fondării USR și și-a reafirmat sprijinul pentru continuarea luptei împotriva corupției și pentru o Românie dreaptă și modernă” susține USR.

„Dragii mei, vă mulțumesc din toată inima pentru încrederea, susținerea și căldura cu care m-ați înconjurat. Le simt din partea colegilor USR, din partea voastră, voluntari, susținători, oameni pe care poate nu i-am întâlnit niciodată, dar care au crezut în mine fără rezerve. Am intrat in politică să facem lucrurile cu onestitate, curaj. Am pus toată energia mea să ținem viu spiritul USR, un partin născut tocmai din dorința de a schimba sistemul corupt care ne sufocă de 30 de ani. Și chiar dacă nu am fost perfectă, știți bine, niciodată nu am renunțat la buna-credință.

Astăzi fac un pas greu, dar necesar. Demisionez din funcția de președinte al USR. Nu pentru că renunț, ci pentru că știu că este decizia corectă pentru partid, pentru colegii mei, pentru direcția în care cred că trebuie să mergem. Plec cu sufletul împăcat pentru că știu că am făcut tot ce ținea de mine. Rămân însă aceeași Elena: implicată, prezentă, determinată să pun umărul oriunde trebuie să spargem zidurile vechi ale acestui sistem bolnav. Îmi doresc din toată inima ca USR să meargă mai departe pe drumul cel bun.

Avem datoria să oferim României o alternativă cinstită și curajoasă. Știu că împreunp putem face mai mult, știu că nu e ușor, dar nici imposibil, pentru că nu avem voie să ne oprim, nu acum. România merită o șansă reală, o țară dreaptă, spre vest, fără corupție și fără frică.

Vă îmbrățișez cu drag și vă mulțumesc pentru tot!” a declarat aceasta.

Iată videoclipul!

Țara noastră trece printr-o perioadă complicată, plină de provocări. Este necesar ca eforturile noastre să fie îndreptate spre susținerea unui parcurs proeuropean și accelerate eforturile de schimbare a unui sistem care s-a dovedit nefuncțional în interesul cetățenilor.

Elena Lasconi anunță că va rămâne activă în viața publică și în efortul de schimbare a clasei politice vechi și dedicată serviciului public.

„Vă puteți baza pe mine că rămân la fel de determinată să ajut cu toată puterea orice demers care ne va face să scăpăm de un sistem ticălos. Am speranța, și sper că o aveți și voi, că împreună vom reuși să dăm țării noastre ceea ce merită: un viitor bun, spre Vest, fără corupție."" este si mesajul postat de USR în urmă cu puțin timp pe pagina oficială de Facebook.

