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Moment savuros la Asia Express! Gabi Torje și Alexuc au încercat să treacă pe sub un gard, în timpul unei probe. Ce a urmat

Gabi Torje și Alexuc au fost nevoiți să treacă pe sub un gard pentru a-și putea duce la bun sfârșit misiunea probei. Ce s-a întâmplat.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Duminica, 08 Noiembrie 2026, 19:23 | Actualizat Duminica, 08 Noiembrie 2026, 20:16
Moment savuros la Asia Express! Gabi Torje și Alexuc au încercat să treacă pe sub un gard, în timpul unei probe. Ce a urmat | antena 1
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Proba de la Asia Express le-a dat bătăi de cap lui Alexuc și Torje, care au încercat să găsească o scurtătură pentru a-și continua traseul. În timpul cursei contra cronometru, cei doi au ajuns în fața unui gard și au încercat să treacă pe sub el, însă dimensiunile obstacolului și bagajele pe care le aveau asupra lor le-au îngreunat misiunea.

Momentul a avut loc în etapa din China, în care echipele au pornit într-un maraton important către Shanghai. După mai bine de 50 de zile de competiție, zeci de orașe vizitate și numeroase misiuni duse la capăt, concurenții au intrat într-o etapă în care fiecare alegere poate cântări enorm.

La începutul cursei, Irina Fodor le-a explicat participanților că drumul spre marea finală devine tot mai dificil. Doar două echipe vor ajunge în ultimul act al competiției, iar presiunea a fost resimțită de toți cei rămași în joc.

Alexuc și Torje, încurcați de un gard în timpul probei

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În timp ce încercau să înainteze cât mai repede, Alexuc și Torje au dat peste un gard care le-a blocat drumul. Cei doi au analizat obstacolul și au încercat să găsească o soluție pentru a ajunge de cealaltă parte. Ideea lor a fost să se strecoare pe sub gard, însă au descoperit că nici spațiul disponibil, nici bagajele nu îi ajutau prea mult.

Torje a explicat de ce încercarea lor nu era deloc simplă: „Gardul era atât și ghiozdanul tot atât”.

Replica a surprins dificultatea situației. Chiar dacă spațiul părea suficient pentru a încerca trecerea, ghiozdanele voluminoase au devenit o problemă în plus pentru concurenți. Într-o etapă în care timpul este extrem de important, orice obstacol neprevăzut îi poate costa minute prețioase.

Cursa spre Shanghai pune presiune pe concurenți

Noua etapă a venit cu o probă inspirată de istoria mătăsii. Echipele au fost legate cu benzi de material și au trebuit să parcurgă traseul până la capăt, unde primeau un plic cu indicii. Fiecare echipă a trebuit să găsească o metodă eficientă de organizare pentru a transporta și strânge mătasea.

Alexuc și Gabi au încercat să împartă sarcinile astfel încât să nu piardă timp, în timp ce Valerie a observat că Alex înainta mai repede decât reușea ea să strângă materialul.

Pentru toți concurenții, miza este uriașă. După atâtea săptămâni de cursă, nimeni nu vrea să renunțe atât de aproape de final. Încercarea lui Alexuc și Torje de a trece pe sub gard a fost unul dintre momentele în care s-a văzut cât de mult contează adaptarea la situațiile neprevăzute în drumul spre Shanghai.

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