Antena Căutare
Home Asia Express Mirela Vaida s-a lovit cu capul de portbagajul unei mașini, la Asia Express! Cum s-a petrecut incidentul: „Ah, ce-ai dat!”

Mirela Vaida s-a lovit cu capul de portbagajul unei mașini, la Asia Express! Cum s-a petrecut incidentul: „Ah, ce-ai dat!”

Mirela Vaida s-a lovit cu capul de portbagajul unei mașini la Asia Express. Prezentatoarea a spus că o durea și după incident, dar a încercat să facă haz de necaz.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Duminica, 08 Noiembrie 2026, 19:42 | Actualizat Duminica, 08 Noiembrie 2026, 21:56
Mirela Vaida s-a lovit cu capul de portbagajul unei mașini, la Asia Express! Cum s-a petrecut incidentul: „Ah, ce-ai dat!” | antena 1
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Mirela Vaida a avut parte de un moment neplăcut în timpul cursei de la Asia Express. Concurenta s-a lovit cu capul de portbagajul unei mașini, iar impactul a fost atât de puternic încât a mărturisit că o durea și după ce și-a continuat drumul. Prezentatoarea a încercat, totuși, să trateze întâmplarea cu umor și a spus că incidentul ar trebui să fie un semnal de trezire pentru ea și Oana.

Concurenții au avut dificultăți în găsirea următoarei destinații

Înainte de incident, echipele au trecut prin mai multe momente complicate în încercarea de a ajunge la următoarea misiune. Alex și Valerie au povestit că au ajuns la un pod, însă șoferul care îi transporta a ales un traseu greșit. Alex a spus că au ajuns în locul nepotrivit din cauza partenerei sale, iar confuzia le-a afectat parcursul.

Nici Torje și Alexuc nu au avut parte de o călătorie simplă. Cei doi au ajuns într-un loc în care totul era închis, fiind duminică, și au trebuit să găsească o soluție pentru a continua proba. Concurenții aveau nevoie de cel puțin trei femei și de ceai, iar Valerie a reușit să obțină rapid băutura necesară.

Articolul continuă după reclamă

Între timp, Mirela Vaida și Oana au ajuns într-o hală imensă, dar aproape goală. Cele două aveau nevoie să găsească trei femei pentru misiune, însă oamenii din jur erau mai degrabă atenți la copilul familiei care le ajutase anterior. Oana a povestit că a fost nevoită să tragă de o femeie pentru a o convinge să le însoțească.

Mirela Vaida s-a lovit cu capul de portbagajul unei mașini

După ce au reușit să continue cursa, concurentele au pornit din nou în căutarea următorului punct de pe traseu. În timpul unei opriri, Mirela Vaida s-a lovit cu capul de portbagajul unei mașini.

„Ah, ce-ai dat!”, a reacționat prezentatoarea imediat după impact. Ulterior, ea a povestit că durerea persistase și că lovitura o atinsese chiar în moalele capului.

„Mă doare și acum, m-a lovit în moalele capului. Ăsta e un semn să ne revenim. Măcar una dintre noi să fie normală”, a spus Mirela Vaida, încercând să facă haz de necaz.

Chiar dacă incidentul a fost unul neplăcut, concurenta nu a renunțat la cursă. Momentul în care a văzut steagul i-a redat energia, după cum a mărturisit chiar ea: a simțit că i s-au încărcat bateriile.

Nici Torje și Alexuc nu au rămas în urmă. Cei doi au ajuns la steag după ce au parcurs o parte din traseu pe jos, continuând lupta pentru a încheia misiunea cât mai repede.

Situație neașteptată pentru Mirela Vaida și Oana Tomoiagă la Asia Express! De ce a oprit brusc mașina care le luase la a...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
Observatornews.ro Cât ar putea costa porcul de Crăciun, după ce preţul cărnii la poarta fermei a scăzut cu 21% faţă de 2025 Cât ar putea costa porcul de Crăciun, după ce preţul cărnii la poarta fermei a scăzut cu 21% faţă de 2025
Observatornews.ro Rusia consideră împărţirea zonelor de influenţă cu SUA şi China mai importantă decât pacea în Ucraina Rusia consideră împărţirea zonelor de influenţă cu SUA şi China mai importantă decât pacea în Ucraina
Antena 3 Cine este femeia din spatele jafului de bijuterii de 40.000.000 de euro și ce recompensă se oferă pentru prinderea ei Cine este femeia din spatele jafului de bijuterii de 40.000.000 de euro și ce recompensă se oferă pentru prinderea ei
AS.ro Fostul arbitru şi-a ucis iubita în toaleta restaurantului, iar acum şi-a aflat pedeapsa. „Ne pare rău pentru fata nevinovată” Fostul arbitru şi-a ucis iubita în toaleta restaurantului, iar acum şi-a aflat pedeapsa. &#8222;Ne pare rău pentru fata nevinovată&#8221;
Raluca, Serghei & Florin, despre aventurile concurenților pe Drumul Mătăsii. Vezi Cu gura plină în Asia Express în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Raluca, Serghei & Florin, despre aventurile concurenților pe Drumul Mătăsii. Vezi Cu gura plină în Asia Express în AntenaPLAY!
Citește și
Cine sunt concurenții rămași la Asia Express 2026. Cele trei echipe pe care le vei vedea duminică, 8 noiembrie
Cine sunt concurenții rămași la Asia Express 2026. Cele trei echipe pe care le vei vedea duminică, 8 noiembrie
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Ce provocări îi așteaptă pe concurenți la Asia Express, duminică, 8 noiembrie 2026. Misiune inedită înainte de marea finală
Ce provocări îi așteaptă pe concurenți la Asia Express, duminică, 8 noiembrie 2026. Misiune inedită înainte...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Mama lui Valerie Lungu a luat o decizie neașteptată! Victoria Lungu a anunțat că vinde hainele influenceriței
Mama lui Valerie Lungu a luat o decizie neașteptată! Victoria Lungu a anunțat că vinde hainele influenceriței Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
„E mai valoros ca aurul pentru industria de apărare”. Daniel Zamfir vrea să înceapă exploatarea grafitului de la Baia de Fier din 2027
„E mai valoros ca aurul pentru industria de apărare”. Daniel Zamfir vrea să înceapă exploatarea grafitului de... Antena3.ro
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică are Michael Dell
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică... useit
Sondajul care dă bătăi de cap marilor partide! AUR este lider, dar PNL şi USR la un loc nu au cât PSD!
Sondajul care dă bătăi de cap marilor partide! AUR este lider, dar PNL şi USR la un loc nu au cât PSD! BZI
Ultima zi a lui Kovesi la șefia Parchetului European. „Zeița anticorupție” e supărată pe Bruxelles
Ultima zi a lui Kovesi la șefia Parchetului European. „Zeița anticorupție” e supărată pe Bruxelles Jurnalul
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la Oscarurile din 1998
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la... Kudika
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros Redactia.ro
Ciupercă rară, care pare că se hrăneşte cu radiaţii, descoperită în zona interzisă din Cernobîl. Riscul ascuns
Ciupercă rară, care pare că se hrăneşte cu radiaţii, descoperită în zona interzisă din Cernobîl. Riscul ascuns Observator
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin?
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin? MediCOOL
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x