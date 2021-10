Asia mai târziu, episodul 10. Florin Ristei a dezvăluit care este echipa lui preferată din sezonul 4 Asia Express

„Asia mai târziu” este o emisiune online, disponibilă integral și necenzurat pe AntenaPlay, realizată de Cuza și de Emi. Cei doi concurenți ai seoznului 4 Asia Express promit să aducă publicului „secrete” din culisele reality show-ului „Asia Express” 2021, dar și aspecte care nu s-au văzut la TV!

Florin Ristei a venit în episodul 10 de Asia Mai Târziu pentru a împărtăși amintiri din sezonul 3 Asia Express și pentru a comenta experiențele trăite de concurenții sezonului 4 ai show-ului de pe Antena 1.

Ce dezvăluiri a făcut Florin Ristei la Asia mai târziu

Emi și Cuza îi invită pe cei care le calcă pragul să dea de roată și să răspundă la întrebări. Astfel, Florin Ristei a fost pus în situația de mărturisi ce echipă din sezonul 4 preferă. Juratul X Factor a mărturisit că cel mai mult îi place de familia Natanticu.

„Îmi plac Natanticu și Eliza că nu i-am văzut să se certe până acum. Nu mă așteptam ca Natanticu să fie împăciuitor. Îmi plac și Shift și Connect-R că nu se supără, iau totul așa cum vine”, a declarat Florin Ristei.

Florin Ristei le-a mărturisit lui Cuza și lui Emi că i s-a părut mai simplă experiența din partea Asiei unde a concurat el, ținând cont că turcii sunt ceva mai duri decât filipinezii.

„Turcii sunt mai impulsivi. La noi era toată lumea pe zâmbet. Am stat odată la o doamnă care avea fabrică de pâine, avea spa și dimineața la careu nici nu ziceam unde am dormit. Cu autostopul nu prea ne-am descurcat, dar la cazări am fost forță”, a povestit Florin Ristei.

Cei 3 au mai avut discuții în cadrul episodului 10 de Asia mai târziu, pe care îl poți vedea integral și necenzurat pe AntenaPlay.

În episodul 1 de Asia mai târziu Emi și Cuza au stat de vorbă cu Eliza și Cosmin Natanticu, iar în episodul 2 cu Elwira și Mihai Petre, în episodul 3 cu Adriana și Maria Speranța, în episodul 4 cu Zarug și Lorelei, iar în episodul 5 cu Connect-R și Shift. În episodul 6 a fost invitată Ruby, în 7 Patrizia Paglieri și Francesco au fost invitați, în episodul 8 Alexandra Ungureanu și mama ei, iar în episodul 9 invitată a fost JO.

Ce trebuie să știi despre sezonul 4 de Asia Express

Sezonul 4 al emisiunii Asia Express este supranummit Drumul Împăraților și le duce pe cele nouă echipe într-o aventură de senzație în Turcia, Georgia, Iordania și Israel, punctul decisiv al cursei.

Irina Fodor, prezentatoarea Asia Express, îi coordonează și le este alături concurenților în cel mai spectaculos reality show al toamnei. Alături de ea pe Drumul Împăraților sunt Oase și Marius Damian, cei care le aduc telespectatorilor Antena 1 cele mai spectaculoase povești din locurile pe care cele nouă echipe le străbat.

Lidia Buble și sora ei, Estera, C onnect-R și Shift, Mihai și Elwira Petre, Patrizia Paglieri și fiul ei, Francesco, Cosmin Natanticu și soția lui Eliza, Alexandra Ungureanu alături de mama ei, Cuza și Emy de la Noaptea Târziu, Adriana Trandafir și fiica ei, Maria Speranța și Lorelei și Zarug, două nume celebre în zona digital sunt cele nouă echipe care au plecat în aventura vieții lor.

Cei 18 luptă pentru premiul final, în valoare de 30.000 de Euro, în cel de-al patrulea sezon Asia Express.

Solicitant și presărat cu situații neprevăzute, show-ul toamnei prezintă publicului și imagini de culise, disponibile în mediul online. "Jurnal de Asia" este o mini-serie de episoade making of în care fanii Asia Express au șansa să vadă cum se construiește un show de anvergura acestuia. Susținut de Superbet, "Jurnal de Asia" aduce în fiecare miercuri episoade exclusive pe a1.ro și Antena PLAY.

În plus, pentru a înțelege trăirile concurenților și motivațiile lor, Emi și Cuza de la Noaptea Târziu au gândit formatul "Asia mai târziu", show disponibil integral și exclusiv pe Antena PLAY. Împreună cu invitați din actualul sezon, dar și participanți care au spus anterior "da" provcării Asia Express, cei doi iau la puricat evenimentele și aventurile din show.