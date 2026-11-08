Gabi Torje și Alexuc le-au luat prin surprindere pe Mirela Vaida și Oana Tomoiagă la Asia Express. Ce glumă le-au făcut

Valerie și Alex au ajuns primii la proba viermilor de mătase de la Asia Express, dar Torje și Alexuc au apărut rapid în urma lor. Ce farsă le-au făcut Mirelei Vaida și Oanei?

Competiția de la Asia Express a devenit tot mai intensă, iar echipele au fost nevoite să se descurce cu autostopul și să găsească rapid următoarele indicii. În cursa spre următoarea misiune, Valerie și Alex au găsit primii o adresă, urmați de Torje și Alexuc, în timp ce Mirela Vaida și Oana au avut parte de mai multe momente în care mașinile au trecut pe lângă ele fără să oprească.

Lupta pentru primul plic și cursa cu autostopul

Valerie și Alex au fost prima echipă care a ajuns la doamna care le-a înmânat primul plic. Concurenta a observat că mai erau două mătăsuri la locul respectiv, semn că celelalte echipe nu terminaseră încă proba. La scurt timp au sosit și Torje și Alexuc, a doua echipă care a găsit adresa.

Mirela Vaida a atras atenția că timpul petrecut în acel loc putea conta foarte mult, întrucât proba reprezenta punctul de plecare către următoarea misiune. Între timp, Valerie și Alex au reușit să găsească o mașină la autostop. Concurenta a povestit că i-a văzut pe Torje și Alexuc făcându-le cu mâna în timp ce se aflau deja în mașină.

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Mirela și Oana au ajuns și ele la prima adresă, însă nu au avut la fel de mult noroc cu transportul. Oana a povestit că mai multe mașini le-au văzut și au trecut pe banda cealaltă. În cele din urmă, și cele două au găsit un șofer dispus să le ducă mai departe. Oana a remarcat diferența dintre timpul indicat de aplicația de pe mașină și cel afișat de hartă: trei minute, respectiv 40 de minute.

Nici Torje și Alexuc nu au rămas fără transport. Cele două echipe au continuat cursa, iar Alex a vorbit despre dorința de a ajunge până în etapa a zecea, explicând că participarea la Asia Express a fost și o ocazie de a-și testa relația și de a se descoperi. Pentru Valerie, miza era tot mai mare, iar tensiunea se simțea pe traseu.

Alexuc și Torje au ajuns primii la steag. Gluma făcută rivalelor

Valerie și Alex au fost primii care au atins steagul și au ajuns la locul următoarei misiuni. Acolo, doamnele i-au condus în grădină și le-au explicat că trebuie să culeagă frunze pentru viermii de mătase. Concurenții au observat că nu mai era nicio altă echipă în apropiere, așa că au crezut că au un avans considerabil.

Totuși, în timp ce Torje și Alexuc se aflau în zonă, Mirela Vaida și Oana au apărut în spatele lor. Cele două echipe au început să strige una la cealaltă, iar atmosfera s-a animat rapid.

Mirela Vaida a recunoscut că proba nu i s-a părut deloc ieșită din comun. Vedeta și-a amintit că, în copilărie, pe vremea comunismului, elevii creșteau viermi de mătase la școală și mergeau să culeagă frunze de dud pentru a-i hrăni.

Momentul cel mai amuzant a venit când Torje și Alexuc le-au făcut o farsă rivalelor. Cei doi le-au luat coșul cu frunze Mirelei și Oanei, stârnind reacții și strigăte. Proba a continuat astfel într-o atmosferă tensionată, dar și cu momente de umor între concurenți.