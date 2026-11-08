Mirela Vaida a încercat să-i pună piedică lui Gabi Torje la Asia Express! Momentul amuzant dintre cei doi concurenți

Mirela Vaida a încercat să-i pună piedică lui Torje, în glumă, la Asia Express. Momentul a venit după proba dificilă în care concurenții au trebuit să obțină firul de mătase.

Proba viermilor de mătase de la Asia Express le-a dat concurenților bătăi de cap, dar le-a oferit și ocazia unor momente amuzante. Mirela Vaida a încercat să-i pună piedică lui Torje, în glumă, în timp ce echipele se întreceau să termine misiunile și să ajungă la următoarea destinație.

Valerie și Alex au terminat primii proba de cules și hrănit viermii de mătase

Când au ajuns la locul misiunii, Alex și Valerie erau deja pe punctul de a încheia prima parte a probei. Concurenta era foarte încântată de reușita lor, în timp ce Alex a povestit că abia aștepta să hrănească viermii. Doamna care îi îndruma le-a arătat cum să așeze câte o frunză pentru aceștia, iar concurentul a glumit că, la cât de mult aveau de lucru, credea că vor mai rămâne încă o zi acolo.

Valerie a fost însă mai puțin încântată când a trebuit să atingă viermii de mătase. „Sunt foarte grețoși”, a spus ea, mărturisind că ar fi preferat să-i mănânce gătiți decât să pună mâna pe ei.

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Mirela Vaida și Oana au fost a doua echipă care a strâns frunzele. Oana a recunoscut că vietățile i s-au părut dubioase, mai ales că erau foarte multe, dar s-a bucurat că partenera ei și-a amintit de experiențele din copilărie. Mirela a explicat că, înainte de 1989, elevii erau scoși la astfel de activități și învățau să crească viermi de mătase.

Alex s-a enervat în timpul misiunii, iar Valerie a încercat să-l ajute

Următoarea etapă le-a pus la încercare răbdarea concurenților. Aceștia au trebuit să sorteze și să curețe coconii, apoi să învețe cum să obțină firul de mătase. Pentru unii, procedeul s-a dovedit mai dificil decât părea la început. Valerie a povestit că și-a rupt o unghie în timpul probei, iar Alex s-a enervat pentru că nu reușea să desfacă un cocon. A încercat chiar și cu dinții, spre amuzamentul doamnelor care îi supravegheau.

Nici Mirela Vaida și Oana nu au trecut ușor prin această etapă. Prezentatoarea a spus că i se părea că pierd mult timp la o probă care, la prima vedere, părea simplă.

La etapa de întindere a mătăsii, Alex a devenit din nou iritat și nu a vrut să primească ajutorul partenerei sale. Valerie a explicat că i se păruse un procedeu ușor și că încercase să-l ajute, însă Alex a refuzat, spunând că nu mai vrea să repete greșelile din trecut.

În cele din urmă, Alex și Valerie au terminat primii proba de întindere a mătăsii și au primit un coș cu coconi, urmând să se îndrepte spre Muzeul Mătăsii. Torje și Alexuc au încheiat și ei misiunea pe locul al doilea.

Mirela Vaida a încercat să-i pună piedică lui Torje

În timp ce echipele se pregăteau să continue cursa, Mirela Vaida a găsit prilejul să glumească pe seama lui Torje. Prezentatoarea a încercat să-i pună piedică, într-un moment care a adus o notă de amuzament după probele solicitante.

Oana a intervenit și ea în discuție, iar Mirela a făcut o remarcă despre unghiile sale, pe care spusese că nu le mai tăiase de două luni. Deși concurenții au avut parte de momente tensionate în timpul misiunii, schimbul de replici și gestul Mirelei au arătat că rivalitatea dintre echipe nu a împiedicat glumele de pe traseu.