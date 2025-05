Nicușor Dan, declarații în exclusivitate la Observator, după calificarea în finala alegerilor prezindențiale

Nicuşor Dan, candidatul independent care intrat în turul al doilea al alegerilor prezidenţiale, a răspuns întrebărilor Alessandrei Stoicescu în ediţia Observator 19 de luni seara.

Primarul Capitalei a vorbit despre cum a reușit să își facă mesajul auzit și să îi convingă pe români să îl voteze.

„S-a potrivit cu așteptările românilor, o așteptare de schimbare, după ce, cred că e clar pentru toată lumea, am avut o clasă politică care a eșuat. Pe de altă parte, eu veneam după un mandat la București, pe care bucureștenii l-au apreciat, cel puțin așa s-au exprimat la vot. Și a fost foarte, foarte multă muncă de la mulți voluntari care au făcut campanie (...) Evident că și votul din noiembrie și votul de ieri reprezintă o dovadă a eșecului unui mod de a face politică. E clar că societatea românească cere politicului să facă o schimbare și acum întrebarea pentru 18 mai este dacă această schimbare este una înțeleaptă pro-occidentală sau este una care să ne ducă în haos, inclusiv economic. Asta este marea întrebare la care românii trebuie să răspundă pe 18 mai”, a declarat Nicușor Dan

Nicușor Dan a vorbit și despre strategia prin care plănuiește să atragă votanții de partea sa. „Nu este o dezbatere între două persoane. Este chiar o dezbatere între două moduri de a vedea dezvoltarea României. Este între o direcție pro-occidentală, o direcție anti-occidentală, între o direcție de stimulare economică, care aduce prosperitate și una de izolare economică, care am văzut că a adus descreștere economică în multe zone din lume și este despre un mod înţelept de a face lucruri în societate (…) Va fi o dezbatere a societății în care politicienii, așa cum am spus, care au eșuat și votul de ieri a confirmat, vor conta mult mai puțin. Deci o să fie o dezbatere a societății și eu sunt convins că societatea românească are resursele de înțelepciune pentru a duce România pe calea înțeleaptă și nu pe o cale a haosului”, a adăugat Nicușor Dan.

Candidatul independent a vorbit și despre eventualitatea unor negocieri în vederea susținerii sale de către partidele politice. „Fiecare dintre ei (n.r. liderii politici), evident că e liber să facă campanie, însă cred că în momentul acesta sunt mult mai importante vocile marilor oameni de cultură, vocile oamenilor care au reușit în zona de afaceri din România, vocile oamenilor din asociații profesionale, pentru că este o dezbatere despre România și cred că trebuie să dăm spațiul public celor pe umerii cărora stă România în momentul acesta”, a mai spus Nicușor Dan.

Nicușor Dan a dezvăluit și care a fost prima sa reacție atunci când a aflat că merge în turul al doilea. „Calm. Calm. Pentru că am fost îmbrățișat de mai multă lume, dar nu este despre persoane aici. Este chiar despre direcția în care va merge România de acum încolo și e o responsabilitate uriașă”, a afirmat Nicușor Dan.

Prezidențiabilul a transmis un mesaj către români. „Un mesaj de speranță, bineînțeles, pentru că societatea românească are resursele și înțelepciunea pentru a merge ea însăși în direcția corectă. Un mesaj de speranță, sunt foarte optimist pentru 18 mai”, a mărturisit Nicușor Dan.

Nicușor Dan s-a calificat turul al doilea al alegerilor prezidențiale cu 20,99% din voturile exprimate, după o luptă strânsă cu candidatul coaliției de guvernare, Crin Antonescu. Liderul partidului extremist AUR, George Simion, a câștigat 40,96% din voturi.

