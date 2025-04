USR își retrage susținerea pentru Elena Lasconi și îl sprijină pe Nicușor Dan la Alegerile Prezidențiale 2025. Reacția candidatei

Elena Lasconi, președintele USR, a reacționat vehement după ce partidul pe care îl conduce a anunțat, miercuri, 9 aprilie 2025, că nu o va mai susține în cursa pentru Alegerile Prezidențiale din luna mai.

USR a anunțat, miercuri, că a decis susţinerea unui candidat independent la alegerile prezidenţiale, decizia fiind luată cu doar două voturi împotrivă în şedinţa conducerii. Potrivit liderulor USR, Nicuşor Dan este singurul candidat dintre cei care susţin parcursul pro-european al României care are şanse să ajungă în turul al doilea, relatează news.ro.

„Nu mai există o cale pentru Lasconi să ajungă în turul doi. Astăzi, în şedinţa de Birou Naţional, am decis să convocăm un Comitet Politic şi să punem pe primul loc responsabilitatea faţă de această ţară, chiar dacă înseamnă o decizie dureroasă pentru partid şi să votăm susţinerea unui independent pentru funcţia de preşedinte al României. Nu este o decizie pe care am luat-o uşor, este o decizie pe care am luat în BN cu două voturi împotrivă”, a declarat Dominic Fritz, primarul municipiului Timişoara, vicepreşedinte al USR.

Citește și: Ce avere are Nicușor Dan. Primarul Capitalei și-a actualizat declarația de avere în ziua în care și-a depus candidatura la alegeri

Acesta a explicat că este un moment dificil pentru partid și pentru Elena Lasconi, candidata USR care a intrat în turul 2 al alegerilor prezidențiale din decembrie, anul trecut.

Articolul continuă după reclamă

„Este un moment dificil pentru noi ca partid şi pentru Lasconi e dificil. Nu putem să punem pe primul loc orgolii personale sau orgolii de partid pentru că suntem într-o situaţie cu o miză istorică. Va rămâne o rană pentru USR această zi şi cu siguranţă decizia ce va urma în Comitetul Politic, această rană poate fi vindecată cu o victorie a forţelor pro-europene în 4 mai şi în 18 mai”, a mai declarat Fritz.

Primarul Timișoasrei a mai făcut apel la PNL şi UDMR să îl susţină pe Nicuşor Dan.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Răspunsul Elenei Lasconi, după ce partidul pe care îl coduce a anunțat că nu o mai susține

Preşedintele USR, Elena Lasconi, a afirmat ulterior că nu se retrage din cursa prezidenţială, după ce mai mulţi membri din conducerea partidului au anunţat îl vor susţine pe Nicuşor Dan în cursa pentru Preşedinţia România. E le-a cerut colegilor să spună ”cât este darul şi cine îl dă pentru susţinerea lui Nicuşor Dan”. Elena Lasconi s-a mai întrebat de ce independentul are acum nevoie de susţinerea unui partid.

Ea le-a cerut colegilor să spună „cât este darul şi cine îl dă pentru susţinerea lui Nicuşor Dan”. Președinta USR s-a mai întrebat de ce independentul are acum nevoie de susţinerea unui partid.

Întrebată ce s-a întâmăplat, de fapt, în ședinta USR, Elena Lasconi a răspuns, pentru Digi 24: „Când am spus că sunt cel mai independent candidat, inclusiv de anul trecut, poate că nu m-a crezut nimeni. Nu sunt făcută pentru lupte mici, toată viaţa mea am luptat. Voi fi cel mai bun preşedinte al României pentru că voi lupta pentru nedreptăţile oamenilor”.

„Categoric nu mă retrag. Acum sunt mai hotărâtă ca oricând. Îmi dau seama cât de putred este acest sistem. Mă aştept şi la alte forme de presiune, mă pot aştepta la absolut orice. I-aş întreba pe colegii mei cât e darul şi cine îl dă pentru că îl susţin pe Nicuşor Dan. Suntem într-un moment atât de sensibil din punct de vedere geopolitic, într-un moment atât de greu pentru societatea românească care e la un pas de implozie, oamenii s-au săturat de atâta nedreptate”, a mai adăugat candidata la Alegerile Prezidențiale 2024.

Citește și: Cât costă cea mai scumpă rochie din garderoba Elenei Lasconi. Cea mai ieftină nu depășește 40 de lei

Lasconi a afirmat că vor încerca să îi ia banii pentru campania electorală

„Ştiu că o să încerce să îmi ia banii inclusiv pentru campanie. Am nevoie alături de mine de oameni curajoşi, am nevoie de minţile şi inimile oamenilor, nu am nevoie de bani. O să îmi trebuiască nişte bani la un moment dat pentru promovare pe Facebook, pe celelalte reţele. Vreau să le mulţumesc oamenilor care vor să doneze şi mi-au cerut să nu mă retrag”, a mai declarat Lasconi.

Ea a adăugat că USR a început să semene cu alte partide şi e plin de găşti şi de baroni. De asemenea, aceasta susține că Biroul Naţional nu poate decide susţinerea unui candidat la alegerile prezidenţiale.

„Biroul Naţional nu poate decide susţinerea unui candidat, doar congresul sau Comitetul Politic. Eu nu voi convoca, nu am convocat nici acest Birou Naţional, înţeleg că a fost la decizia lui Clotilde Armand. E o mişcare extrem de proastă, de greşită a USR, probabil că mulţi o fac de frică, ca să nu îi arate lumea cu degetul că, vezi Doamne nu intră Ncuşor Dan din cauza mea în turul doi. Nu l-am deranjat pe Nicuşor Dan şi dacă intri într-o competiţie cu gândul că vei câştiga dacă se retrage cineva, să le spunem şi celorlalţi să se retragă. (...) Nu înţeleg de ce independentul are acum nevoie susţinerea unui partid”, a explicat Elan Lasconi.

Elena Lasconi a reiterat că nu se va retrage nici din fruntea USR, cât despre Nicușo Dan, aceasta a ținut să precizeze că: „Aş spune şi că USR face în acest moment jocul sistemului. După anularea alegerilor el s-a întâlnit şi cu Zuckermann şi cu alte persoane importante din sistem, care cred că controlează absolut tot şi poate controlează până acum şi nu vor mai controla după ce ajung preşedintele României şi da, pot să cred şi lucrul acesta. Mitul independentului este fals. Este o pistă falsă. În spatele fiecărui aşa-zis independent este un grup de interese”, a explicat Lasconi.