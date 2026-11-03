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Raluca Bădulescu, noi declarații tăioase la adresa lui Valerie Lungu de la Asia Express. Ce a deranjat-o de această dată

Raluca Bădulescu a făcut noi declarații la adresa lui Valerie Lungu, concurenta de la Asia Express. Ce a deranjat-o și de unde au pornit criticile.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Marti, 03 Noiembrie 2026, 18:33 | Actualizat Marti, 03 Noiembrie 2026, 18:36
Raluca Bădulescu, noi declarații tăioase la adresa lui Valerie Lungu de la Asia Express | Antena 1
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Raluca Bădulescu a lansat noi critici la adresa lui Valerie Lungu, după apariția influenceriței la emisiunea „Neatza cu Răzvan și Dani”. Cele două au avut mai multe momente tensionate în timpul competiției „Asia Express”, iar conflictul pare să continue și după încheierea filmărilor.

Ce a deranjat-o pe Raluca Bădulescu la apariția lui Valerie Lungu

Valerie Lungu a fost invitată recent la „Neatza cu Răzvan și Dani”, unde a venit alături de soțul ei, Alex Gîlcă. Cei doi au vorbit despre experiența trăită în „Asia Express”, dar și despre unele momente care au atras atenția publicului.

În cadrul discuției, influencerița a revenit și asupra replicii sale legate de sărăcie. Aceasta i-ar fi spus Ramonei Olaru că nu s-ar fi căsătorit niciodată cu un bărbat sărac.

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Declarația nu a trecut neobservată. Raluca Bădulescu a comentat subiectul în emisiunea „Cu gura plină în Asia Express” și a criticat felul în care Valerie Lungu își exprimă opiniile.

„Sinceră să fiu, o comite din ce în ce și peste tot. Nu s-a limitat să o comită la Asia Express. A fost invitată la Răzvan și Dani zilele trecute, că am văzut-o la Neatza și a venit vorba aia a ei faimoasă: «Nu îmi place sărăcia» (...) Ea a ținut să îi specifice Ramonei (n.r. Olaru) că «Eu nu mă măritam cu un sărac» (...) E agresivă”, a spus Raluca Bădulescu despre Valerie Lungu, la „Cu gura plină în Asia Express”.

Raluca Bădulescu și Valerie Lungu au avut tensiuni și la Asia Express

Cele două vedete au avut momente tensionate și în timpul participării la „Asia Express”, când au ajuns într-un schimb de replici după o probă, iar discuția dintre ele a degenerat într-o ceartă.

"Valerie, dacă mai vociferezi, fă", a zis Raluca Bădulescu aprinsă de nervi.

Răspunsul lui Valerie a venit imediat: "Fă să-i spui lu' mă-ta".

„Ți-am zis că e tare în clonț”, i-a spus Maurice Munteanu Ralucăi Bădulescu, făcând referire la influenceriță.

„Eu cred că și-a dat doctoratul în plâns la TV. Ce a plâns asta mică... Om trăi și om vedea, dar cred că a spart crocodilii pe ochi. Am văzut-o eu că a plâns de s-a terminat de oftică. Când s-au închis camerele, i s-au uscat lacrimile. Lăsați-mă cu prefăcătoriile, că nu mai pot să trăiesc. Nu știu cum să fac că înțeleg că în China nu se poate recurge la violență, eu aștept următorul careu și o împing cu rucsacul”, a spus Raluca Bădulescu, la Asia Express.

coleja din doua poze cu raluca badulescu si -valerie lungu

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