Alexuc și Torje au ajuns primii la Irina Fodor la Asia Express, fără să facă autostop. Cei doi au fost și primii la caiet, înaintea ultimului joc al sezonului.

Gabi Torje și Alexuc au ajuns primii la Irina Fodor, fără să facă autostop! Cum au reușit cei doi la Asia Express | antena 1

Alexuc și Torje au reușit să ajungă primii la Irina Fodor, fără să apeleze la autostop, într-un moment important al competiției de la Asia Express. Cei doi concurenți au fost surprinși să descopere că au ajuns înaintea celorlalte echipe și au avut parte de o discuție cu prezentatoarea despre ultimele provocări ale sezonului.

Alexuc și Torje au ajuns primii la Irina Fodor

După o cursă în care echipele au fost nevoite să găsească soluții pentru a ajunge la următoarea destinație, Alexuc și Torje au reușit să se prezinte primii în fața Irinei Fodor. Cei doi nu au avut nevoie de autostop pentru a ajunge la punctul de întâlnire, iar reușita lor a fost cu atât mai importantă cu cât competiția se apropie de final.

Irina Fodor i-a întâmpinat și i-a întrebat dacă mai au vreo dorință pentru momentul respectiv. Torje a răspuns în stilul său caracteristic, spunând că își dorește să vadă caietul care urma să le ofere următoarea provocare.

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Prezentatoarea a vrut să afle și cum simt cei doi etapa în care au ajuns și cât de încrezători sunt în privința rezultatului. Torje a recunoscut că le este greu să-și dea seama ce urmează și cum se vor descurca.

Ultimul joc al sezonului, anunțat de Irina Fodor

Discuția cu Irina Fodor a avut și o notă aparte, prezentatoarea amintindu-le concurenților că urmează ultimul Joker al întregului sezon. Ea a lăsat să se înțeleagă că și următoarea provocare va avea o miză importantă, întrebându-i dacă sunt pregătiți pentru ultimul joc.

Torje a glumit și a spus că este bine că nu a mai apărut nimeni în cale, pentru că astfel au putut ajunge primii la steag și la toate elementele roșii care marcau punctul de întâlnire.

La scurt timp după întâlnirea cu prezentatoarea, Alexuc și Torje au fost și primii care au ajuns la caiet, confirmând avantajul obținut pe traseu. Irina Fodor a remarcat reușita lor: „Ultimul joc și primii băieți”.

Astfel, cei doi au pornit cu un avantaj în ultima provocare a sezonului, într-o etapă în care fiecare minut și fiecare alegere pot conta în lupta pentru finală.