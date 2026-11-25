Armina Andrei de la Insula iubirii a clarificat zvonurile potrivit cărora ar fi însărcinată. Ce le-a răspuns urmăritorilor după nunta cu Marcel, organizată în Tenerife.

Ce a răspuns Armina Andrei de la Insula iubirii, după ce s-a zvonit că ar fi însărcinată | facebook

Armina și Marcel Andrei s-au căsătorit religios în Tenerife, iar la scurt timp după eveniment, fosta concurentă de la Insula iubirii a fost întrebată dacă este însărcinată. Zvonurile au apărut înainte de nuntă, după ce urmăritorii au observat o burtică suspectă. Iată ce răspuns a oferit soția lui Marcel.

Armina Andrei a spus dacă este sau nu însărcinată

După nuntă, Armina Andrei a ales să răspundă curiozităților celor care o urmăresc în mediul online. Una dintre întrebările primite a fost dacă urmează să devină mamă pentru prima dată alături de Marcel.

Zvonurile despre o posibilă sarcină au apărut înainte de ceremonia religioasă din Tenerife. Atunci, unii dintre urmăritori au observat că fosta concurentă de la Insula iubirii avea o burtică și au presupus că ar putea fi însărcinată.

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Armina a lămurit însă situația și a negat că ar aștepta un copil. Răspunsul ei a fost scurt și direct: „Însărcinată nu sunt”.

Atât Armina, cât și Marcel Andrei au vorbit în trecut despre dorința de a deveni părinți. Cei doi nu au ascuns că își doresc un copil, însă, cel puțin deocamdată, vestea unei sarcini nu se confirmă.

Tot după nuntă, Armina a povestit că a mers să își viziteze familia. Ea a spus și că urmează să petreacă sărbătorile alături de soțul ei, în Bucovina.

Marcel și Armina Andrei s-au căsătorit religios în Tenerife

Marcel și Armina Andrei și-au unit destinele și în fața lui Dumnezeu, la aproape doi ani de la cununia civilă. Cei doi au ales să organizeze o nuntă restrânsă, într-un decor exotic, în Tenerife.

La eveniment au fost prezenți oamenii apropiați, dar și mama lui Marcel, care l-a condus la altarul amenajat pe plajă.

Fostul concurent de la Insula iubirii a povestit că nu și-a dorit o nuntă mare și nici o petrecere cu foarte mulți invitați. A preferat un eveniment relaxat, într-un cadru special, alături de familie și prieteni.

Marcel a vorbit înainte de nuntă și despre atmosfera pe care și-a dorit-o. Invitații au fost încurajați să poarte haine albe, de preferat din in, pentru un eveniment cât mai lejer.

„Nu am vrut să fac o nuntă așa mare, am vrut ceva frumos, exotic. Toată lumea să fie îmbrăcată în alb, preferabil în in, șlapi, lejer. O să fie ceva frumos pe plajă, la biserică, la restaurant, iar seara, petrecerea va fi în club”, a declarat Marcel Andrei.

Nunta s-a desfășurat în mai multe locuri. Ceremonia de pe plajă a fost urmată de slujba religioasă și de petrecerea de la restaurant. Seara, mirii și invitații au continuat distracția în club.

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