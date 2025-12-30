Natalia Mateuț, ipostaze incendiare în vacanța din Brazilia. Cum arată într-un sutien mult prea mic pentru bustul ei

Natalia Mateuț a făcut senzație în mediul cu ipostaze incendiare în care s-a lăsat pozată în vacanța din Brazilia. Prezentatoarea TV a purtat un sutien mult prea mic pentru bustul său generos, iar imaginile au pus pe jar publicul masculin.

Tot mai multe vedete au ales să își petreacă sărbătorile de iarnă departe de România, alegând destinații exotice. Printre cei care au vrut un să se bucure de soare, temperaturi ridicate și palmieri se numără și Natalia Mateuț.

Prezentatoarea TV a ajuns în Brazilia, acolo unde a rămas plăcut impresionată de peisajele spectaculoase, atmosfera relaxantă și plajele minunate. Pentru că are o activitate intensă pe rețelele sociale, vedeta nu a ezitat să publice câteva imagini din superba locație.

De data aceasta, Natalia Mateuț a reușit să atragă atenția fanilor săi cu ipostazele incendiare în care s-a lăsat pozată. Fotografiile sale într-un sutien mult prea mic pentru bustul său au strâns o mulțime de like-uri și de reacții.

Cum arată Natalia Mateuț într-un sutien minuscul în vacanța din Brazilia

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că Natalia Mateuț are mare grijă de aspectul fizic. Vedeta încearcă să își mențină silueta de invidiat cu ajutorul unui stil de viață sănătos, apelând des la o alimentație echilibrată și sport.

„Am și eu fluctuații de greutate. Am momente în care mănânc mai mult și mai pun câteva kilograme mine. Apoi, când vine primăvara-vara, sunt nevoită să mă pun la treabă și să încep din nou sala, așa cum o fac de obicei.

Sala nu lipsește din programul meu. Minim de două-trei ori pe săptămână sunt la sport, asta e clar! Sunt la nivelul avansați, ridic greutăți. Se poartă mușchii! Am observat că românii sunt din ce în ce mai înclinați spre sport în ultima vreme, ceea ce este foarte bine.

Fac sală, mă antrenez cu greutăți din ce în ce mai mari și-mi dă și o stare foarte bună sportul. Cumva, mi-a intrat în sânge, nu aș mai putea fără.

Dietă nu țin, dar încerc să mănânc cât de cât sănătos. Nu exagerez! Îmi fac poftele doar o dată sau de două ori pe săptămână. În rest, consum salate, grătar, pește etc”, a povestit ea în urmă cu ceva timp, potrivit click.ro.

Pentru că este posesoarea unui trup perfect, Natalia Mateuț nu ezită să se pozeze în cele mai sexy ipostaze. De curând, aceasta a făcut furori pe contul de Instagram cu imaginile sale din Brazilia.

Se pare că prezentatoarea TV a îmbrăcat un sutien minuscul care i-a scos în evidență bustul generos și talia de invidiat.

Pozele Nataliei Mateuț au stârnit imaginație publicului masculin, motiv pentru care mesajele fanilor nu au întârziat să apară. Aceștia au vrut să-i reamintească faptul că este o femeie foarte frumoasă.

„Frumoasă foc. O dulceață ești Natalia!”, „Superbă” sau „O operație recentă cu silicoane?”, au fost câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.

Un lucru este cert, prezentatoarea TV a reușit să impresioneze cu frumusețea deosebită, dar și cu bustul generos.