Jurnal de călătorie – Asia Express | Drumul Mătăsii, episodul 5. Cum l-a convins Gabi Torje pe Alin Alexuc să participe la joc

În episodul cu numărul 5 al Jurnalului de călătorie, Asia Express - Drumul Mătăsii, Gabi Torje a povestit cum l-a convins pe Alin Alexuc să participe la acest reality show.

Cheloo și Mihai Ban, Maurice Munteanu și Connie Preda, Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, Radu Isac și Eduard Hordilă, Gabi Torje și Alin Alexuc Ciurariu, Loredana Chivu și Anamaria Mocanu, Valerie Lungu și Alex Gâlcă, Mirela Retegan și Maya, și What's UP și Miky, sunt concurenții Asia Express care au decis că nicio competiție nu este prea dificilă pentru ei.

Jurnal de călătorie – Asia Express | Drumul Mătăsii, episodul 5

În episodul cu numărul 5 din Jurnal de călătorie - Asia express - Drumul Mătăsii, Gabi Torje și Alin Alexuc au povestit cum au ajuns să facă parte din această experiență.

Se pare că a fost Gabi Torje cel care l-a convins pe prietenul său că experiența Asia express merită trăită măcar o dată în viață. Cu toate că la început a crezut că glumește și a acceptat fără să știe adevărul, Alin Alexuc nu a dat înapoi când a văzut că totul este de fapt realitatea pe care trebuie să o trăiască.

"Pregătit trebuie să fii întotdeauna, necunoscutul îți dă mereu fiori.", a punctat Torje.

"Gabi m-a convins, Aline vrei să ne facem de rușine și ii zic da, mergem la Asia Express. Am crezut că glumește, am zis da ca să scap de el, că mă duceam la antrenament.", a povestit Alin Alexuc momentul în care Gabi Torje i-a făcut propunerea.

"Suntem persoane cu simțul responsabilității.", a spus Gabi Torje.

"Va fi foarte greu la autostop. Avem avantaj că e Gabi mic.", a mărturisit Alin Alexuc cu speranță în glas.

Cum cred că se vor descurca Alin Alexuc și Gabi Torje pe Drumul Mătăsii

"La foame voi reacționa urât. O să mănânc orice, scoarță de copac.", a spus Torje. Cât despre colegul și prietenul său, acesta a declarat: "Dacă am o miză puternică, pot să stau mult fără să mănânc."

"Am mai cerșit, vom face lucrul ăsta și aici", a declarat Gabriel Torje.

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"În biblie spune, cere și ți se va da. Nu știu cum vor percepe ideea de a aduce doi oameni în casă. Dacă e întuneric afară și îți bate o umbră mare la ușă, tu ai deschide.", a continuat el.

"Putem să dormim și rezemați de gard.", au fost cuvintele lui Alin Alexuc.

"Turcă vorbesc, rusă, spaniolă. Trebuie să învățăm câteva cuvinte de bază, din Uzbekistan și din China.", a completat Gabi Torje.