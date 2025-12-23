Capet le-a arătat urmăritorilor „palatul” familiei lui, de la țară. Imaginile cu bunica lui s-au viralizat în mediul online. Ce au observat urmăritorii lui imediat.

Capet este unul dinte cei mai apreciați hair-style-ist la momentul actual. El lucrează zilnic cu nume mari din showbiz, dar nu a uitat de unde a plecat. Fostul concurent Te cunosc de undeva! se întorce mereu cu drag acasă, la Drăgășani, și mai mult, se laudă cu familia lui extrem de unită.

Capet, imagini adorabile cu familia lui, de Sărbători. Cum o alintă acesta pe simpatica lui bunicuță

Capet este deja cunoscut pentru videoclipurile sale din mediul online. Dar, probabil „personajul” prefertat al fanilor din postările sale este bunica lui. Acesta are o relație foarte apropiată cu părinții și cu bunica lui și în vizitează ori de câte ori are ocazia.

Așa s-a întâmplat și acum! Cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă el a mers acasă, unde a împodobit bradul altături de cei dragi și s-a înfruptat cu bacate alese, de sezon. El a marcat momentul cu o serie de fotografii și videoclipuri, spre bucuria urmăritorilior lui.

„Mă tot gândesc ce să scriu la pozele astea și sincer mi se pare că nu-mi găsesc cu intele. Scriu, șterg, iar scriu și tot așa că mi se pare că nu există cuvinte care să descrie bucuria. Nu știu cum arată pentru voi Crăciunul, dar al meu arată fix așa :)”, a scris fostul concurent TCDU în descrierea unui carusel în care apare alături de bunica lui.

Iar internauții au reacționat imediat și au fost uluiți de asemănarea dintre ei.

„Cat de tare îi semeni și cât de multă emoție vedem și în ochii dumneaei!! Asa-s sarbatorile adevărate iar bunicii sunt printre puținii oameni pentru care cu adevărat contăm!!!”, a scris cineva.

„Ce frumos !!! Multe salutări bunicii, o ador!! Și nu cred ca sunt singura”, a mai adăugat alt utilizator.

„Cel mai frumos Crăciun este fix așa! Felicitări pentru familia ta frumoasă! Sa fiți sănătoși!”, i-a urat un alt prieten virtual.

Lui Capet îi place să o necăjească pe simpatica lui bunicuță pe care o alintă Elizăbet, de la Veta. „Că vă era dor de Veta. Ia vedeți-o pe bunica Elizăbet de la mine de la palat, unde am fost crescut”, a scris pe un un clip în care spune că aceasta nu a mai făcut pregătiri de Crăciun pentru că vrea să se mute la oraș.

„Am tăiat și porc, am făcut și mâncare, am făcut de toate”, reacționează ea imediat.

Cu ce se ocupă Capet în viața de zi cu zi

Marian Capet este un hairstylist și creator de conținut din România, originar din Drăgășani, județul Vâlcea.

El s-a stabilit în București în urmă cu mai mulți ani și colaborează cu numeroase vedete autohtone, fiind recunoscut pentru talentul său în arta coafurii și pentru prezența sa activă pe rețelele de socializare, unde împărtășește frecvent transformările realizate în salonul său.

În viața de zi cu zi, Marian își desfășoară activitatea ca hairstylist, având o clientelă formată din personalități cunoscute din industria de divertisment din România. De asemenea, el este implicat în crearea de conținut digital, promovându-și munca și oferind sfaturi de îngrijire a părului pentru urmăritorii săi.

El a participat și la Te cunosc de undeva! alături de Doinița Oancea. Relația sa cu actrița Doinița Oancea a atras atenția publicului, cei doi fiind adesea văzuți împreună în diverse contexte, iar cei doi au devenit prieteni apropiați.

Pe lângă prietenia cu Doinița, Marian Capet s-a împrietenit și cu Ilona Brezoianu. Relația lor strânsă s-a consolidat prin colaborările lor în diverse proiecte de televiziune. Cei doi au participat împreună la emisiunea "Poftiți pe la noi: Poftiți prin țară", unde, alături de alte personalități precum Nicolai Tand și Radu Bucălae, au format o echipă unită.