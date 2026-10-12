Mona Segall și Irina Fodor s-au rătăcit la Asia Express! Ce au pățit cele două: „Ne gândeam că producția va continua fără noi”

În al patrulea episod al producției Jurnal de Asia Express, Mona Segall a dezvăluit prin ce momente dramatice a trecut alături de echipa sa de filmare pentru celebrul reality show de la Antena 1.

În episodul al patrulea din Jurnal de călătorie Asia Express-Drumul Mătăsii, Mona Segall a dezvăluit cum ea și Irina Fodor au ajuns să se rătăceasăc în China, chiar în timpul unei misiuni. Descoperă în rândurile de mai jos ce au pățit cele două, în timpul filmărilor din China pentru show-ul ce face parte din programul TV al Antenei 1.

Mona Segall și Irina Fodor s-au rătăcit la Asia Express! Ce au pățit cele două și ce au dezvăluit la Jurnal de călătorie, episodul 4

În spatele unui show de succes stau sute de ore de filmare, situații neprevăzute, aventuri și momente ce fac echipa de filmare să își depășească limitele. Totuși, oricât de bine ar fi planificat totul, câteodată se întâmplă și lucruri neprevăzute. Prin astfel de clipe au trecut și Mona Segall și Irina Fodor. Descoperă în rândurile de mai jos cum au ajuns cele două să se rătăcească, dar și ce s-a întâmplat:

„La un moment dat, eu și Irina ne-am trezit singure! Trebuia să ajungem de la locația unde a început jocul la cealaltă locație unde jocul avea să continue și să se termine. Eram singure într-un parc”, a povestit Mona Segall, în episodul al patrulea din Jurnal de călătorie Asia Express.

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„Ne-am dat seama, la un moment dat, că mersul pe jos ar fi trebuit să dureze cam jumătate de oră. În moment în care am intrat într-o gaură neagră, zona crepusulară s-a deschis și ne-am rătăcit”, a completat Irina Fodor.

„Toată lumea ne suna, toată lumea ne întreba unde suntem, toată lumea voia să ne ajute! Ne gândeam deja că au dat drumul la joc, jocul s-a terminat, noi suntem pierdute în Asia și în continuare producția se va destășura fără ajutorul nostru”, a mai dezvăluit Mona Segall.

„Și noi ne-am oprit la un moment dat, că am zis că cea mai sigură metodă e ca la copiii mici: să ne oprim într-un loc fix și să așteptăm să ne găsească cineva. Până la un moment dat când parcă am zărit ceva pe malul lacului... Nu știu să vă zic cum am ajuns la jocul ăsta. Ce să mai... Nu știu să vă zic cum am ajuns!”, a mai zis la testimonial Irina Fodor.

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