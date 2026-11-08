O experiență dificilă de pe Drumul Mătăsii s-a transformat într-un moment emoționant pentru Mirela Vaida și Oana, la Asia Express.

Gest impresionant la Asia Express! Cum au reușit Mirela Vaida și Oana Tomoiagă să găsească loc de dormit: „O lecție de umanitate” | antena 1

După ce au primit zeci de refuzuri în încercarea de a găsi un loc în care să se cazeze, cele două concurente au întâlnit un localnic care le-a oferit ajutor fără să aștepte nimic în schimb. Gestul său le-a impresionat profund și le-a făcut să vorbească despre o adevărată lecție de umanitate.

Mirela Vaida și Oana, în dificultate după o zi obositoare

Căutarea unui loc de dormit s-a dovedit o provocare pentru cele două concurente. Mirela și Oana au primit numeroase refuzuri, iar timpul trecea fără să găsească o soluție. În plus, erau obosite, flămânde și tot mai presate de situație.

În timp ce încercau să găsească o cazare, Valerie și Alex au decis să se oprească din căutări. Alex avea probleme cu ochii și a explicat că, atunci când nu poartă ochelari, ajunge seara să aibă dureri. Nici celelalte echipe nu au avut parte de o misiune ușoară, iar tensiunea și oboseala și-au spus cuvântul.

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Mirela și Oana au avut însă parte de o întâlnire neașteptată. Un bărbat din China le-a abordat și le-a propus să le ajute, oferindu-le posibilitatea de a se odihni în locuința sa. La început, gestul li s-a părut surprinzător, iar Oana a recunoscut că situația era neobișnuită pentru ele.

Un străin le-a primit în casa lui

Localnicul le-a invitat pe cele două concurente în locuința sa și le-a explicat că soția lui urma să termine munca. După ce aceasta și-a dat acordul, bărbatul le-a spus că pot merge la rude și că Mirela și Oana se pot odihni acolo.

Mirela a povestit că au urcat până la etajul al doilea și au văzut camera și baia pe care omul le putea pune la dispoziție. Era casa în care acesta locuia și își creștea copilul, iar faptul că a ales să le primească pe două străine le-a impresionat pe concurente.

Gestul nu s-a oprit aici. Bărbatul le-a oferit inclusiv pahare și tot ce a putut pentru a le face șederea mai ușoară. Mirela a vorbit cu emoție despre generozitatea lui, întrebându-se ce lecție mai bună ar putea primi decât aceea oferită de un om care împarte fără nicio condiționare.

„Ce lecție să primești de la un om care împarte fără nicio condiționare?”, a spus concurenta.

Oana a mărturisit, la rândul ei, că acel om va rămâne în amintirea lor. După toate refuzurile primite, ajutorul venit din partea unui necunoscut a schimbat complet atmosfera serii.

Ulterior, echipele au reușit să găsească și o cameră la hotel. Pentru Mirela și Oana, însă, întâlnirea cu localnicul a fost unul dintre momentele care au dat un sens aparte experienței din China.