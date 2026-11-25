Mira Corbu a fost eliminată după nouă zile de la Insula Iubirii 2026, dar nu s-a întors imediat în România. Unde a ales să se relaxeze după emisiune?

Ce a făcut Mira Corbu după eliminarea de la Insula Iubirii 2026. De ce nu s-a întors imadiat în România | Instagram

Mira Corbu a devenit cunoscută publicului după participarea la sezonul 10 al emisiunii Insula Iubirii, unde a venit alături de partenerul ei, Ian Boițași. Cei doi au fost eliminați după doar nouă zile petrecute în Thailanda, însă experiența Mirei nu s-a încheiat odată cu plecarea din emisiune. Fosta concurentă ar fi decis să-și prelungească șederea în Asia și să se bucure de câteva zile de relaxare într-un resort de lux.

Ce a făcut Mira Corbu după eliminarea de la Insula Iubirii 2026

Mira și Ian au venit la Insula Iubirii pentru a-și testa relația, însă apropierea de ispite nu a întârziat să apară. Ian a dezvoltat o conexiune cu ispita Cobra, în timp ce Mira s-a apropiat de Jaguarul. Parcursul lor în emisiune s-a încheiat însă mult mai devreme decât se așteptau, după numai nouă zile petrecute pe insulă.

Chiar dacă a părăsit competiția, Mira nu s-ar fi grăbit să revină în România. Potrivit informațiilor publicate de SpyNews, fosta concurentă ar fi ales să mai rămână câteva zile în Thailanda, unde s-a cazat într-un resort de lux din apropierea insulei Phuket.

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Mira a împărtășit și cu urmăritorii săi din mediul online imagini din locul în care s-a relaxat după experiența de la Insula Iubirii. Cazarea luxoasă și atmosfera exotică au fost câteva dintre detaliile surprinse în fotografiile publicate de aceasta.

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Mira și Ian au părăsit Insula Iubirii înainte de bonfire-ul final

Deși sezonul 10 al emisiunii nu ajunsese la final, Mira și Ian au fost nevoiți să părăsească insula înainte de ultima ceremonie a focului. Radu Vâlcan le-a transmis că experiența lor în cadrul show-ului s-a încheiat, iar cei doi au avut parte de un ultim bonfire, în care au putut discuta despre problemele din relația lor.

În timpul confruntării, Ian a făcut și o dezvăluire despre situația financiară a cuplului. Acesta a recunoscut că au existat perioade în care a fost întreținut financiar de iubita sa. Declarația a adus în discuție un alt aspect al relației lor, dincolo de apropierile de ispite.

După plecarea din emisiune, Mira a continuat să fie activă pe rețelele sociale. Fosta concurentă le arată urmăritorilor cum își petrece timpul, ce locuri vizitează și cu ce activități își ocupă zilele.

Chiar dacă aventura de pe insulă s-a încheiat după numai nouă zile, Mira a mai avut parte de câteva momente de răsfăț în Thailanda.

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