Mirela Vaida s-a lovit cu capul de portbagajul unei mașini la Asia Express. Prezentatoarea a spus că o durea și după incident, dar a încercat să facă haz de necaz.

Mirela Vaida s-a lovit cu capul de portbagajul unei mașini, la Asia Express! Cum s-a petrecut incidentul: „Ah, ce-ai dat!” | antena 1

Mirela Vaida a avut parte de un moment neplăcut în timpul cursei de la Asia Express. Concurenta s-a lovit cu capul de portbagajul unei mașini, iar impactul a fost atât de puternic încât a mărturisit că o durea și după ce și-a continuat drumul. Prezentatoarea a încercat, totuși, să trateze întâmplarea cu umor și a spus că incidentul ar trebui să fie un semnal de trezire pentru ea și Oana.

Concurenții au avut dificultăți în găsirea următoarei destinații

Înainte de incident, echipele au trecut prin mai multe momente complicate în încercarea de a ajunge la următoarea misiune. Alex și Valerie au povestit că au ajuns la un pod, însă șoferul care îi transporta a ales un traseu greșit. Alex a spus că au ajuns în locul nepotrivit din cauza partenerei sale, iar confuzia le-a afectat parcursul.

Nici Torje și Alexuc nu au avut parte de o călătorie simplă. Cei doi au ajuns într-un loc în care totul era închis, fiind duminică, și au trebuit să găsească o soluție pentru a continua proba. Concurenții aveau nevoie de cel puțin trei femei și de ceai, iar Valerie a reușit să obțină rapid băutura necesară.

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Între timp, Mirela Vaida și Oana au ajuns într-o hală imensă, dar aproape goală. Cele două aveau nevoie să găsească trei femei pentru misiune, însă oamenii din jur erau mai degrabă atenți la copilul familiei care le ajutase anterior. Oana a povestit că a fost nevoită să tragă de o femeie pentru a o convinge să le însoțească.

Mirela Vaida s-a lovit cu capul de portbagajul unei mașini

După ce au reușit să continue cursa, concurentele au pornit din nou în căutarea următorului punct de pe traseu. În timpul unei opriri, Mirela Vaida s-a lovit cu capul de portbagajul unei mașini.

„Ah, ce-ai dat!”, a reacționat prezentatoarea imediat după impact. Ulterior, ea a povestit că durerea persistase și că lovitura o atinsese chiar în moalele capului.

„Mă doare și acum, m-a lovit în moalele capului. Ăsta e un semn să ne revenim. Măcar una dintre noi să fie normală”, a spus Mirela Vaida, încercând să facă haz de necaz.

Chiar dacă incidentul a fost unul neplăcut, concurenta nu a renunțat la cursă. Momentul în care a văzut steagul i-a redat energia, după cum a mărturisit chiar ea: a simțit că i s-au încărcat bateriile.

Nici Torje și Alexuc nu au rămas în urmă. Cei doi au ajuns la steag după ce au parcurs o parte din traseu pe jos, continuând lupta pentru a încheia misiunea cât mai repede.