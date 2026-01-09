Antena Căutare
Home Lifestyle Horoscop Zodiile care își vor schimba radical viețile în următoarele două săptămâni. Ce vești vor primi nativii

Zodiile care își vor schimba radical viețile în următoarele două săptămâni. Ce vești vor primi nativii

Următoarele două săptămâni vin cu evenimente neașteptate și decizii care pot schimba complet direcția de viață pentru unii nativi.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 09 Ianuarie 2026, 14:55 | Actualizat Vineri, 09 Ianuarie 2026, 16:52
Galerie
Zodiile care își vor schimba radical viețile în următoarele două săptămâni. Ce vești vor primi nativii | Shutterstock

Contextul astral favorizează rupturile definitive, începuturile curajoase și veștile care obligă la acțiune rapidă. Cinci zodii se află în centrul acestor transformări majore.

Berbec – O schimbare importantă în carieră

Berbecii se pregătesc pentru un pas decisiv în plan profesional. O ofertă neașteptată, o promovare sau un proiect nou le poate da peste cap planurile inițiale. Mulți nativi vor fi puși în situația de a alege între siguranță și evoluție rapidă. Veștile primite îi obligă să acționeze ferm și să aibă încredere în propriile forțe.

Citește și: Trei zodii își găsesc marea iubire până la finalul lunii ianuarie 2026. Ce nativi vor avea noroc pe plan amoros

Articolul continuă după reclamă

Rac – Decizii radicale în viața personală

Pentru Raci, următoarea perioadă aduce clarificări emoționale puternice. Relațiile și familia sunt în prim-plan, iar un adevăr sau o veste neașteptată poate schimba complet dinamica personală. Unii nativi pot lua decizia unei mutări, a unei despărțiri sau a unui nou început care le va redefini prioritățile.

Leu – Recunoaștere și schimbarea statutului

Leii intră într-o perioadă de afirmare. Eforturile depuse în ultimele luni sunt răsplătite, iar veștile bune pot veni din zona profesională sau financiară. O reușită importantă le poate schimba statutul și le oferă mai multă vizibilitate. Este momentul în care Leii ies în față și își asumă rolul de lider.

Scorpion – Finaluri decisive și transformări profunde

Scorpionii sunt printre cei mai afectați nativi ai perioadei. Apar vești legate de bani, familie sau acte importante, care îi forțează să închidă un capitol vechi. Schimbarea este profundă și ireversibilă, dar necesară. Mulți nativi vor simți că lasă în urmă o perioadă grea și pășesc într-o etapă mai clară și mai autentică.

Citește și: Care sunt zodiile protejate de univers până la finalul lunii februarie 2026. Nativii aceștia nu vor avea parte de griji

Vărsător – Schimbarea direcției de viață

Pentru Vărsători, următoarele două săptămâni aduc dorința de libertate și de rupere a tiparelor. O veste legată de o mutare, o schimbare de carieră sau un nou drum personal le poate schimba complet perspectiva asupra viitorului. Deciziile luate acum pot avea efecte pe termen lung și îi pot duce exact acolo unde își doresc.

+9
Mai multe fotografii

Astrologii spun că perioada următoare favorizează curajul și deciziile radicale. Pentru aceste cinci zodii, veștile primite pot reprezenta începutul unei vieți complet diferite, iar asumarea schimbării va fi cheia succesului.

Care sunt zodiile protejate de univers până la finalul lunii februarie 2026. Nativii aceștia nu vor avea parte de griji...
Înapoi la Homepage
AS.ro Din ce afaceri face bani Nadia Comăneci în SUA. Averea fabuloasă pe care a strâns-o “Zeiţa de la Montreal” Din ce afaceri face bani Nadia Comăneci în SUA. Averea fabuloasă pe care a strâns-o &#8220;Zeiţa de la Montreal&#8221;
Observatornews.ro Nicuşor Dan: A acuza preşedintele de minciună în legătură cu gestul unui alt stat - un atac la imaginea ţării Nicuşor Dan: A acuza preşedintele de minciună în legătură cu gestul unui alt stat - un atac la imaginea ţării
Antena 3 Insula din Caraibe, cu peste 1.000 km de coastă, unde localnicii nu mai au acces la plajă Insula din Caraibe, cu peste 1.000 km de coastă, unde localnicii nu mai au acces la plajă
SpyNews Noi acuzații la adresa Spitalului din Buzău! Un tată spune disperat că fiul lui de 15 ani a fost lăsat să moară Noi acuzații la adresa Spitalului din Buzău! Un tată spune disperat că fiul lui de 15 ani a fost lăsat să moară

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
Care sunt zodiile protejate de univers până la finalul lunii februarie 2026. Nativii aceștia nu vor avea parte de griji
Care sunt zodiile protejate de univers până la finalul lunii februarie 2026. Nativii aceștia nu vor avea parte de...
Viața devine mai ușoară pentru aceste 3 zodii din 8 ianuarie 2026. Vezi dacă te numeri printre ele
Viața devine mai ușoară pentru aceste 3 zodii din 8 ianuarie 2026. Vezi dacă te numeri printre ele Catine.ro
Horoscop zilnic 8 ianuarie 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate
Horoscop zilnic 8 ianuarie 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani...
Tuba Büyüküstün a publicat mai multe fotografii cu ninsoarea din Paris. Vedeta a apărut fără machiaj pe chip, iar fanii au reacționat așa
Tuba Büyüküstün a publicat mai multe fotografii cu ninsoarea din Paris. Vedeta a apărut fără machiaj pe chip,... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Un primar care a adunat 13,5 tone de aur din mită a fost condamnat la moarte, în China. Ce avere avea
Un primar care a adunat 13,5 tone de aur din mită a fost condamnat la moarte, în China. Ce avere avea Libertatea.ro
Din ce afaceri face bani Nadia Comăneci în SUA. Averea fabuloasă pe care a strâns-o “Zeiţa de la Montreal”
Din ce afaceri face bani Nadia Comăneci în SUA. Averea fabuloasă pe care a strâns-o “Zeiţa de la... AntenaSport
Adrian Mutu a împlinit 47 de ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis public soția lui, Sandra: „Iubirea asta mare pe care mi-o arăți…” Foto
Adrian Mutu a împlinit 47 de ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis public soția lui, Sandra: „Iubirea asta mare... Elle
Noi acuzații la adresa Spitalului din Buzău! Un tată spune disperat că fiul lui de 15 ani a fost lăsat să moară
Noi acuzații la adresa Spitalului din Buzău! Un tată spune disperat că fiul lui de 15 ani a fost lăsat să moară Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Ciorbă de pui cu cartofi și smântână. Rețetă tradițională românească
Ciorbă de pui cu cartofi și smântână. Rețetă tradițională românească HelloTaste.ro
Insula din Caraibe, cu peste 1.000 km de coastă, unde localnicii nu mai au acces la plajă
Insula din Caraibe, cu peste 1.000 km de coastă, unde localnicii nu mai au acces la plajă Antena3.ro
Cum îți poți schimba adresa Gmail. Google a anunțat o funcție importantă
Cum îți poți schimba adresa Gmail. Google a anunțat o funcție importantă useit
Mădălina Ghenea a dezvăluit cum stă cu dragostea: „E posibil să…“ – GALERIE FOTO
Mădălina Ghenea a dezvăluit cum stă cu dragostea: „E posibil să…“ – GALERIE FOTO BZI
Inteligența artificială se face doctor: „consultă” 40 de milioane de oameni pe zi
Inteligența artificială se face doctor: „consultă” 40 de milioane de oameni pe zi Jurnalul
Jennifer Garner, confesiune rară despre divorțul de Ben Affleck: Destrămarea unei familii a fost cel mai greu lucru...
Jennifer Garner, confesiune rară despre divorțul de Ben Affleck: Destrămarea unei familii a fost cel mai greu... Kudika
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT Redactia.ro
Nicuşor Dan: A acuza preşedintele de minciună în legătură cu gestul unui alt stat - un atac la imaginea ţării
Nicuşor Dan: A acuza preşedintele de minciună în legătură cu gestul unui alt stat - un atac la imaginea ţării Observator
De ce n-ar trebui să stai pe telefon când ești la toaletă. Medicii spun să renunți la acest obicei
De ce n-ar trebui să stai pe telefon când ești la toaletă. Medicii spun să renunți la acest obicei MediCOOL
Carnitas, cel mai savuros preparat din carne din bucătăria mexicană
Carnitas, cel mai savuros preparat din carne din bucătăria mexicană HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Criză de sănătate mintală la adolescenți – cum pot ajuta părinții
Criză de sănătate mintală la adolescenți – cum pot ajuta părinții DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Riscul la care te expui dacă ai prea multe aplicații pe telefon. Mulți utilizatori nu știu riscul real 
Riscul la care te expui dacă ai prea multe aplicații pe telefon. Mulți utilizatori nu știu riscul real  UseIT
Salată de cartofi germană, cu dressing cremos și pătrunjel
Salată de cartofi germană, cu dressing cremos și pătrunjel Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x