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Moment amuzant la Asia Express! Alexuc a început să se uite la cubul Rubik al lui Alex Gîlcă. Ce a observat Valerie Lungu

Alexuc a încercat să observe cum rezolvă Alex cubul Rubik la Asia Express și a tras-o pe Valerie de braț ca să-i atragă atenția. Reacția concurentei a fost savuroasă.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Duminica, 08 Noiembrie 2026, 19:55 | Actualizat Duminica, 08 Noiembrie 2026, 22:49
Moment amuzant la Asia Express! Alexuc a început să se uite la cubul Rubik al lui Alex Gîlcă. Ce a observat Valerie Lungu | antena 1
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Alexuc a fost curios să afle cum reușește Alex să rezolve cubul Rubik, în timpul unei probe de la Asia Express. Concurentul a început să urmărească atent mișcările partenerului lui Valerie, iar la un moment dat a tras-o pe aceasta de braț pentru a-i atrage atenția asupra modului în care Alex se descurca. Valerie a observat imediat intenția lui și a reacționat amuzată: „De ce uită? Să nu se uite!”.

Concurenții au avut de rezolvat o față a cubului Rubik

După câștigarea ultimului joc pentru amuletă, Torje și Alexuc au obținut un avantaj important înaintea etapei finale. Irina Fodor le-a explicat concurenților că miza următoarei probe este uriașă și că fiecare alegere le poate influența parcursul în competiție.

Provocarea a avut în centru unul dintre cele mai cunoscute jocuri din lume: cubul Rubik. Participanții au primit sarcina de a realiza o singură față completă, având libertatea să aleagă culoarea pe care doreau să o formeze.

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Torje a recunoscut că nu mai rezolvase niciodată un cub Rubik, în timp ce Alexuc a spus că s-a jucat cu el, dar nu a avut suficientă răbdare. Cei doi au început proba cu zece minute înaintea celorlalte echipe, datorită avantajului câștigat anterior.

Nici Alex și Valerie nu au fost străini de provocare. Alex a povestit că învățase să rezolve cubul încă din clasa întâi, în timp ce Valerie a recunoscut că nu are răbdare pentru astfel de activități și preferă să-i lase partenerului sarcinile care necesită concentrare.

Alexuc a urmărit mișcările lui Alex și a tras-o pe Valerie de braț

În timp ce Alex încerca să rezolve cubul, Alexuc a început să fie atent la ceea ce făcea acesta. Concurentul părea interesat să observe cum își organizează mișcările și ce strategie folosește pentru a obține fața completă.

La un moment dat, Alexuc a tras-o pe Valerie de braț, încercând să o facă să privească și ea spre cubul lui Alex. Gestul nu a trecut neobservat de concurentă, care și-a dat seama că adversarul încerca să tragă cu ochiul la metoda partenerului ei.

„De ce uită? Să nu se uite!”, a reacționat Valerie, vizibil atentă la ceea ce se întâmpla în jurul lui Alex.

Momentul a fost unul amuzant, mai ales că Alexuc și Torje aveau deja un avans de zece minute și încercau să profite cât mai mult de timpul câștigat. Între timp, și celelalte echipe au început să lucreze la cuburile Rubik, iar concurenții au încercat să găsească cea mai rapidă metodă de a forma o față completă.

Mirela Vaida a dezvăluit, la rândul ei, că are o mulțime de cuburi acasă, însă proba s-a dovedit o provocare pentru participanții care nu aveau suficientă experiență cu jocul.

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