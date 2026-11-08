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Gabi Torje și Alexuc au încercat să le încurce pe Mirela Vaida și Oana Tomoiagă la Asia Express! Ce au făcut

Torje și Alexuc au încercat să le oprească pe Mirela Vaida și Oana la autostop, la Asia Express. Ce le-au spus celor două când s-au întâlnit din nou pe traseu?

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Duminica, 08 Noiembrie 2026, 22:39 | Actualizat Duminica, 08 Noiembrie 2026, 22:57
Gabi Torje și Alexuc au încercat să le încurce pe Mirela Vaida și Oana Tomoiagă la Asia Express! Ce au făcut | antena 1
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Torje și Alexuc au încercat să le încurce pe Mirela Vaida și Oana în cursa de la Asia Express. După ce au dat din nou peste cele două concurente în timp ce căutau transport, băieții au făcut tot posibilul să le țină pe loc și să le împiedice să găsească o mașină înaintea lor. Torje le-a transmis chiar că locul respectiv le aparține, iar Alexuc a continuat în aceeași notă glumeață.

Alex și Valerie au rezolvat primii cubul Rubik

Înainte de momentul de la autostop, concurenții au avut de trecut printr-o probă care le-a testat răbdarea și îndemânarea: rezolvarea unei fețe a cubului Rubik. Alex a fost primul care a reușit să ducă misiunea la capăt, în timp ce Oana a recunoscut că experiența ei cu jocul nu a fost tocmai una reușită.

Mirela Vaida a observat că Torje și Alexuc au plecat cu trei minute înaintea lor, datorită avantajului obținut anterior. Valerie a remarcat și unghiile lungi ale unui bărbat întâlnit în timpul probei, întrebându-se cum reușește acesta să se descurce cu ele.

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Torje și Alexuc au încercat să le încurce pe Mirela și Oana la autostop

După încheierea misiunii, echipele au pornit din nou în căutarea transportului. Mirela Vaida și Oana au avut parte de dificultăți, iar la un moment dat au dat din nou peste Torje și Alexuc.

Torje a început să le strige celor două concurente, încercând să le intimideze în glumă. „Ăsta-i locul nostru, ca să știți!”, le-a transmis el, sugerând că zona în care se aflau era rezervată echipei sale. Ulterior, Alexuc a încercat și el să le oprească pe Mirela și Oana în momentul în care acestea păreau să găsească o mașină.

Torje a continuat să facă haz de situație și le-a sugerat celor două să facă ture până când echipa lui va reuși să găsească transport. Șoferul cu care discutau concurentele părea, la rândul său, debusolat de întreaga situație.

Mirela Vaida a reacționat amuzată când a observat că s-a întâlnit din nou cu cei doi adversari. Pentru ea și Oana, însă, fiecare minut pierdut conta în cursa către următoarea destinație.

Mirela Vaida și Oana au ajuns într-o zonă industrială

Pe traseu, concurentele au ajuns și într-o zonă cu fabrici, unde au fost surprinse de condițiile în care locuiau unii dintre muncitori. Oana a povestit că ea și Mirela au intrat într-un spațiu în care oamenii le-au privit nedumeriți, neînțelegând ce caută acolo.

„Eram ca nuca în perete în acel cadru”, a spus Oana despre experiență. Mirela a încercat să găsească o soluție și a glumit că, dacă șeful locului are grijă de atât de multe femei, ar trebui să le ajute și pe ele.

Astfel, cursa a continuat cu momente tensionate la autostop, dar și cu schimburi de replici amuzante între echipele care se luptau să ajungă primele la următoarea misiune.

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