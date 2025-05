Rezultate alegeri prezidențiale turul 1 2025. George Simion și Nicușor Dan merg în turul 2 pe 18 mai. Câte voturi au obținut

Lupta a fost strânsă în primul tur al alegerilor prezidențiale 2025, deși diferența dintre candidatul situat pe primul loc a fost extrem de mare față de cel situat pe locul al doilea în sondaje.

După primul exit-poll de la ora 21.00 al Avangarde, pe primele 5 poziții se aflau următorii candidați: George Simion cu 30%, Crin Antonescu cu 23 %, Nicușor Dan cu 23%, Victor Ponta cu 15% și Elena Lasconi cu 4%.

După exit-poll-ul publcat de Curs, clasamentul arăta după cum urmează: George Simion 33,1%, Crin Antonescu 22,9%, Nicușor Dan 20,9%, Victor Ponta 14,7%, Elena Lasconi 4,4%.

Rezultate alegeri prezidențiale turul I 2025

Rezultatele finale, după numărarea tuturor voturilor din țară, dar și din diaspora, au arătat o modificare în clasament.

Biroul Electoral Central (BEC) a publicat rezultatele finale după încheierea numărătorii tuturor voturilor la alegerile prezidențiale 2025 turul I.

Datele publicate de AEP după miezul nopții, arată că cei doi candidați care merg în turul II sunt George Simion, candidatul AUR, cu un procent de 40,96%, și Nicușor Dan, candidat independent, cu 20,99%:

Lupta a fost foarte strânsă pentru că diferența de voturi dintre Crin Antonescu și Nicușor Dan a fost una foarte mică.

Crin Antonescu, candidatul PSD-PNL-UDMR a ratat clasarea pe locul 2 cu doar câtev sutimi, obținând 20, 07% din voturi. Pe locul 4 s-a situat Victor Ponta, candidat independent, cu 13,05%, iar Elena Lasconi, situată pe poziția 5 în clasament, a primit doar 2,68% din voturi.

George Simon, candidatul AUR, a primit 3,8 milioane de voturi de la românii din țară și din diaspora, Nicușor Dan a fost votat de 1,9 milioane de români, în timp ce Crin Antonescu a primit 1,8 milioane de voturi.

Crin Antonescu a făcut o declarație după aflarea rezultatelor parțiale, fără să dorească încă să spună pe care dintre candidați i-ar susține în turul II al alegerilor prezidențiale 2025 pe 18 mai.

„Avem un rezultat parțial care cred că este un rezultat ireversibil, după cum se văd lucrurile. Voturile au vorbit, cetățenii au vorbit. Îmi pare rău. Plec din această încercare, cred, cu fruntea sus, așa mă simt, cel puțin. Am prezentat un program, am prezentat niște idei, am prezentat niște soluții, am prezentat un personaj. Verdictul românilor a fost altul”, a declarat acesta, la sediul de campanie.

De cealaltă parte, când erau aflate doar rezultatele exit-poll-urilor, Nicușor Dan a declarat că dacă în turul II ar ajunge un candidat pro-european, el l-ar susține cu siguranță pe acela, fără să stea pe gânduri. La rândul ei, Elena Lasconi a refuzat și ea să se pronunțe deocamdată cu privire la ce candidat ar susține în turul II al alegerilor prezidențiale 2025.

Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, candidat independent la alegerile prezidențiale, a declarat după aflarea rezultatelor parțiale că va fi dificilă confruntarea sa cu George Simion în turul 2, dar este în continuare optimist și speră la o Românie care va alege direcția occidentală, pro-europeană.

George Simion nu a oferit încă o declarație după aflarea rezultatelor parțiale la alegerile prezidențiale 2025 și nu a fost prezent la sediul de campanie la aflarea rezultatelor exit-poll. El a avut un mesaj înregistrat pentru susținătorii săi, filmat într-o cameră asemănătoare cu cea în care își înregistra mesajele video Călin Georgescu. George Simion a spus că aceasta nu este „doar o victorie electorală, este o victorie a demnității românești”.

