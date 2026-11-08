Alex și Valerie se luptă cu Torje și Alexuc în ultimul joc pentru amuletă de la Asia Express. Cele două echipe au ajuns primele la Irina Fodor și s-au calificat pentru provocare.

Ce echipe au intrat în lupta pentru amuletă la Asia Express, în ediția din 8 noiembrie 2026. Miza probei din etapa finală | antena 1

Ultimul joc pentru amuletă al sezonului de la Asia Express le aduce față în față pe echipele Alex și Valerie, respectiv Torje și Alexuc. Cele două perechi au ajuns primele la Irina Fodor și au primit șansa de a se lupta pentru Jokerul ascuns pe Drumul Mătăsii. Miza este una importantă, iar concurenții au aflat că urmează o probă în care vor avea nevoie de viteză, rezistență și strategie.

Alex și Valerie au ajuns după Torje și Alexuc

Torje și Alexuc au fost primii care au ajuns la Irina Fodor, fără să apeleze la autostop. La scurt timp, Alex și Valerie au sosit și ei la punctul de întâlnire, devenind a doua echipă calificată pentru ultima provocare.

Alex s-a arătat încrezător și a spus că el și Valerie sunt bine dispuși și pregătiți pentru ce urmează. Irina Fodor le-a explicat că undeva în apropiere se află un Joker, iar primele două echipe ajunse la ea au posibilitatea să lupte pentru a-l câștiga.

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„Hai să ne luptăm!”, a reacționat Alex, după ce a aflat care este miza. Prezentatoarea le-a amintit concurenților că simplul fapt că au ajuns în această etapă reprezintă deja o reușită. Pentru Valerie, însă, obiectivul era clar: de data aceasta, ea și Alex trebuie să câștige.

Nici Torje nu și-a ascuns dorința de a obține premiul. Concurentul a glumit că poate, în sfârșit, vor avea șansa să câștige și „miuța de la Kaufland”.

În ce constă ultimul joc pentru amuletă de la Asia Express

Irina Fodor le-a prezentat concurenților ultima misiune, inspirată de negustorii și caravanele de pe Drumul Mătăsii. Jocul se desfășoară într-o piață a negustorilor, iar echipele trebuie să adune coconi și să recupereze bucățile de mătase ascunse în interiorul acestora.

Fiecare echipă trebuie să împartă sarcinile între cei doi concurenți: unul aleargă în pădure pentru a aduce coconii, iar celălalt îi desface și sortează materialele găsite. Rolurile pot fi schimbate pe parcursul probei.

În fiecare cocon se află trei bucăți de mătase, însă nu toate au aceeași valoare. Unele sunt prețioase, altele sunt negre și nu aduc niciun avantaj, în timp ce bucățile albe le oferă concurenților posibilitatea de a fura de la echipa adversă. În plus, fiecare oraș are combinații diferite de culori și valori, pe care participanții trebuie să le descopere la standuri.

La fiecare cinci monede câștigate, echipele trebuie să investească pe Zidul Norocului, unde aruncă monedele și pot obține rezultate diferite. Proba durează 20 de minute, iar echipa care strânge cea mai mare valoare devine stăpâna Drumului Mătăsii.

„Dau tot ce pot”, a spus Alex înainte de start, conștient că este ultima șansă de a câștiga amuleta în acest sezon. Astfel, Alex și Valerie se vor confrunta cu Torje și Alexuc într-o probă care poate face diferența înainte de finala competiției.