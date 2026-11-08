Antena Căutare
Home Asia Express Ce echipe au intrat în lupta pentru amuletă la Asia Express, în ediția din 8 noiembrie 2026. Miza probei din etapa finală

Ce echipe au intrat în lupta pentru amuletă la Asia Express, în ediția din 8 noiembrie 2026. Miza probei din etapa finală

Alex și Valerie se luptă cu Torje și Alexuc în ultimul joc pentru amuletă de la Asia Express. Cele două echipe au ajuns primele la Irina Fodor și s-au calificat pentru provocare.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Duminica, 08 Noiembrie 2026, 19:49 | Actualizat Duminica, 08 Noiembrie 2026, 22:02
Ce echipe au intrat în lupta pentru amuletă la Asia Express, în ediția din 8 noiembrie 2026. Miza probei din etapa finală | antena 1
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Ultimul joc pentru amuletă al sezonului de la Asia Express le aduce față în față pe echipele Alex și Valerie, respectiv Torje și Alexuc. Cele două perechi au ajuns primele la Irina Fodor și au primit șansa de a se lupta pentru Jokerul ascuns pe Drumul Mătăsii. Miza este una importantă, iar concurenții au aflat că urmează o probă în care vor avea nevoie de viteză, rezistență și strategie.

Alex și Valerie au ajuns după Torje și Alexuc

Torje și Alexuc au fost primii care au ajuns la Irina Fodor, fără să apeleze la autostop. La scurt timp, Alex și Valerie au sosit și ei la punctul de întâlnire, devenind a doua echipă calificată pentru ultima provocare.

Alex s-a arătat încrezător și a spus că el și Valerie sunt bine dispuși și pregătiți pentru ce urmează. Irina Fodor le-a explicat că undeva în apropiere se află un Joker, iar primele două echipe ajunse la ea au posibilitatea să lupte pentru a-l câștiga.

Articolul continuă după reclamă

„Hai să ne luptăm!”, a reacționat Alex, după ce a aflat care este miza. Prezentatoarea le-a amintit concurenților că simplul fapt că au ajuns în această etapă reprezintă deja o reușită. Pentru Valerie, însă, obiectivul era clar: de data aceasta, ea și Alex trebuie să câștige.

Nici Torje nu și-a ascuns dorința de a obține premiul. Concurentul a glumit că poate, în sfârșit, vor avea șansa să câștige și „miuța de la Kaufland”.

În ce constă ultimul joc pentru amuletă de la Asia Express

Irina Fodor le-a prezentat concurenților ultima misiune, inspirată de negustorii și caravanele de pe Drumul Mătăsii. Jocul se desfășoară într-o piață a negustorilor, iar echipele trebuie să adune coconi și să recupereze bucățile de mătase ascunse în interiorul acestora.

Fiecare echipă trebuie să împartă sarcinile între cei doi concurenți: unul aleargă în pădure pentru a aduce coconii, iar celălalt îi desface și sortează materialele găsite. Rolurile pot fi schimbate pe parcursul probei.

În fiecare cocon se află trei bucăți de mătase, însă nu toate au aceeași valoare. Unele sunt prețioase, altele sunt negre și nu aduc niciun avantaj, în timp ce bucățile albe le oferă concurenților posibilitatea de a fura de la echipa adversă. În plus, fiecare oraș are combinații diferite de culori și valori, pe care participanții trebuie să le descopere la standuri.

La fiecare cinci monede câștigate, echipele trebuie să investească pe Zidul Norocului, unde aruncă monedele și pot obține rezultate diferite. Proba durează 20 de minute, iar echipa care strânge cea mai mare valoare devine stăpâna Drumului Mătăsii.

„Dau tot ce pot”, a spus Alex înainte de start, conștient că este ultima șansă de a câștiga amuleta în acest sezon. Astfel, Alex și Valerie se vor confrunta cu Torje și Alexuc într-o probă care poate face diferența înainte de finala competiției.

Gabi Torje și Alexuc au ajuns primii la Irina Fodor, fără să facă autostop! Cum au reușit cei doi la Asia Express...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
Observatornews.ro Cât ar putea costa porcul de Crăciun, după ce preţul cărnii la poarta fermei a scăzut cu 21% faţă de 2025 Cât ar putea costa porcul de Crăciun, după ce preţul cărnii la poarta fermei a scăzut cu 21% faţă de 2025
Observatornews.ro Rusia consideră împărţirea zonelor de influenţă cu SUA şi China mai importantă decât pacea în Ucraina Rusia consideră împărţirea zonelor de influenţă cu SUA şi China mai importantă decât pacea în Ucraina
Antena 3 Cine este femeia din spatele jafului de bijuterii de 40.000.000 de euro și ce recompensă se oferă pentru prinderea ei Cine este femeia din spatele jafului de bijuterii de 40.000.000 de euro și ce recompensă se oferă pentru prinderea ei
AS.ro Fostul arbitru şi-a ucis iubita în toaleta restaurantului, iar acum şi-a aflat pedeapsa. „Ne pare rău pentru fata nevinovată” Fostul arbitru şi-a ucis iubita în toaleta restaurantului, iar acum şi-a aflat pedeapsa. &#8222;Ne pare rău pentru fata nevinovată&#8221;
Raluca, Serghei & Florin, despre aventurile concurenților pe Drumul Mătăsii. Vezi Cu gura plină în Asia Express în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Raluca, Serghei & Florin, despre aventurile concurenților pe Drumul Mătăsii. Vezi Cu gura plină în Asia Express în AntenaPLAY!
Citește și
Cine sunt concurenții rămași la Asia Express 2026. Cele trei echipe pe care le vei vedea duminică, 8 noiembrie
Cine sunt concurenții rămași la Asia Express 2026. Cele trei echipe pe care le vei vedea duminică, 8 noiembrie
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Ce provocări îi așteaptă pe concurenți la Asia Express, duminică, 8 noiembrie 2026. Misiune inedită înainte de marea finală
Ce provocări îi așteaptă pe concurenți la Asia Express, duminică, 8 noiembrie 2026. Misiune inedită înainte...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Mama lui Valerie Lungu a luat o decizie neașteptată! Victoria Lungu a anunțat că vinde hainele influenceriței
Mama lui Valerie Lungu a luat o decizie neașteptată! Victoria Lungu a anunțat că vinde hainele influenceriței Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
„E mai valoros ca aurul pentru industria de apărare”. Daniel Zamfir vrea să înceapă exploatarea grafitului de la Baia de Fier din 2027
„E mai valoros ca aurul pentru industria de apărare”. Daniel Zamfir vrea să înceapă exploatarea grafitului de... Antena3.ro
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică are Michael Dell
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică... useit
Sondajul care dă bătăi de cap marilor partide! AUR este lider, dar PNL şi USR la un loc nu au cât PSD!
Sondajul care dă bătăi de cap marilor partide! AUR este lider, dar PNL şi USR la un loc nu au cât PSD! BZI
Ultima zi a lui Kovesi la șefia Parchetului European. „Zeița anticorupție” e supărată pe Bruxelles
Ultima zi a lui Kovesi la șefia Parchetului European. „Zeița anticorupție” e supărată pe Bruxelles Jurnalul
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la Oscarurile din 1998
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la... Kudika
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros Redactia.ro
Ciupercă rară, care pare că se hrăneşte cu radiaţii, descoperită în zona interzisă din Cernobîl. Riscul ascuns
Ciupercă rară, care pare că se hrăneşte cu radiaţii, descoperită în zona interzisă din Cernobîl. Riscul ascuns Observator
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin?
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin? MediCOOL
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x