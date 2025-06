De ce s-a tuns scurt Karina Jianu. Cine i-a recomandat actriței din „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN” să facă asta în facultate

Karina Jianu, protagonista din serialul „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”, a vorbit despre pasiunea pentru actorie, dar și despre un moment important din viața ei: atunci când a luat decizia de a se tunde scurt. Iată cine i-a sugerat actriței să facă asta.

Karina Jianu se numără printre cele mai apreciate și îndrăgite actrițe ale serialului „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”. Tânăra impresionează de fiecare dată cu aparițiile sale spectaculoase de pe micile ecrane, dar și cu talentul său remarcabil.

Deși este o persoană discretă, aceasta nu ezită să vorbească despre cea mai mare pasiune a ei: actoria. Recent, actrița a scos la iveală detalii neștiute despre cariera pe care și-a dorit-o dintotdeauna.

Citește și: Interviu cu Rebecca Nicolescu. Ce provocare i-a lansat actriția din Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN Karinei Jianu: „E miștoacă!”

„Pasiunea pentru actorie a început în clasa a zecea când făceam parte din trupa de teatru „Atelierul de Teatru”. Acolo, coordonatoarea Lenus ne-a învățat să respectăm meseria aceasta și să ne jucăm cât mai mult. Tot atunci, când venisem mai devreme pentru niște repetiții și eram singură pe scenă, mă uitam spre public și mi-am zis că asta vreau să fac toată viața, iar de atunci „îmi arde inima pentru actorie”, cum îmi place să zic eu. Din câte știu, nu moștenesc pe nimeni din familie, probabil a existat la un moment dat cineva care și-a dorit măcar să urmeze această cale, dar nu i-au permis vremurile respective.”, a povestit Karina Jianu, potrivit viva.ro.

Articolul continuă după reclamă

Cum au reacționat părinții Karinei Jianu când au aflat că fiica lor vrea să devină actriță

Deși au fost temători în ceea ce privește drumul pe care fiica lor l-a ales, părinții Karinei Jianu nu s-au opus. Aceștia au încurajat-o și au avut încredere în ea.

„Au fost reticenți când le-am dat vestea, le era foarte frică că nu voi reuși, din cauză că nu am „pile” sau pe cineva cunoscut în industrie, pe lângă preconcepția clasică și anume că actorii mor de foame. Ei și-ar fi dorit să merg pe ceva mult mai stabil, să rămân la Cluj, la inginerie chimică, iar după ce terminam facultatea să plec în afară să o practic.

Nu pot spune că nu aș putea să fac altceva, dar nu vreau, aș simți că mi-am pierdut toată fericirea și scopul din viață. Pentru că nu văd actoria ca un job, o văd ca pe un stil de viață, un fel de a fi, această meserie face parte din mine.”, a mai adăugat ea.

De ce s-a tuns scurt Karina Jianu. Cine i-a recomandat să facă asta

Karina Jianu s-a făcut remarcată rapid datorită tunsorii sale deosebite. Se pare că tânăra a ales să își schimbe look-ul în anul II de facultate, la îndrumarea profesorului George Ivașcu.

Citește și: Karina Jianu, imaginea din copilărie care a atras atenția fanilor. Cum arăta actrița din "Ana, mi-ai fost scrisă în ADN"

„Într-o pauză, eram toată grupa cu domnul profesor George Ivașcu în curte și nu mai știu despre ce vorbeam, dar îi povesteam că am fost rasă în cap. Mi-a cerut să îi arăt o poză și când a văzut poza mi-a zis clar: „De mâine vii așa”. Inițial am râs, după aceea mi-a zis că vorbește serios și mi-a explicat că este spre binele meu. Nu mi-a părut rău că am făcut asta, mai ales că mai trecusem prin această schimbare și știam că, în cazul în care nu îmi place, părul meu în jumătate de an ajunge la aceeași lungime de dinainte.”, a mărturisit Karina Jianu, conform sursei citate mai sus.